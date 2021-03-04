Технология позволяет выделять из толпы голоса отдельных людей.

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Проект называют «совершенно секретным» — подразделение X (ранее Google X, подразделение Alphabet) разрабатывает устройство дополненной реальности, которое расширяет возможности слуха обычного человека. Внутри команды технологию прозвали «росомахой» в честь героя комиксов, пишет Business Insider со ссылкой на четырёх бывших сотрудников, близких к проекту.

Над проектом начали работать в 2018 году. С тех пор компания выпустила несколько прототипов и получила одобрение сооснователя Google Сергея Брина.

Представитель подразделения X подтвердил существование проекта «изучающего будущее слуха», но отметил, что он находится на ранних стадиях. В компании не раскрыли деталей.

Устройство представляет собой наушник с особыми датчиками. По словам собеседников, у технологии может быть множество применений, одно из них — выделение речи конкретного человека во время разговора группы людей. Один из бывших сотрудников отметил, что большая часть работы была направлена на то, чтобы «превзойти физику» благодаря особому расположению микрофонов.

Как считают источники BI, «росомаха» может быть не только отдельным устройством или приложением, но и стать успешным бизнесом. При этом собеседники издания не пояснили, какие ещё могут быть применения у устройства.

Устройство прошло через множество итераций разработки: сначала оно было массивной накладкой на ухо, но со временем уменьшилось в размерах. По данным BI, проект возглавляет Джейсон Руголо — бывший директор агентства ARPA-E, созданного для изучения новых технологий департаментом энергетики США.

Как отметили в Business Insider, над похожей технологией работают несколько компаний, включая Bragi и Doppler. Однако ближе всех к реализации подобралась Whisper, пояснил один из источников: компания реализовала «движок разделения звука», который оптимизирует шум от окружающей среды вокруг пользователя.

X — подразделение Alphabet, материнской компании Google. Обычно в лаборатории занимаются экспериментальными проектами, например, там работали над проектом Loon по раздаче интернета с воздушных шаров или беспилотными автомобилями Waymo.