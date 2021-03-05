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Техника
Таня Боброва

МТС предложила пользователям в Москве протестировать сеть 5G Статьи редакции

Абоненты с совместимыми смартфонами вроде Huawei и Xiaomi смогут получить приглашение на тесты.

24 24 комментария
1420 просмотров

Пилотные зоны 5G в диапазоне 4,9 ГГц развернули в 14 точках в столице, рассказали vc.ru в компании. В частности, в Никольском пассаже, Лубянской площади и других — все зоны указаны на карте.

МТС

К сети пятого поколения смогут подключиться абоненты МТС с совместимыми устройствами — это смартфоны, которые могут поддерживать n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц. Инвестиции в проект в компании не раскрывают.

Технологию 5G поддерживает, например, iPhone 12. В ноябре 2020 года TJ проверял, работает сеть на смартфоне в России, и выяснил, что она не поддерживается в стране из-за региональных ограничений Apple. В МТС отказались назвать vc.ru бренды, которые будут работать в сети оператора.

Источник vc.ru среди мобильных операторов подтвердил, что iPhone не поддерживает 5G, но к сети смогут подключиться Xiaomi и Huawei.

Доступ к тестам будет по приглашениям — оператор будет выбирать участников автоматически на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к пилотным зонам, профиле потребления услуг и интернет-трафика. Такие абоненты получат SMS с приглашением подключиться к пилотной сети.

После этого участники каждый раз будут автоматически подключаться к 5G, попадая в зону действия сети. Использование трафика не тарифицируется, не ограничивается по объёму и скорости, в том числе при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях, уточнили в МТС.

Пользователи 5G-совместимых смартфонов, которых мы будем приглашать для участия в массовом пилоте, попадая в многочисленные зоны на улицах столицы, получат возможность испытать все преимущества нового стандарта при загрузке тяжелого контента, просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр, или просто раздавая скоростной Wi-Fi.

Одновременно наши специалисты будут решать технические задачи по совершенствованию тестовой инфраструктуры 5G, её совместимости с абонентским оборудованием, а также оценивать факторы, влияющие на качество услуг.

Алексей Корня
президент МТС
  • В конце 2020 года ФАС разрешила МТС, «Мегафону», «Билайну» и «Ростелекому» создать совместное предприятие для развития 5G в России.
  • Для строительства сетей 5G в крупных городах операторам связи нужен диапазон 3,4-3,8 ГГц — он наиболее подходящий для массового покрытия сетями, но занят силовыми структурами. Власти предлагают использовать частоты в диапазоне 24,25-24,65 ГГц и частоты 4,8-4,99 ГГц.
  • В июле 2020 года МТС первым в России получил лицензию на создание сети 5G в диапазоне 24,25-24,65 ГГц. Первыми пользователями стали бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.

#новость #мтс #5g

24 24 комментария
7
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24 комментария
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Глеб Керейтов

11

Это только для вакцинированных?

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Андрей Суржиков

Глеб
6

Только для чипированных

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Алёна Погребняк

Андрей
0

которые проживают рядом с вышками

Ответить

Gavroche

Глеб
3

Всех вакцинированных просят подойти к 5G-вышке и постоять пять минут, чтобы скачать обновления против нового штамма коронавируса :)

Ответить

Руслан Бегун

2

МТС очень радуют в последнее время скоростью интернета. Молодцы!

Ответить

AkiYama

1

@МегаФон Чего ждем? Мы тоже хотим!

Ответить

Дмитрий Авдеев

AkiYama
1

Как показывает опыт использования и МТС и Мегафон, у последнего и без 5G скорости интернета хватает на все

Ответить

Илья Константинович

Дмитрий
0

мегафон стабильно 80 мегабит/сек выдает, хз для чего быстрее скоростя могут понадобиться пока что, порнуха 4К залетает на ура, куда ж еще быстрее))) имхо лучше бы развивались в сторону настоящих безлимитов ну вот чтоб совсем совсем безлимит без * 

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Игорь

1

Секта чипированных уже негодует? Кста, вакцинировались тут с женой, забыли спросить, как чип синхронизировать с мобилой, кто в курсе, подскажите? 

Ответить

Антон Курочкин

Игорь
0

У меня сам зацепился и на мобилу реплицировалась прила с дэшами даже. Но у меня телефон с поддержкой 5G

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Влад77

1

Зато стоит зайти в парк в крупном мегаполисе(например у нас в Екате) и что 5Г, даже 2Г нету.
Тут на днях гулял вечером по парку, гопота попросила телефон позвонить. Сверили что ни мой телефон ни их никуда позвонить не может -связи нет. На том и разошлись.

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Алёна Погребняк

0

Боня будет очень недовольна

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Юрий Белоножкин

Алёна
1

А что сразу Боня

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Алёна Погребняк

Юрий
3

у меня так собаку зовут

Ответить

Алёна Погребняк

Алёна
6

вру, нет у меня никакой собаки

Ответить

Алёна Погребняк

Алёна
1
Ответить

Giant Schlong

0

Ага, а вот и чипирование коронавирусом через 5G подвезли. Всё как я и предсказывал

Ответить

Назаров Илья

0

Классно, затестил бы!

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Fedor Ivashkin

0

А значит ли это, что вопрос с военными, которые не хотели делиться частотами как раз примерно в этом диапазоне, удалось решить?

Ответить

Антон

Fedor
0

Нет

Ответить

Vasiliy Gorin

Fedor
0

Вообще далеко не в этом, а в 3,4-3,8 ГГц.

Ответить

Syzygy

0

К сети пятого поколения смогут подключиться абоненты МТС с совместимыми устройствами — это смартфоны, которые могут поддерживать n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц.

В МТС отказались назвать vc.ru бренды, которые будут работать в сети оператора.

Технологию 5G поддерживает, например, iPhone 12.

В ноябре 2020 года TJ проверял, работает сеть на смартфоне в России, и выяснил, что она не поддерживается в стране из-за региональных ограничений Apple.

Гениально же.

Ответить

Хозяин

0

Когда МТС перестанет подключать пенсионерам всякие непрошенные платные услуги?

Ответить

tabularasa

Хозяин
0

Не помню оператора, к сожалению, но помню звонил и по телефону ТП удалось заблочить всю эту дичь. Опция называлась что-то вроде "предварительное выставление счета". Подразумевает полное отключение всех платных услуг, которые распространяются бесплатно с последующим взиманием платы "если не отпишитесь". Помогло.

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