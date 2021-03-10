Роскомнадзор вместе с Twitter замедлил сайты GitHub, Microsoft, Reddit и все остальные с сочетанием t.co в домене Статьи редакции
Скорость ограничивают для картинок и видео, ориентируясь по именам сайтов.
Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter в России с 10 марта. Регулятор обвиняет соцсеть в игнорировании требований по удалению противоправного контента — и говорит, что ограничения сохранятся, пока эти материалы не будут удалены.
Сообщество сетевых специалистов с «Хабра» и форума NTC изучили технические подробности ограничений — они происходят по имени домена, касаются только картинок и видео, скорость обрезается до 128 кбит, а под ограничения по ошибке попал и домен GitHub.
Как ограничивают скорость
Роскомнадзор использует ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), которые работают по технологии DPI. Они проверяют интернет-трафик и решают, что с ним делать — блокировать, ограничить скорость или пропустить.
По мнению исследователей, ограничение скорости проводится по именам доменов и в основном связано с адресами хранения изображений и видео Twitter.
Например, замедление видеоматериалов Twitter обнаружили по адресам video.twimg.com, eip-ntt.video.twimg.com.akahost.net, video.twimg.com.eip.akadns.nen.
Если DPI находит домен, для которого нужно ограничивать скорость, то:
- либо сам DPI замедляет соединение и пропускает только определенное количество пакетов в секунду для ограничения скорости,
- либо ставит на соединение определенную метку, которая считывается маршрутизаторами провайдеров и замедляется уже на сетевом оборудовании.
В среднем скорость ограничивается до 128 кбит/сек, заявляют специалисты. При обращении к IP-адресу сервера напрямую скорость остаётся высокой.
Как связаны GitHub, Microsoft и Reddit с замедлением Twitter
Один из доменов, попавшим под ограничения, стал сайт с релизами сервиса GitHub — домен github-releases.githubusercontent.com. Исследователи отметили, что это целенаправленное замедление домена, при этом инфраструктуры twitter и github не пересекаются.
Как выяснил исследователь сетевых блокировок под ником ValdikSS, причина замедления GitHub лежит в совпадении части домена с адресом, для которого введены ограничения. DPI проверяет домены и замедляет доступ к ним, если находит сочетание t.co (короткий домен Twitter).
Таким образом любой домен, содержащий в каком-либо месте строку t.co, замедляется. В случае с GitHub это строка находится в домене githubusercontent.com. Также под замедление попадают reddit.com, microsoft.com, rt.com и любые другие HTTPS-домены.
Например, пользователи, попавшие под замедление Twitter, отмечают, что образ Windows 10 с официального сайта Microsoft теперь будет скачиваться около пяти дней.
В пресс-службе Роскомнадзора заявили vc.ru, что замедление GitHub не связано с ограничением работы Twitter. На момент публикации заметки в ведомстве не ответили, есть ли связь между сочетаниями t.co в доменах и замедлениями сайтов.
Ахаха, фееричные рукожопы в РКН.
Не смогли в точную проверку и въебали кривую маску ¯\_(ツ)_/¯
У кого-то ещё остались сомнения, надо ли уезжать отсюда?
Так едь )
15 рублей отработали
Так поеду, недолго осталось
Некуда уже ехать. "Там" тоже дураки у власти, просто слегка с другим уклоном. (
if (url.Contains("t.co"))
{
SlowDown(url);
}
else
{
SlowDownNotSoMuch(url);
}
В нормальной системе они бы потом погрязли в исках.
И раз и на всегда бы поняли, что надо думать прежде , чем жать все подряд.
Но нет..у нас все наоборот. Эти творят че хотят, а мы все страдаем
Мне кажется и грядёт п*ц? Видимо, выборы в этом году будут со скоростью 128 бит😂
Опасно. Те, кто сейчас в твиттере и комментах Ютуба воюют, могут пойти голосовать. А бабок ковид покосил, может не хватить для большинства.
Отличная новость может по цепочки и Фейсбук и Инстаграм прихватит
Да, пока всё идёт прекрасно
После того как Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter, сайт ведомства перестал открываться. Также не работают сайты Кремля, правительства России, Госдумы и премьер-министра РФ.
Позже перестали загружаться также сайты Следственного комитета, Минфина РФ, Минцифры РФ и некоторых других ведомств России.
Отмечается, что сайт самого Twitter (помимо фото и видео) работает по-прежнему.
Теперь картинки с мемами про бедность - точно нельзя будет посмотреть в твиттере
Испытал это уже на себе. Никак не мог сайт Майков прогрузить, раздел Xbox. Через моб. интернет Билайна тоже не грузилось.
Это просто какой-то ё*аный стыд. Понабрали, небось, студентов на подработку на полставки, вот и результат...
Умеют же когда, хотят! Ведь с детства говорят, что никто тебя не опозорит сильнее, чем ты сам.
Точь в точь как и с Телеграм, при первой попытке блокировки положили пол рунета, как сейчас помню этот день неустанной борьбы.
А кроме как вайлдкартой никак дорогущее оборудование не позволяет? Не говоря уже о том, что сама практика ублюдочная конечно.
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