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Техника
Рая Хачатрян

«Ростелеком» подал заявку на тесты 5G в метро Москвы и Казани Статьи редакции

Если заявку одобрят, «Ростелеком» может стать единственным оператором, у которого будет доступ к оптимальным для 5G частотам.

  • Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрит вопрос допуска «дочки» «Ростелекома», компании Freshtel, к тестированию работы сети 5G. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы к мартовскому заседанию комиссии и на «Ростелеком».

  • Оператор хочет тестировать частоты 3,4-3,8 ГГц, отмечает издание. Они наиболее подходящие для массового покрытия сетями, но заняты системами Минобороны и Роскосмоса. Если заявку одобрят, «Ростелеком» может стать единственным оператором, у которого будет к ним доступ.

  • Пока тестовый доступ к частотам 3,4-3,8 ГГц есть также у оператора «Неоспринт», принадлежащего «Мегафону», отмечают «Ведомости». Его разрешение истекает в марте, и Госкомиссия решила его не продлевать.
  • В 2018 году «Ростелеком» уже запустил три пилотные зоны 5G в Сколкове, Иннополисе в Татарстане и петербургском Эрмитаже. Но Госкомиссия не разрешила оператору продолжить работу пилотных зон, объяснил представитель «Ростелекома» Валерий Костарев.
  • Российский бизнес может потерять конкурентоспособность, так как во всем мире уже есть коммерческие сети 5G, а в России их не ожидается до 2024 года, заявил «Ведомостям» Костарев. По его словам, нужны хотя бы тестовые зоны.
  • В марте МТС предложил пользователям протестировать сеть 5G в Москве, в частности в Никольском пассаже, Лубянской площади и других. Пилотные зоны 5G будут в диапазоне 4,9 ГГц.
  • Из-за строительства 5G в диапазоне 4,8-4,99 ГГц к 2030 году убыток операторов составит 354,3 млрд рублей и не окупится до 2040 года, писало РБК со ссылкой на письмо операторов.

#новость #ростелеком #5g

873 просмотров
10 10 комментариев
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Артем Баранов

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Интересно, за сколько Роскосмос заработает 350 млрд?)

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Denis Mayorov

Артем
1

За столько же за сколько и Мосводоканал. Одна хуйня же.

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Семен Рыбаков

0

Зачем ростелеку подавать заявку, когда он и так государственный? Понятно же что дадут эти частоты им))

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Alexandr Simonov

Семен
1

Для имитации правового общества

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Perikl Samoss

Семен
0

В прошлый раз забрали, а теперь обратно дадут? Там явно какое-то месилово идет между вояками и телекомами. И я честно болею за телекомы ))) Дадут только Ростелекому - Алишер Бурханович и Виктор Петрович обидятся, будут нудеть ходить, рожы кислые строить  ))) Царь сжалится и повелит дать холопам частот ))) А там и до нас прелести 5g дойдут )))

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Alexandr Simonov

Perikl
0

Боярам 

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Михаил М

0

Помню 4ж тоже с Казани начали внедрять, если не считать фейковые 4ж в Москве, которое оказалось 3.5ж. За что такие преференции этому городу?

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Руслан Руслан

Михаил
0

Мы как лабораторные крысы))
Ставят эксперименты над нами

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Sergei Sumarokov

–1

Для успешного тестирования, необходимо создать условия микроволновки. Что может быть лучше монолитной трубы под землей

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Alexandr Simonov

Sergei
0

И с этой заразой справимся

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