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Техника
Рая Хачатрян

Организаторы MWC запланировали в Барселоне выставку на 50 тысяч человек в июне Статьи редакции

В 2020 году из-за коронавируса GSMA отменила выставку, которая приносит ей около 80% годовой выручки.

  • GSMA заявила, что в 2021 году проведёт крупнейшую выставку мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) в Барселоне, передаёт Bloomberg. В 2020 году её отменили из-за вспышки Covid-19.
  • Мероприятие пройдёт в конце июня (между 28 июня и 1 июля). GSMA заявила, что на нём будут соблюдены меры предосторожности из-за коронавируса: все присутствующие должны будут показать отрицательный тест на Covid-19 и повторять его каждые 72 часа.
  • Центры быстрого тестирования будут доступны на месте. Участникам также придётся установить мобильное приложения для отслеживания контактов — если в результате у кого-то будет коронавирус, то найдут тех, кто общался с ним больше 15 минут.
  • На каждой точке организаторы будут проверять температуру, будут чаще очищать воздух и увеличат количество медицинского персонала, отмечает Bloomberg.

  • «Мы считаем, что на сегодняшний день у нас может быть от 45 тысяч до 50 тысяч посетителей», — сказала директор по маркетингу GSMA Стефани Линч-Хабиб.

  • Линч-Хабиб добавила, что мероприятие GSMA MWC в Шанхае в феврале 2021 года посетили 17 тысяч человек, и на месте не было подтвержденных случаев Covid-19. Поэтому компания решила, что можно безопасно провести ещё более масштабное мероприятие в Барселоне.
  • GSMA — не единственная компания, которая так думает: конференция Web Summit должна пройти в ноябре и собрать более 70 тысяч человек в Лиссабоне, заявила пресс-секретарь мероприятия.

  • На MWC Barcelona приходилось до 80% годовой выручки GSMA до пандемии. В 2020 году после отмены конференции компания была вынуждена сократить примерно пятую часть своего персонала.

#новость #mwc

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12 12 комментариев
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Andreas Lapueros

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Бгг вот весело будет если там очередной рэпер попадет в полицию и начнутся протесты и беспорядки )

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Рая Хачатрян

5

Линч-Хабиб — моё состояние по жизни

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ivan krapivin

Рая
0

Для кого Стефани, а для кого Линч-Хабиб

Ответить

Канищев Максим

0

В нынешних реалиях, кому нужны эти выставки?

Ответить

Alex Barashkov

Канищев
1

Менеджерам, маркетологам организатора выставки, чтобы оправдать их рабочие места избежать увольнения. Надо же изображать деятельность. Так же выставке будут рады маркетологи, продажники, менеджеры участников выставки все из-за того же, так как готовиться к выставке начинают за месяцы.

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Юрий Белоножкин

Alex
0

Звучит как будто выставки не нужны и все продажи давно стандартизированы и можно все купить и продать просто щёлкая мышкой или завернуть в API 

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Alex Barashkov

Юрий
0

Может и нужны кому-то, но умозаключение организаторов «в Китае 17к было участников и все норм теперь можно в европе и 50к» довольно глупые. В Китае 10 заражённых в день, когда только в Испании 10к в день, не говоря уже о соседних странах. 
Пока что это выглядит, как проведения мероприятия любыми способами лишь бы не обанкротить организатора. 

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Юрий Белоножкин

Alex
0

Соглашусь.

Также я обратил внимание, что организатор это GSMA - ассоциация производителей GSM оборудования. Выставка приносит им 80% выручки? Я думал эта организация для другого. Мне уже день дальше копать, но не случилось ли так, что учёный изнасиловал журналиста?

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AZP

0

то найдут тех, кто общался с ним больше 15 минут

И сожгут.

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iFenixxZ Gaming Channel

0

Самое интересное что сейчас ситуация даже менее стабильная чем тогда.
Но хозяин барин.

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Leha Shum

iFenixxZ
0

Хозяин доллар.

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iFenixxZ Gaming Channel

Leha
0

Хозяин евро

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