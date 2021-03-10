В работе сайтов госорганов и провайдера «Ростелеком» произошёл сбой Статьи редакции
Сбой в работе сайтов госорганов и «Ростелекома» не связан с замедлением работы Twitter, говорят в Роскомнадзоре.
Пользователи сайта Downdetector пожаловались на сбои в работе одного из крупнейших провайдеров «Ростелеком», который также представляет услуги хостинга. По данным на 12:02 жалоб было около 3 тысяч, 91% из которых жалуются на проблемы с интернетом.
В «Ростелекоме» сообщили vc.ru, что произошёл сбой в работе оборудования: «Проблема локализуется. В ближайшее время работоспособность сети будет восстановлена». Сбой не связан с действиями Роскомнадзора, добавили в компании.
Частично или полностью перестали работать также и государственные сайты — сайт Госдумы (работа восстановлена), Кремля, премьер-министра, Роскомнадзора, московской мэрии.
По данным Downdetector, сбой также затронул Qiwi: в компании подтвердили vc.ru неполадки, но добавили, что сбои никак не связаны с действиями Роскомнадзора. Проблема уже локализована и в течение 30 минут система заработает, заявили в компании. Сбоев у «Яндекса» нет, сообщили vc.ru в компании: трудности с доступом к сервисам возникли у некоторых пользователей «Ростелекома». Сбои фиксировал сервис Downdetector.
Причины сбоев пока неизвестны. Сбой в работе сайтов госорганов и «Ростелекома» не связан с замедлением работы Twitter, заявил изданию «Подъем» замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. Регулятор пообещал замедлить скорость работы соцсети с 10 марта.
По словам источника РБК в одном из крупных интернет-провайдеров, Роскомнадзор может самостоятельно ограничить скорость доступа к Twitter через оборудование, установленное на сетях операторов в рамках так называемого закона «об автономном рунете».
Твитор нанес ответный удар?
Просто свежая новость :))) "В воскресенье, 7 марта, американская газета The New York Times, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщила, что американские власти планируют в течение ближайших трех недель несколько раз атаковать российские электронные системы, которые связаны с властями страны.
Издание утверждает, что американские «контрудары» будут неочевидными, тем не менее, предполагается, что о них узнают руководство России, разведка и военные."
Это жу жу неспроста:
в районе полуночи, по неизвестным причинам, спутниковая навигация над территорией Израиля, Ливана и частью территории Сирии неожиданно прекратила работать, что связывают с задействованием мощной системы радиоэлектронного подавления
Роскомнадзор пригрозил, что притушит солнце для тех стран, которые не признают Россию великой державой.
И чо, как мне теперь развлекаться то? Любимые сайты лежат.
Все таки госструкуры иногда выполняют просьбы людей в интернете - снова заблокировали себе анус
Сегодня как раз сгорел один из крупнейших ДЦ Европы, OVH SBG2.
Совпадение? Не думаю!
«Сбой в работе сайтов госорганов и «Ростелекома» не связан с замедлением работы Twitter, говорят в Роскомнадзоре.» , а ведь реально - это могло быть и связано)) Когда глушили Телеграм, многих зацепило
Да скорее всего и связано, прост такие: "Эт не по этому, не-не-не"
Ну как с дворцом, в общем-то...
Интересно кто-нибудь подсчитает ущерб экономике, нанесенный роскомпозором 🤔
Воляется инет! ⚠️
РКН, не понял что делать, и поступил как всегда - нажал на все конпки разом. Авось будет как надо.
РКН, не понял что делать, и поступил как всегда - нажал на все конпки разом. Авось будет как надо.
хм, а ведь много сайтов на бутстрапе работает, их коснется замедление твиттера или нет?
Каким образом? Бустрап,, чаще всего, скомпилированный на серваке сайта, который его использует.
А для случая cdn разве также у твитора хостится?
Вообще ничего не загружает! Всё через задницу делается у этих никчёмных чинушей.
Я вот удивляюсь нафига ИТ специалисты идут в органы работать надо байкотировать в общем всех работает на государство так или иначе надо лишить гражданства в будущем и их детей лишить и их внуков и тд. ну и отправить на Чукотку
Конечно, это совпадение <сарказм>
Уже час интернет Ростелекома скорее мёртв, чем жив. Билайн вообще только голос.
"..говорят в Роскомнадздоре" - ркн сам лежит, тащем-та.
Даже если это американцы, то ущерб депутатам! А от действий Роском позора ущерб всем!
Бомбим Воронеж опять
У меня только РКН не пингуется
Когда Фейсбук замедлять начнут еще и платежи отвалятся по картам. Запомните этот твит!
Сейчас не нахожу, но вроде, когда телеграмм блокировали он Сбербанк положил.
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