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Техника
Рая Хачатрян

В работе сайтов госорганов и провайдера «Ростелеком» произошёл сбой Статьи редакции

Сбой в работе сайтов госорганов и «Ростелекома» не связан с замедлением работы Twitter, говорят в Роскомнадзоре.

66 66 комментариев
3550 просмотров

Пользователи сайта Downdetector пожаловались на сбои в работе одного из крупнейших провайдеров «Ростелеком», который также представляет услуги хостинга. По данным на 12:02 жалоб было около 3 тысяч, 91% из которых жалуются на проблемы с интернетом.

В «Ростелекоме» сообщили vc.ru, что произошёл сбой в работе оборудования: «Проблема локализуется. В ближайшее время работоспособность сети будет восстановлена». Сбой не связан с действиями Роскомнадзора, добавили в компании.

Частично или полностью перестали работать также и государственные сайты — сайт Госдумы (работа восстановлена), Кремля, премьер-министра, Роскомнадзора, московской мэрии.

По данным Downdetector, сбой также затронул Qiwi: в компании подтвердили vc.ru неполадки, но добавили, что сбои никак не связаны с действиями Роскомнадзора. Проблема уже локализована и в течение 30 минут система заработает, заявили в компании. Сбоев у «Яндекса» нет, сообщили vc.ru в компании: трудности с доступом к сервисам возникли у некоторых пользователей «Ростелекома». Сбои фиксировал сервис Downdetector.

Причины сбоев пока неизвестны. Сбой в работе сайтов госорганов и «Ростелекома» не связан с замедлением работы Twitter, заявил изданию «Подъем» замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. Регулятор пообещал замедлить скорость работы соцсети с 10 марта.

По словам источника РБК в одном из крупных интернет-провайдеров, Роскомнадзор может самостоятельно ограничить скорость доступа к Twitter через оборудование, установленное на сетях операторов в рамках так называемого закона «об автономном рунете».

Обновлено в 13:08. Проблемы с доступом к ряду государственных и других сайтов связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети «Ростелекома», заявили ТАСС в Минцифры.

#новость #сбои

66 66 комментариев
22
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66 комментариев
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Sergey Vasiliev

38

Твитор нанес ответный удар?

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Goodsanta

Sergey
33

Скорее РКН, как обычно, выдернул больше проводов, чем надо.

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Пол Финч

Goodsanta
41

© Лентач

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Игорь Крафт

Пол
0

Байден мстит невидимой силой

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Егор Вяткин

Пол
0

Проклятый Байден пробрался и лично перерезал провод

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Artem Gn

Goodsanta
13

Просто свежая новость :)))  "В воскресенье, 7 марта, американская газета The New York Times, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщила, что американские власти планируют в течение ближайших трех недель несколько раз атаковать российские электронные системы, которые связаны с властями страны.

Издание утверждает, что американские «контрудары» будут неочевидными, тем не менее, предполагается, что о них узнают руководство России, разведка и военные."

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Denis Mayorov

Artem
2

Когда завел два аккаунта на Госуслугах.

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Михаил Качалов

Artem
2
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Энергетический

Artem
0

Удары РКН тоже вышли неочевидными, похоже :)

Ответить

Михаил Качалов

Artem
0

Это жу жу неспроста:
в районе полуночи, по неизвестным причинам, спутниковая навигация над территорией Израиля, Ливана и частью территории Сирии неожиданно прекратила работать, что связывают с задействованием мощной системы радиоэлектронного подавления

Неизвестный комплекс РЭБ мгновенно отключил…
Неизвестная система РЭБ полностью выключила спутниковую навигацию над территорией Сирии, Ливана и…
avia.pro
Ответить

Юрий Другач

Sergey
0

Карма

Ответить

Егор Вяткин

Sergey
0

Твиттер заручился поддержкой Госдепа)))

Ответить

Сэм Дж.

18

Роскомнадзор пригрозил, что притушит солнце для тех стран, которые не признают Россию великой державой.

Ответить

Dmitry Ts

Сэм
3

Это скорее Рогозин устами пресс-службы Роскосмоса.

Ответить

Максим Мостовой

Dmitry
3

Усами

Ответить

Эдуард Чистяков

7
Ответить

Алексей Горячев

4

И чо, как мне теперь развлекаться то? Любимые сайты лежат.

Ответить

Матвей Синицин

Алексей
0

...подумали депутаты госдумы и вышли на обед

Ответить

Ivan Sergeevich

4

Все таки госструкуры иногда выполняют просьбы людей в интернете  - снова заблокировали себе анус

Ответить

bastardos_no_pasaran

3
Ответить

Egor Krasnov

3

Сегодня как раз сгорел один из крупнейших ДЦ Европы, OVH SBG2.
Совпадение? Не думаю!

