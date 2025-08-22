Смартфон T1 от семейной компании Дональда Трампа «сменил» дизайн — он стал похож на Samsung Galaxy S25 Ultra

Каким будет внешний вид устройства в итоге — неизвестно.20 августа 2025 года команда Trump Mobile выложила публикацию о предзаказах на «золотой» смартфон T1 Phone, который анонсировали в июне 2025-го.Изображение смартфона из рекламыПользователи обратили внимание, что на рекламных изображениях смартфон отличается от того, что компания показывала до этого: раньше он был похож на iPhone, а теперь — на Samsung. В частности, отмечает The Verge, это Samsung Galaxy S25 Ultra в чехле от Spigen, логотип которого также виден на смартфоне.Изображение из первого анонсаНа рекламу отреагировал Spigen, написав: «Бро, что за дела».Изначально смартфон позиционировался как «сделанный в США», но затем его стали рекламировать как «разработанный с учётом американских ценностей» и «созданный американскими руками». Сроки выхода смартфона неизвестны.Евгения ЕвсееваТехника17 июняWSJ: смартфон T1 от семейной компании Дональда Трампа вряд ли будут производить в США И стоить всего $499 он тоже не может. #новости