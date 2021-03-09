Организаторы MWC заявили о планах провести в Барселоне выставку на 50 тысяч человек в июне Статьи редакции
В 2020 году из-за коронавируса GSMA отменила выставку, которая приносит ей около 80% годовой выручки.
- GSMA заявила, что в 2021 году проведёт крупнейшую выставку мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) в Барселоне, передаёт Bloomberg. В 2020 году её отменили из-за вспышки Covid-19.
- Мероприятие пройдёт в конце июня (между 28 июня и 1 июля). GSMA заявила, что на нём будут соблюдены меры предосторожности из-за коронавируса: все присутствующие должны будут показать отрицательный тест на Covid-19 и повторять его каждые 72 часа.
- Центры быстрого тестирования будут доступны на месте. Участникам также придётся установить мобильное приложения для отслеживания контактов — если в результате у кого-то будет коронавирус, то найдут тех, кто общался с ним больше 15 минут.
- На каждой точке организаторы будут проверять температуру, будут чаще очищать воздух и увеличат количество медицинского персонала, отмечает Bloomberg.
«Мы считаем, что на сегодняшний день у нас может быть от 45 тысяч до 50 тысяч посетителей», — сказала директор по маркетингу GSMA Стефани Линч-Хабиб.
- Линч-Хабиб добавила, что мероприятие GSMA MWC в Шанхае в феврале 2021 года посетили 17 тысяч человек, и на месте не было подтвержденных случаев Covid-19. Поэтому компания решила, что можно безопасно провести ещё более масштабное мероприятие в Барселоне.
- GSMA — не единственная компания, которая так думает: конференция Web Summit должна пройти в ноябре и собрать более 70 тысяч человек в Лиссабоне, заявила пресс-секретарь мероприятия.
На MWC Barcelona приходилось до 80% годовой выручки GSMA до пандемии. В 2020 году после отмены конференции компания была вынуждена сократить примерно пятую часть своего персонала.
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2 комментария
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Бгг вот весело будет если там очередной рэпер попадет в полицию и начнутся протесты и беспорядки )
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