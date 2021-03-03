Пользователь должен был собрать основу и использовать смартфон.

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Гарнитура Cardboard VR больше не доступна для заказа в интернет-магазине Google Store, обратило внимание Android Police.

В набор за $15 (около 1,1 тысячи рублей) входила картонная основа и специальные линзы. Пользователь должен был сам собрать очки, закрепив на них смартфон с предустановленными приложениями.

Cardboard поддерживала большинство смартфонов на Android и iOS с диагональю экрана 4-6 дюймов. Android Police отмечает, что подобные решения можно купить в сторонних интернет-магазинах.

Google выпустила Cardboard в 2014 году. За первые полтора года гарнитуру купили 5 млн человек, которые установили приложения для неё 25 млн раз, писало Engadget. Издание отмечает, что очки сыграли большую роль в демократизации виртуальной реальности.

В 2019 году компания открыла исходный код Cardboard SDK. На сайте своего интернет-магазина она пишет, что продолжит помогать сообществу «создавать новые впечатления» с помощью этого проекта.