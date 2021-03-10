Сбой в работе сайтов госорганов и «Ростелекома» не связан с замедлением работы Twitter, говорят в Роскомнадзоре.

{"id":218587,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/218587-v-rabote-saytov-gosorganov-i-provaydera-rostelekom-proizoshel-sboy","title":"\u0412 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0433\u043e\u0441\u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u0439\u0434\u0435\u0440\u0430 \u00ab\u0420\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u043e\u043c\u00bb \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u0451\u043b \u0441\u0431\u043e\u0439","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/tech\/218587-v-rabote-saytov-gosorganov-i-provaydera-rostelekom-proizoshel-sboy","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/218587-v-rabote-saytov-gosorganov-i-provaydera-rostelekom-proizoshel-sboy&title=\u0412 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0433\u043e\u0441\u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u0439\u0434\u0435\u0440\u0430 \u00ab\u0420\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u043e\u043c\u00bb \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u0451\u043b \u0441\u0431\u043e\u0439","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/218587-v-rabote-saytov-gosorganov-i-provaydera-rostelekom-proizoshel-sboy&text=\u0412 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0433\u043e\u0441\u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u0439\u0434\u0435\u0440\u0430 \u00ab\u0420\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u043e\u043c\u00bb \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u0451\u043b \u0441\u0431\u043e\u0439","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/218587-v-rabote-saytov-gosorganov-i-provaydera-rostelekom-proizoshel-sboy&text=\u0412 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0433\u043e\u0441\u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u0439\u0434\u0435\u0440\u0430 \u00ab\u0420\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u043e\u043c\u00bb \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u0451\u043b \u0441\u0431\u043e\u0439","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/tech\/218587-v-rabote-saytov-gosorganov-i-provaydera-rostelekom-proizoshel-sboy","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0412 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0433\u043e\u0441\u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u0439\u0434\u0435\u0440\u0430 \u00ab\u0420\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u043e\u043c\u00bb \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u0451\u043b \u0441\u0431\u043e\u0439&body=https:\/\/vc.ru\/tech\/218587-v-rabote-saytov-gosorganov-i-provaydera-rostelekom-proizoshel-sboy","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 3550 просмотров

Пользователи сайта Downdetector пожаловались на сбои в работе одного из крупнейших провайдеров «Ростелеком», который также представляет услуги хостинга. По данным на 12:02 жалоб было около 3 тысяч, 91% из которых жалуются на проблемы с интернетом.

В «Ростелекоме» сообщили vc.ru, что произошёл сбой в работе оборудования: «Проблема локализуется. В ближайшее время работоспособность сети будет восстановлена». Сбой не связан с действиями Роскомнадзора, добавили в компании.

Частично или полностью перестали работать также и государственные сайты — сайт Госдумы (работа восстановлена), Кремля, премьер-министра, Роскомнадзора, московской мэрии.

По данным Downdetector, сбой также затронул Qiwi: в компании подтвердили vc.ru неполадки, но добавили, что сбои никак не связаны с действиями Роскомнадзора. Проблема уже локализована и в течение 30 минут система заработает, заявили в компании. Сбоев у «Яндекса» нет, сообщили vc.ru в компании: трудности с доступом к сервисам возникли у некоторых пользователей «Ростелекома». Сбои фиксировал сервис Downdetector.

Причины сбоев пока неизвестны. Сбой в работе сайтов госорганов и «Ростелекома» не связан с замедлением работы Twitter, заявил изданию «Подъем» замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. Регулятор пообещал замедлить скорость работы соцсети с 10 марта.

По словам источника РБК в одном из крупных интернет-провайдеров, Роскомнадзор может самостоятельно ограничить скорость доступа к Twitter через оборудование, установленное на сетях операторов в рамках так называемого закона «об автономном рунете».