В Страсбурге сгорел дата-центр OVH SBG2
Фото DNA.FR / Jean-Christophe DORN10 марта в 02:42 по московскому времени облачным провайдером OVH…
habr.com
Ответить

Юрий Другач

0

«Сбой в работе сайтов госорганов и «Ростелекома» не связан с замедлением работы Twitter, говорят в Роскомнадзоре.» , а ведь реально - это могло быть и связано)) Когда глушили Телеграм, многих зацепило

Ответить

Владислав Муравьёв

Юрий
6

Да скорее всего и связано, прост такие: "Эт не по этому, не-не-не"
Ну как с дворцом, в общем-то...

Ответить

Paul Osmolovsky

2

«Бей своих, чтобы чужие боялись!»

Ответить

Jerricho

2

Орк крушить ! Ломать интернеет! Уааэээээ

Ответить

Vitaly

1

Интересно кто-нибудь подсчитает ущерб экономике, нанесенный роскомпозором 🤔

Ответить

Игорь Протасов

Vitaly
1

Громадный

Ответить

Цветной Мурод

Vitaly
1

Ага. Росстат и посчитает.

Ответить

Серега Тарабрин

1

Воляется инет! ⚠️

Ответить

Серега Тарабрин

Серега
0

Уже как час!

Ответить

Владимир Кузьмин

1

РКН, не понял что делать, и поступил как всегда - нажал на все конпки разом. Авось будет как надо.

Ответить

Tigran Grigoryants

1

Хотели бы замедлить — замедлили...

Ответить

Владимир Кузьмин

1

РКН, не понял что делать, и поступил как всегда - нажал на все конпки разом. Авось будет как надо.

Ответить

Green Base

1

Хотели как лучше, а получилось как всегда

Ответить

Viktor Mann

1

Так, что сегодня запретим?

Ответить

Killo

0

хм, а ведь много сайтов на бутстрапе работает, их коснется замедление твиттера или нет?

Ответить

Дмитрий Тенетович

Killo
2

Каким образом? Бустрап,, чаще всего, скомпилированный на серваке сайта, который его использует.

Ответить

Killo

Дмитрий
1

чаще всего, но не всегда. многие используют их CDN

Ответить

Дмитрий

Killo
2

Земля пухом.

Ответить

Cat Cheshire

Killo
0

А для случая cdn разве также у твитора хостится?

Ответить

Cat Cheshire

Cat
0

Сам отвечу - нет. jsdelivr как я понимаю
Не связан с тви

Ответить

Lightning1707

0

Вообще ничего не загружает! Всё через задницу делается у этих никчёмных чинушей.

Ответить

Борис Васильев

Lightning1707
0

Я вот удивляюсь нафига ИТ специалисты идут в органы работать надо байкотировать в общем всех работает на государство так или иначе надо лишить гражданства в будущем и их детей лишить и их внуков и тд. ну и отправить на Чукотку

Ответить

CallMeBeardman !

0

Кто бы мог подумать!

Ответить

Viktor Kochnev

0

Конечно, это совпадение <сарказм>
Уже час интернет Ростелекома скорее мёртв, чем жив. Билайн вообще только голос.

Ответить

B. B.

0

mos.ru и все поддомены лежат

Ответить

Олег Богданов

0

Qiwi глюкнула тоже... Ска

Ответить

Олег Богданов

0

Qiwi dead?!

Ответить

Kirill Kulagin

0

Закупаем факсы, можно стать миллионерами

Ответить

Дмитрий Тенетович

0

"..говорят в Роскомнадздоре" - ркн сам лежит, тащем-та.

Ответить

Игорь Протасов

Дмитрий
0

Ну телефон и пресс-службу никто не отменял

Ответить

Олег-Юрьевич Чегин

0

Байден 🤣🤣🤣

Ответить

Super 72

0

Даже если это американцы, то ущерб депутатам! А от действий Роском позора ущерб всем! 
Бомбим Воронеж опять

Ответить

Кирилл Фрост

0

Никогда такого не было - и вот опять

Ответить

Владислав Муравьёв

0

А я думаю, чё эт Форза качается так долго...

Ответить

Эмиль Муратов

0

Сайт фссп тоже подлетел

Ответить

nabokin

0

Это прекрасно. Но Киви-то за что

Ответить

Информационный велосипед

0

"Бей своих, чтоб чужие боялись"

Ответить

Юрий Другач

0

У меня только РКН не пингуется 

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Юрий Другач

Юрий
0

О, заработало

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Шаман Евгений

0

По ходу реально не то выдернули. Хотя пусть бы так уже и оставляли 

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Dima kav

0
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Johnny Vorony

0

А как можно замедлить действия РКН?

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alex twit

0

Потрясающие ребята

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Philip Poteryahin

0

Когда Фейсбук замедлять начнут еще и платежи отвалятся по картам. Запомните этот твит!

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Игорь Протасов

Philip
0

Сейчас не нахожу, но вроде, когда телеграмм блокировали он Сбербанк положил. 

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