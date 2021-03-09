«Ростелеком» подал заявку на тестирование 5G в метро в Москве и Казани Статьи редакции
Если заявку одобрят, «Ростелеком» может стать единственным оператором, у которого будет доступ к оптимальным для 5G частотам.
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрит вопрос допуска «дочки» «Ростелекома», компании Freshtel, к тестированию работы сети 5G. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы к мартовскому заседанию комиссии и на «Ростелеком».
Оператор хочет тестировать частоты 3,4-3,8 ГГц, отмечает издание. Они наиболее подходящие для массового покрытия сетями, но заняты системами Минобороны и Роскосмоса. Если заявку одобрят, «Ростелеком» может стать единственным оператором, у которого будет к ним доступ.
- Пока тестовый доступ к частотам 3,4-3,8 ГГц есть также у оператора «Неоспринт», принадлежащего «Мегафону», отмечают «Ведомости». Его разрешение истекает в марте, и Госкомиссия решила его не продлевать.
- В 2018 году «Ростелеком» уже запустил три пилотные зоны 5G в Сколкове, Иннополисе в Татарстане и петербургском Эрмитаже. Но Госкомиссия не разрешила оператору продолжить работу пилотных зон, объяснил представитель «Ростелекома» Валерий Костарев.
- Российский бизнес может потерять конкурентоспособность, так как во всем мире уже есть коммерческие сети 5G, а в России их не ожидается до 2024 года, заявил «Ведомостям» Костарев. По его словам, нужны хотя бы тестовые зоны.
- В марте МТС предложил пользователям протестировать сеть 5G в Москве, в частности в Никольском пассаже, Лубянской площади и других. Пилотные зоны 5G будут в диапазоне 4,9 ГГц.
- Из-за строительства 5G в диапазоне 4,8-4,99 ГГц к 2030 году убыток операторов составит 354,3 млрд рублей и не окупится до 2040 года, писало РБК со ссылкой на письмо операторов.
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