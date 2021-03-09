Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрит вопрос допуска «дочки» «Ростелекома», компании Freshtel, к тестированию работы сети 5G. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы к мартовскому заседанию комиссии и на «Ростелеком».

Оператор хочет тестировать частоты 3,4-3,8 ГГц, отмечает издание. Они наиболее подходящие для массового покрытия сетями, но заняты системами Минобороны и Роскосмоса. Если заявку одобрят, «Ростелеком» может стать единственным оператором, у которого будет к ним доступ.