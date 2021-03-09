Компания представит новое поколение более реалистичных аватаров в 2021 году.

Марк Цукерберг рассказал в подкасте The Information, что одна из вещей, которые ему нравятся в будущих версиях VR-устройств компании — функция отслеживания глаз и выражения лица. Благодаря им можно создать более реалистичный аватар для общения.

В сфере VR компания сосредоточена на том, как упаковать в устройство больше датчиков, чтобы улучшить социальный опыт пользователя. Цукерберг добавил, что хочет сделать реалистичные аватары, «которые позволят установить настоящий зрительный контакт с кем-то и отображать реальные эмоции».

По словам Цукерберга, в 2021 году компания представит новое поколение более реалистичных аватаров. Он сравнил желаемое качество с технологией MetaHuman, которую Epic показала в феврале 2021 года.

Цукерберг рассказал и о других планах компании:

По его словам, Oculus разрабатывает устройства Quest 3 и Quest 4. Facebook представила автономный VR-шлем Oculus Quest 2 в сентябре 2020 года.

Facebook также планирует выпустить свою первую пару «умных» очков вместе с Ray-Ban в 2021 году.

Цукерберг обсудил в подкасте покупку CTRL-Labs, который разрабатывает устройство и ПО для управления компьютерами с помощью сигналов, исходящих от мозга. Технология может быть альтернативой таким устройствам, как Neuralink Илона Маска.



«Не думаю, что люди захотят сверлить себе голову для использования виртуальной или дополненной реальности», — заявил Цукерберг. По его мнению, у стартапа Neuralink есть потенциал в области медицинских технологий, но устройство вряд ли станет частью потребительского рынка в ближайшее время.

