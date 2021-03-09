Рубрика развивается при поддержке HP logo Advertisement
Техника
Рая Хачатрян

«Ростелеком» подал заявку на тестирование 5G в метро в Москве и Казани Статьи редакции

Если заявку одобрят, «Ростелеком» может стать единственным оператором, у которого будет доступ к оптимальным для 5G частотам.

  • Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрит вопрос допуска «дочки» «Ростелекома», компании Freshtel, к тестированию работы сети 5G. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы к мартовскому заседанию комиссии и на «Ростелеком».

  • Оператор хочет тестировать частоты 3,4-3,8 ГГц, отмечает издание. Они наиболее подходящие для массового покрытия сетями, но заняты системами Минобороны и Роскосмоса. Если заявку одобрят, «Ростелеком» может стать единственным оператором, у которого будет к ним доступ.

  • Пока тестовый доступ к частотам 3,4-3,8 ГГц есть также у оператора «Неоспринт», принадлежащего «Мегафону», отмечают «Ведомости». Его разрешение истекает в марте, и Госкомиссия решила его не продлевать.
  • В 2018 году «Ростелеком» уже запустил три пилотные зоны 5G в Сколкове, Иннополисе в Татарстане и петербургском Эрмитаже. Но Госкомиссия не разрешила оператору продолжить работу пилотных зон, объяснил представитель «Ростелекома» Валерий Костарев.
  • Российский бизнес может потерять конкурентоспособность, так как во всем мире уже есть коммерческие сети 5G, а в России их не ожидается до 2024 года, заявил «Ведомостям» Костарев. По его словам, нужны хотя бы тестовые зоны.
  • В марте МТС предложил пользователям протестировать сеть 5G в Москве, в частности в Никольском пассаже, Лубянской площади и других. Пилотные зоны 5G будут в диапазоне 4,9 ГГц.
  • Из-за строительства 5G в диапазоне 4,8-4,99 ГГц к 2030 году убыток операторов составит 354,3 млрд рублей и не окупится до 2040 года, писало РБК со ссылкой на письмо операторов.

#новость #ростелеком #5g

228 просмотров
0 Обсудить
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u043e\u043c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","5g"], "comments": 0, "likes": 4, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 218068, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 09 Mar 2021 11:39:18 +0300", "is_special": false }
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Evrone
Подписан
Отписаться
Ключевые мысли из интервью с создателем Node.js Райаном Далем
Райан Даль (Ryan Dahl) — основатель и первый разработчик Node.js. Сейчас он занимается развитием среды выполнения JavaS…
0
Gett
Подписан
Отписаться
В честь 8 марта Gett привлек внимание к гендерному неравенству на карте Москвы
Сейчас в Москве всего 45 улиц, которые названы в честь великих женщин, а улиц, которые носят мужские имена — более 600.…
0
Рокет Хьюманс
Подписан
Отписаться
Полет продолжается
Всем привет! На связи команда Рокет Хьюманс. Еще не слышали про нас? Давайте знакомиться. Но сначала немного истории.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Иннокентий Фефилов
за день
Я удалил статьи и книги. Потому что это тот же самый телевизор, которым вы попрекаете своих предков. Когда мне знакомые говорят "о, ты читал новую книгу Глуховского?" — для меня это звучит точно так же как "о, ты…
Я удалил YouTube
/\ec
за неделю
Это навряд ли ведь он смотрит интересное в Тик Токе. 
Я удалил Clubhouse

Комментарии

Al Pr

«я удалил…» тренды марта

Александр Антипов

Я удалил Clubhouse

greg chudnoff

Как заработать на издании своих…

greg chudnoff

Как заработать на издании своих…

Yury Shabanov

Как разместить товары на Ozon

Nick Chernykh

«А мужчину позвать можете…

Александр Антипов

Инвесторы Da Vinci Capital…

Ivan Kolyhalov

Роскомнадзор потребовал у…

Leha Shum

Организаторы MWC заявили о…

greg chudnoff

Как заработать на издании своих…

Aleksandryna…

Женский бизнес. Как создать…

Kirill Nikolaev

Оператор СБП начал…

Roman Perfilyev

Как курьер «Яндекса» видит Москву

Артём А.

Роскомнадзор потребовал у…

Вся соль

Оператор СБП начал…

Andrey Kostin

На Яндекс.Драйве в…

greg chudnoff

Как заработать на издании своих…

Antsiforov Stanislav

Управленческие процессы или что…

Ivan Kolyhalov

Роскомнадзор потребовал у…

Вся соль

Mail.ru Group представила…
null