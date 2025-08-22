Популярное
Евгения Евсеева
Техника

Смартфон T1 от семейной компании Дональда Трампа «сменил» дизайн — он стал похож на Samsung Galaxy S25 Ultra

Каким будет внешний вид устройства в итоге — неизвестно.

  • 20 августа 2025 года команда Trump Mobile выложила публикацию о предзаказах на «золотой» смартфон T1 Phone, который анонсировали в июне 2025-го.
Изображение смартфона из рекламы
Изображение смартфона из рекламы
  • Пользователи обратили внимание, что на рекламных изображениях смартфон отличается от того, что компания показывала до этого: раньше он был похож на iPhone, а теперь — на Samsung. В частности, отмечает The Verge, это Samsung Galaxy S25 Ultra в чехле от Spigen, логотип которого также виден на смартфоне.
Изображение из первого анонса
Изображение из первого анонса
  • На рекламу отреагировал Spigen, написав: «Бро, что за дела».
  • Изначально смартфон позиционировался как «сделанный в США», но затем его стали рекламировать как «разработанный с учётом американских ценностей» и «созданный американскими руками». Сроки выхода смартфона неизвестны.
Евгения Евсеева
Техника
WSJ: смартфон T1 от семейной компании Дональда Трампа вряд ли будут производить в США

И стоить всего $499 он тоже не может.

Источник: Trump Mobile

#новости

