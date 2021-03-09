Марк Цукерберг пообещал реалистичные цифровые аватары с распознаванием мимики в VR-устройствах Facebook Статьи редакции
Компания представит новое поколение более реалистичных аватаров в 2021 году.
Марк Цукерберг рассказал в подкасте The Information, что одна из вещей, которые ему нравятся в будущих версиях VR-устройств компании — функция отслеживания глаз и выражения лица. Благодаря им можно создать более реалистичный аватар для общения.
В сфере VR компания сосредоточена на том, как упаковать в устройство больше датчиков, чтобы улучшить социальный опыт пользователя. Цукерберг добавил, что хочет сделать реалистичные аватары, «которые позволят установить настоящий зрительный контакт с кем-то и отображать реальные эмоции».
По словам Цукерберга, в 2021 году компания представит новое поколение более реалистичных аватаров. Он сравнил желаемое качество с технологией MetaHuman, которую Epic показала в феврале 2021 года.
Цукерберг рассказал и о других планах компании:
- По его словам, Oculus разрабатывает устройства Quest 3 и Quest 4. Facebook представила автономный VR-шлем Oculus Quest 2 в сентябре 2020 года.
- Facebook также планирует выпустить свою первую пару «умных» очков вместе с Ray-Ban в 2021 году.
- Цукерберг обсудил в подкасте покупку CTRL-Labs, который разрабатывает устройство и ПО для управления компьютерами с помощью сигналов, исходящих от мозга. Технология может быть альтернативой таким устройствам, как Neuralink Илона Маска.
- «Не думаю, что люди захотят сверлить себе голову для использования виртуальной или дополненной реальности», — заявил Цукерберг. По его мнению, у стартапа Neuralink есть потенциал в области медицинских технологий, но устройство вряд ли станет частью потребительского рынка в ближайшее время.
Пусть сначала доделает Фейсбук и инстаграм норм) и исправит баги и потом делает что душе угодно..... столько проблем с ними...
Это нарочная деградация. "доделывать" не будут.
сложность и запутанность интерфейса,
увеличивает показатели затрачиваемого времени, и количество потребленного рекламного контента.
Весь день нет нет да натыкаюсь на новости про 3-д аватары. Удивляет насколько человечество шагнуло вперёд. Видел недавно аватар ребёнка - выглядит страшненько...
Блин, после реальных дел Илона и Олега даже не хочется читать чьих то обещаний. Лучше сперва сделать и сделать релиз, а не Пиз.... И ленту засорять обещаниями
я бы предпочел очки, в качестве заменителя безразмерного монитора.
А сделать они это могут УЖЕ сейчас.
любая из версий окулус гоу, просто немного доработать софт.
НО, почему то не делают.
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