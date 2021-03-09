Организаторы MWC запланировали в Барселоне выставку на 50 тысяч человек в июне Статьи редакции
В 2020 году из-за коронавируса GSMA отменила выставку, которая приносит ей около 80% годовой выручки.
- GSMA заявила, что в 2021 году проведёт крупнейшую выставку мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) в Барселоне, передаёт Bloomberg. В 2020 году её отменили из-за вспышки Covid-19.
- Мероприятие пройдёт в конце июня (между 28 июня и 1 июля). GSMA заявила, что на нём будут соблюдены меры предосторожности из-за коронавируса: все присутствующие должны будут показать отрицательный тест на Covid-19 и повторять его каждые 72 часа.
- Центры быстрого тестирования будут доступны на месте. Участникам также придётся установить мобильное приложения для отслеживания контактов — если в результате у кого-то будет коронавирус, то найдут тех, кто общался с ним больше 15 минут.
- На каждой точке организаторы будут проверять температуру, будут чаще очищать воздух и увеличат количество медицинского персонала, отмечает Bloomberg.
«Мы считаем, что на сегодняшний день у нас может быть от 45 тысяч до 50 тысяч посетителей», — сказала директор по маркетингу GSMA Стефани Линч-Хабиб.
- Линч-Хабиб добавила, что мероприятие GSMA MWC в Шанхае в феврале 2021 года посетили 17 тысяч человек, и на месте не было подтвержденных случаев Covid-19. Поэтому компания решила, что можно безопасно провести ещё более масштабное мероприятие в Барселоне.
- GSMA — не единственная компания, которая так думает: конференция Web Summit должна пройти в ноябре и собрать более 70 тысяч человек в Лиссабоне, заявила пресс-секретарь мероприятия.
На MWC Barcelona приходилось до 80% годовой выручки GSMA до пандемии. В 2020 году после отмены конференции компания была вынуждена сократить примерно пятую часть своего персонала.
Бгг вот весело будет если там очередной рэпер попадет в полицию и начнутся протесты и беспорядки )
В нынешних реалиях, кому нужны эти выставки?
Менеджерам, маркетологам организатора выставки, чтобы оправдать их рабочие места избежать увольнения. Надо же изображать деятельность. Так же выставке будут рады маркетологи, продажники, менеджеры участников выставки все из-за того же, так как готовиться к выставке начинают за месяцы.
Звучит как будто выставки не нужны и все продажи давно стандартизированы и можно все купить и продать просто щёлкая мышкой или завернуть в API
Может и нужны кому-то, но умозаключение организаторов «в Китае 17к было участников и все норм теперь можно в европе и 50к» довольно глупые. В Китае 10 заражённых в день, когда только в Испании 10к в день, не говоря уже о соседних странах.
Пока что это выглядит, как проведения мероприятия любыми способами лишь бы не обанкротить организатора.
Соглашусь.
Также я обратил внимание, что организатор это GSMA - ассоциация производителей GSM оборудования. Выставка приносит им 80% выручки? Я думал эта организация для другого. Мне уже день дальше копать, но не случилось ли так, что учёный изнасиловал журналиста?
Самое интересное что сейчас ситуация даже менее стабильная чем тогда.
Но хозяин барин.
Блоги компаний
Показать еще