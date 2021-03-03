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Техника
Таня Боброва

Google сняла с продажи свои картонные VR-очки за $15 спустя почти семь лет после анонса Статьи редакции

Пользователь должен был собрать основу и использовать смартфон.

9 9 комментариев
1112 просмотров

Гарнитура Cardboard VR больше не доступна для заказа в интернет-магазине Google Store, обратило внимание Android Police.

В набор за $15 (около 1,1 тысячи рублей) входила картонная основа и специальные линзы. Пользователь должен был сам собрать очки, закрепив на них смартфон с предустановленными приложениями.

Cardboard поддерживала большинство смартфонов на Android и iOS с диагональю экрана 4-6 дюймов. Android Police отмечает, что подобные решения можно купить в сторонних интернет-магазинах.

Google выпустила Cardboard в 2014 году. За первые полтора года гарнитуру купили 5 млн человек, которые установили приложения для неё 25 млн раз, писало Engadget. Издание отмечает, что очки сыграли большую роль в демократизации виртуальной реальности.

В 2019 году компания открыла исходный код Cardboard SDK. На сайте своего интернет-магазина она пишет, что продолжит помогать сообществу «создавать новые впечатления» с помощью этого проекта.

В 2019 году Google также прекратила продажи гарнитуры виртуальной реальности Daydream View и развитие VR-платформы Daydream после трёх лет работы над ними.

#новость #vr #google

9 9 комментариев
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9 комментариев
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Тимур Дютин

6

Блин хотел порно на них посмотреть(((

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Dmitriy Alekperov

Тимур
6

только дорос, и перестали продавать? :)

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Никита Тен

2

Покупал их на алиэкспрес за 0.1$

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Выгодный бокал

Никита
0

Скорее всего не совсем их)

Ответить

Илья Шишкунов

Выгодный
2

это не тот картон, это другое 

Да, да...

Ответить

Выгодный бокал

Илья
0

Именно! Если бы это было яблоко, я бы даже сказал «инкредибл эмэйзинг картон!»

Ответить

Dmitry Tertyshnikov

1

Интересно а на сам сервис Cardboard забьют? На маркетплейсах полно дешёвых аналогов причем из нормальных материалов а не из картона, по идее даже без фирменных очков это всё должно и дальше работать?

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Beerman

Dmitry
2

баловство это, телефон нужен с экраном 4к, как минимум, и то пиксели будет видно. Покупал такие, через полчаса убрал в коробку и больше не доставал.

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Vasya Pupkin

0

Все потому что китайцы постарались сделать то же самое подешевле:(

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