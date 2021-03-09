Рубрика развивается при поддержке HP logo Advertisement
Техника
Евгения Евсеева

Марк Цукерберг пообещал реалистичные цифровые аватары с распознаванием мимики в VR-устройствах Facebook Статьи редакции

Компания представит новое поколение более реалистичных аватаров в 2021 году.

Марк Цукерберг рассказал в подкасте The Information, что одна из вещей, которые ему нравятся в будущих версиях VR-устройств компании — функция отслеживания глаз и выражения лица. Благодаря им можно создать более реалистичный аватар для общения.

В сфере VR компания сосредоточена на том, как упаковать в устройство больше датчиков, чтобы улучшить социальный опыт пользователя. Цукерберг добавил, что хочет сделать реалистичные аватары, «которые позволят установить настоящий зрительный контакт с кем-то и отображать реальные эмоции».

По словам Цукерберга, в 2021 году компания представит новое поколение более реалистичных аватаров. Он сравнил желаемое качество с технологией MetaHuman, которую Epic показала в феврале 2021 года.

Цукерберг рассказал и о других планах компании:

  • По его словам, Oculus разрабатывает устройства Quest 3 и Quest 4. Facebook представила автономный VR-шлем Oculus Quest 2 в сентябре 2020 года.
  • Facebook также планирует выпустить свою первую пару «умных» очков вместе с Ray-Ban в 2021 году.
  • Цукерберг обсудил в подкасте покупку CTRL-Labs, который разрабатывает устройство и ПО для управления компьютерами с помощью сигналов, исходящих от мозга. Технология может быть альтернативой таким устройствам, как Neuralink Илона Маска.
  • «Не думаю, что люди захотят сверлить себе голову для использования виртуальной или дополненной реальности», — заявил Цукерберг. По его мнению, у стартапа Neuralink есть потенциал в области медицинских технологий, но устройство вряд ли станет частью потребительского рынка в ближайшее время.

#новость #facebook #vr

740 просмотров
10 10 комментариев
5
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","vr","facebook"], "comments": 10, "likes": 5, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 218173, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 09 Mar 2021 14:59:33 +0300", "is_special": false }
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Sergey Kit

3

Пусть сначала доделает Фейсбук и инстаграм норм) и исправит баги и потом делает что душе угодно..... столько проблем с ними...

Ответить

Artemida Svet

Sergey
1

Это нарочная деградация. "доделывать" не будут.
сложность и запутанность интерфейса,
увеличивает показатели затрачиваемого времени, и количество потребленного рекламного контента.

Ответить

Sergey Kit

Artemida
0

таким образом только негатив накапливают

Ответить

Dasha Zuza

1

А зачем нам реалистичные аватары? 

Ответить

Вовка Тараторкин

0

Весь день нет нет да натыкаюсь на новости про 3-д аватары. Удивляет насколько человечество шагнуло вперёд. Видел недавно аватар ребёнка - выглядит страшненько...

Ответить

Секретный Артем

0

Но зачем? Ох, уж эти любители бессмыслиц!

Ответить

Дамир Губаев

0

Блин, после реальных дел Илона и Олега даже не хочется читать чьих то обещаний. Лучше сперва сделать и сделать релиз, а не Пиз.... И ленту засорять обещаниями 

Ответить

Raimond Vladimirov

0
Ответить

KINCH

0
Ответить

Artemida Svet

0

я бы предпочел очки, в качестве заменителя безразмерного монитора.
А сделать они это могут УЖЕ сейчас.
любая из версий окулус гоу, просто немного доработать софт.
НО, почему то не делают.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Тинькофф
Подписан
Отписаться
Конструктор сайтов Тинькофф: как быстро перевести бизнес в онлайн и начать принимать платежи
ВТБ
Подписан
Отписаться
Сценарии работы с новым Big Data - сервисом СП ВТБ и «Ростелекома» для малого, среднего и крупного бизнеса
Оценить трафик перед открытием магазина, дать прогноз по среднему чеку и объемам продаж, проверить эффективность реклам…
1
DD Planet
Подписан
Отписаться
Технодизайн: как умение писать код влияет на профессию
Мы спросили у коллег из разных компаний, какие навыки необходимы, чтобы успевать за развитием рынка. Своим опытом подел…
4

Показать еще

Лучшие комментарии
Иннокентий Фефилов
за день
Я удалил статьи и книги. Потому что это тот же самый телевизор, которым вы попрекаете своих предков. Когда мне знакомые говорят "о, ты читал новую книгу Глуховского?" — для меня это звучит точно так же как "о, ты…
Я удалил YouTube
/\ec
за неделю
Это навряд ли ведь он смотрит интересное в Тик Токе. 
Я удалил Clubhouse

Комментарии

Захар Лобанов

Сколько может студент…

Ренат Зайдуллин

РЖД разработает единый стандарт…

ЮЛИЯ

РЖД разработает единый стандарт…

И Ник

Когда прекратится рост…

ЮЛИЯ

РЖД разработает единый стандарт…

Павел

Госдума одобрила во втором…

Michael Solar

РЖД разработает единый стандарт…

Leo Uvarov

Госдума одобрила во втором…

Sergey Kit

Марк Цукерберг пообещал…

greg chudnoff

«Альфа-банк» подтвердил покупку…

Михаил Федотов

РЖД разработает единый стандарт…

ЮЛИЯ

РЖД разработает единый стандарт…

Gavroche

Госдума одобрила во втором…

Иван Лобанов

Оператор СБП начал…

Петр Иванов

Госдума одобрила во втором…

ЮЛИЯ

РЖД разработает единый стандарт…

Ilya Sorokin

Конструктор сайтов Тинькофф…

Name

Мои платежи в СК «Сбербанк…

Петр Иванов

Госдума одобрила во втором…

Олег Ивахнов

Сотрудники автодилера Mercedes…
null