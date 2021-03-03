Google сняла с продажи свои картонные VR-очки за $15 спустя почти семь лет после анонса Статьи редакции
Пользователь должен был собрать основу и использовать смартфон.
Гарнитура Cardboard VR больше не доступна для заказа в интернет-магазине Google Store, обратило внимание Android Police.
В набор за $15 (около 1,1 тысячи рублей) входила картонная основа и специальные линзы. Пользователь должен был сам собрать очки, закрепив на них смартфон с предустановленными приложениями.
Cardboard поддерживала большинство смартфонов на Android и iOS с диагональю экрана 4-6 дюймов. Android Police отмечает, что подобные решения можно купить в сторонних интернет-магазинах.
Google выпустила Cardboard в 2014 году. За первые полтора года гарнитуру купили 5 млн человек, которые установили приложения для неё 25 млн раз, писало Engadget. Издание отмечает, что очки сыграли большую роль в демократизации виртуальной реальности.
В 2019 году компания открыла исходный код Cardboard SDK. На сайте своего интернет-магазина она пишет, что продолжит помогать сообществу «создавать новые впечатления» с помощью этого проекта.
В 2019 году Google также прекратила продажи гарнитуры виртуальной реальности Daydream View и развитие VR-платформы Daydream после трёх лет работы над ними.
Блин хотел порно на них посмотреть(((
Покупал их на алиэкспрес за 0.1$
Выгодный бокал
Скорее всего не совсем их)
это не тот картон, это другое
Да, да...
Выгодный бокал
Именно! Если бы это было яблоко, я бы даже сказал «инкредибл эмэйзинг картон!»
Интересно а на сам сервис Cardboard забьют? На маркетплейсах полно дешёвых аналогов причем из нормальных материалов а не из картона, по идее даже без фирменных очков это всё должно и дальше работать?
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