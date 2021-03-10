Скорость ограничивают для картинок и видео, ориентируясь по именам сайтов.

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Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter в России с 10 марта. Регулятор обвиняет соцсеть в игнорировании требований по удалению противоправного контента — и говорит, что ограничения сохранятся, пока эти материалы не будут удалены.

Сообщество сетевых специалистов с «Хабра» и форума NTC изучили технические подробности ограничений — они происходят по имени домена, касаются только картинок и видео, скорость обрезается до 128 кбит, а под ограничения по ошибке попал и домен GitHub.

Как ограничивают скорость

Роскомнадзор использует ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), которые работают по технологии DPI. Они проверяют интернет-трафик и решают, что с ним делать — блокировать, ограничить скорость или пропустить.

По мнению исследователей, ограничение скорости проводится по именам доменов и в основном связано с адресами хранения изображений и видео Twitter.

Например, замедление видеоматериалов Twitter обнаружили по адресам video.twimg.com, eip-ntt.video.twimg.com.akahost.net, video.twimg.com.eip.akadns.nen.

Если DPI находит домен, для которого нужно ограничивать скорость, то:

либо сам DPI замедляет соединение и пропускает только определенное количество пакетов в секунду для ограничения скорости,

либо ставит на соединение определенную метку, которая считывается маршрутизаторами провайдеров и замедляется уже на сетевом оборудовании.

В среднем скорость ограничивается до 128 кбит/сек, заявляют специалисты. При обращении к IP-адресу сервера напрямую скорость остаётся высокой.

Важно отметить, что, возможно, это первый случай использования провайдерского оборудования непосредственно Роскомнадзором.

Если раньше оборудование для блокировки закупали и настраивали сами провайдеры, и управляли им самостоятельно согласно требованием Роскомнадзора, то теперь, с большой вероятностью сам Роскомнадзор централизованно управлял оборудованием для замедления соединений, вполне вероятно, что без ведома провайдеров. ValdikSS исследователь сетевых блокировок

Как связаны GitHub, Microsoft и Reddit с замедлением Twitter

Один из доменов, попавшим под ограничения, стал сайт с релизами сервиса GitHub — домен github-releases.githubusercontent.com. Исследователи отметили, что это целенаправленное замедление домена, при этом инфраструктуры twitter и github не пересекаются.

Если бы я не проводил тесты, я бы предположил, что ограничение скорости сделано по IP-адресам каких-то крупных CDN, которыми пользуется и Twitter, и GitHub, но нет — у GitHub всё своё, и оборудование ограничивает конкретно домены GitHub. ValdikSS исследователь сетевых блокировок

Как выяснил исследователь сетевых блокировок под ником ValdikSS, причина замедления GitHub лежит в совпадении части домена с адресом, для которого введены ограничения. DPI проверяет домены и замедляет доступ к ним, если находит сочетание t.co (короткий домен Twitter).

Таким образом любой домен, содержащий в каком-либо месте строку t.co, замедляется. В случае с GitHub это строка находится в домене githubusercontent.com. Также под замедление попадают reddit.com, microsoft.com, rt.com и любые другие HTTPS-домены.

Например, пользователи, попавшие под замедление Twitter, отмечают, что образ Windows 10 с официального сайта Microsoft теперь будет скачиваться около пяти дней.

Иконки приложений в Microsoft Store https://ntc.party/t/twitter/907/30