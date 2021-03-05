МТС предложила пользователям в Москве протестировать сеть 5G Статьи редакции
Абоненты с совместимыми смартфонами вроде Huawei и Xiaomi смогут получить приглашение на тесты.
Пилотные зоны 5G в диапазоне 4,9 ГГц развернули в 14 точках в столице, рассказали vc.ru в компании. В частности, в Никольском пассаже, Лубянской площади и других — все зоны указаны на карте.
К сети пятого поколения смогут подключиться абоненты МТС с совместимыми устройствами — это смартфоны, которые могут поддерживать n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц. Инвестиции в проект в компании не раскрывают.
Технологию 5G поддерживает, например, iPhone 12. В ноябре 2020 года TJ проверял, работает сеть на смартфоне в России, и выяснил, что она не поддерживается в стране из-за региональных ограничений Apple. В МТС отказались назвать vc.ru бренды, которые будут работать в сети оператора.
Источник vc.ru среди мобильных операторов подтвердил, что iPhone не поддерживает 5G, но к сети смогут подключиться Xiaomi и Huawei.
Доступ к тестам будет по приглашениям — оператор будет выбирать участников автоматически на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к пилотным зонам, профиле потребления услуг и интернет-трафика. Такие абоненты получат SMS с приглашением подключиться к пилотной сети.
После этого участники каждый раз будут автоматически подключаться к 5G, попадая в зону действия сети. Использование трафика не тарифицируется, не ограничивается по объёму и скорости, в том числе при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях, уточнили в МТС.
- В конце 2020 года ФАС разрешила МТС, «Мегафону», «Билайну» и «Ростелекому» создать совместное предприятие для развития 5G в России.
- Для строительства сетей 5G в крупных городах операторам связи нужен диапазон 3,4-3,8 ГГц — он наиболее подходящий для массового покрытия сетями, но занят силовыми структурами. Власти предлагают использовать частоты в диапазоне 24,25-24,65 ГГц и частоты 4,8-4,99 ГГц.
- В июле 2020 года МТС первым в России получил лицензию на создание сети 5G в диапазоне 24,25-24,65 ГГц. Первыми пользователями стали бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.
Это только для вакцинированных?
Только для чипированных
Как показывает опыт использования и МТС и Мегафон, у последнего и без 5G скорости интернета хватает на все
мегафон стабильно 80 мегабит/сек выдает, хз для чего быстрее скоростя могут понадобиться пока что, порнуха 4К залетает на ура, куда ж еще быстрее))) имхо лучше бы развивались в сторону настоящих безлимитов ну вот чтоб совсем совсем безлимит без *
Секта чипированных уже негодует? Кста, вакцинировались тут с женой, забыли спросить, как чип синхронизировать с мобилой, кто в курсе, подскажите?
У меня сам зацепился и на мобилу реплицировалась прила с дэшами даже. Но у меня телефон с поддержкой 5G
Зато стоит зайти в парк в крупном мегаполисе(например у нас в Екате) и что 5Г, даже 2Г нету.
Тут на днях гулял вечером по парку, гопота попросила телефон позвонить. Сверили что ни мой телефон ни их никуда позвонить не может -связи нет. На том и разошлись.
Боня будет очень недовольна
А что сразу Боня
у меня так собаку зовут
Ага, а вот и чипирование коронавирусом через 5G подвезли. Всё как я и предсказывал
А значит ли это, что вопрос с военными, которые не хотели делиться частотами как раз примерно в этом диапазоне, удалось решить?
К сети пятого поколения смогут подключиться абоненты МТС с совместимыми устройствами — это смартфоны, которые могут поддерживать n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц.
В МТС отказались назвать vc.ru бренды, которые будут работать в сети оператора.
Технологию 5G поддерживает, например, iPhone 12.
В ноябре 2020 года TJ проверял, работает сеть на смартфоне в России, и выяснил, что она не поддерживается в стране из-за региональных ограничений Apple.
Гениально же.
Когда МТС перестанет подключать пенсионерам всякие непрошенные платные услуги?
Не помню оператора, к сожалению, но помню звонил и по телефону ТП удалось заблочить всю эту дичь. Опция называлась что-то вроде "предварительное выставление счета". Подразумевает полное отключение всех платных услуг, которые распространяются бесплатно с последующим взиманием платы "если не отпишитесь". Помогло.
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