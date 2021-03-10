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Техника
Евгений Делюкин

Роскомнадзор вместе с Twitter замедлил сайты GitHub, Microsoft, Reddit и все остальные с сочетанием t.co в домене Статьи редакции

Скорость ограничивают для картинок и видео, ориентируясь по именам сайтов.

34 34 комментария
3177 просмотров

Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter в России с 10 марта. Регулятор обвиняет соцсеть в игнорировании требований по удалению противоправного контента — и говорит, что ограничения сохранятся, пока эти материалы не будут удалены.

Сообщество сетевых специалистов с «Хабра» и форума NTC изучили технические подробности ограничений — они происходят по имени домена, касаются только картинок и видео, скорость обрезается до 128 кбит, а под ограничения по ошибке попал и домен GitHub.

Как ограничивают скорость

Роскомнадзор использует ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), которые работают по технологии DPI. Они проверяют интернет-трафик и решают, что с ним делать — блокировать, ограничить скорость или пропустить.

По мнению исследователей, ограничение скорости проводится по именам доменов и в основном связано с адресами хранения изображений и видео Twitter.

Например, замедление видеоматериалов Twitter обнаружили по адресам video.twimg.com, eip-ntt.video.twimg.com.akahost.net, video.twimg.com.eip.akadns.nen.

Если DPI находит домен, для которого нужно ограничивать скорость, то:

  • либо сам DPI замедляет соединение и пропускает только определенное количество пакетов в секунду для ограничения скорости,
  • либо ставит на соединение определенную метку, которая считывается маршрутизаторами провайдеров и замедляется уже на сетевом оборудовании.

В среднем скорость ограничивается до 128 кбит/сек, заявляют специалисты. При обращении к IP-адресу сервера напрямую скорость остаётся высокой.

Важно отметить, что, возможно, это первый случай использования провайдерского оборудования непосредственно Роскомнадзором.
Если раньше оборудование для блокировки закупали и настраивали сами провайдеры, и управляли им самостоятельно согласно требованием Роскомнадзора, то теперь, с большой вероятностью сам Роскомнадзор централизованно управлял оборудованием для замедления соединений, вполне вероятно, что без ведома провайдеров.

ValdikSS
исследователь сетевых блокировок

Как связаны GitHub, Microsoft и Reddit с замедлением Twitter

Один из доменов, попавшим под ограничения, стал сайт с релизами сервиса GitHub — домен github-releases.githubusercontent.com. Исследователи отметили, что это целенаправленное замедление домена, при этом инфраструктуры twitter и github не пересекаются.

Если бы я не проводил тесты, я бы предположил, что ограничение скорости сделано по IP-адресам каких-то крупных CDN, которыми пользуется и Twitter, и GitHub, но нет — у GitHub всё своё, и оборудование ограничивает конкретно домены GitHub.

ValdikSS
исследователь сетевых блокировок

Как выяснил исследователь сетевых блокировок под ником ValdikSS, причина замедления GitHub лежит в совпадении части домена с адресом, для которого введены ограничения. DPI проверяет домены и замедляет доступ к ним, если находит сочетание t.co (короткий домен Twitter).

Таким образом любой домен, содержащий в каком-либо месте строку t.co, замедляется. В случае с GitHub это строка находится в домене githubusercontent.com. Также под замедление попадают reddit.com, microsoft.com, rt.com и любые другие HTTPS-домены.

Например, пользователи, попавшие под замедление Twitter, отмечают, что образ Windows 10 с официального сайта Microsoft теперь будет скачиваться около пяти дней.

Иконки приложений в Microsoft Store https://ntc.party/t/twitter/907/30

В пресс-службе Роскомнадзора заявили vc.ru, что замедление GitHub не связано с ограничением работы Twitter. На момент публикации заметки в ведомстве не ответили, есть ли связь между сочетаниями t.co в доменах и замедлениями сайтов.

#роскомнадзор #twitter #github #блокировки #новости

34 34 комментария
31
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34 комментария
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Vasiliy Gorin

37

Ахаха, фееричные рукожопы в РКН.

Не смогли в точную проверку и въебали кривую маску ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Анна Григорьева

14

Ура 🎉 Тотальный п@здец!

Ответить

Кирилл Марченков

10

Тупо российской Роскомнадзор 😂

Ответить

fan1 vs

3

У кого-то ещё остались сомнения, надо ли уезжать отсюда?

Ответить

Константин Шукалов

fan1
–1

Так едь )

Ответить

Канищев Максим

Константин
2

15 рублей отработали

Ответить

Константин

Канищев
–4

пруфы в студию )

Ответить

fan1 vs

Константин
1

Так поеду, недолго осталось

Ответить

Константин

fan1
0

В добрый путь )

Ответить

Янис Меднис

fan1
2

Некуда уже ехать. "Там" тоже дураки у власти, просто слегка с другим уклоном. (

Ответить

Александр Ефремов

6

if (url.Contains("t.co"))
{
    SlowDown(url);
}
else
{
    SlowDownNotSoMuch(url);
}

Ответить

Vlad Murygin

5

В нормальной системе они бы потом погрязли в исках.
И раз и на всегда бы поняли, что надо думать прежде , чем жать все подряд.

Но нет..у нас все наоборот. Эти творят че хотят, а мы все страдаем

Ответить

Владимир Шляпошников

4

Это успех

Ответить

Алейченко Сергей

2

Мне кажется и грядёт п*ц? Видимо, выборы в этом году будут со скоростью 128 бит😂

Ответить

Ivan Pogoreloff

Алейченко
1

Опасно. Те, кто сейчас в твиттере и комментах Ютуба воюют, могут пойти голосовать. А бабок ковид покосил, может не хватить для большинства.

Ответить

Moisha Zilberman

2

Православненько

Ответить

Aik Music

2

Ставлю лайк за замедление rt 😂👍

Ответить

Денис Морганов

–9

Отличная новость может по цепочки и Фейсбук и Инстаграм прихватит

Ответить

Сергей Катков

Денис
4

Да, пока всё идёт прекрасно

После того как Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter, сайт ведомства перестал открываться. Также не работают сайты Кремля, правительства России, Госдумы и премьер-министра РФ.

Позже перестали загружаться также сайты Следственного комитета, Минфина РФ, Минцифры РФ и некоторых других ведомств России.

Отмечается, что сайт самого Twitter (помимо фото и видео) работает по-прежнему.

Ответить

Ruslan Tula

1

Теперь картинки с мемами про бедность - точно нельзя будет посмотреть в твиттере

Ответить

Lightning1707

1

Испытал это уже на себе. Никак не мог сайт Майков прогрузить, раздел Xbox. Через моб. интернет Билайна тоже не грузилось.

Ответить

33_rublya

1

Это просто какой-то ё*аный стыд. Понабрали, небось, студентов на подработку на полставки, вот и результат...

Ответить

Цветной Мурод

1

Самая бесполезная организация с самыми никчемными сотрудниками 🙈

Ответить

Влад Петров

Цветной
0

Те, кто там сидят на потоках с Вами не согласятся. 

Ответить

Vladimir Osipov

1

Умеют же когда, хотят! Ведь с детства говорят, что никто тебя не опозорит сильнее, чем ты сам.

Ответить

Влад Петров

1

Точь в точь как и с Телеграм, при первой попытке блокировки положили пол рунета, как сейчас помню этот день неустанной борьбы. 

Ответить

Григорьевич Евгений

0

Ну что хомячки, Майдан говорите плохо? 

Ответить

Роман Анищенко

0

Писец

Ответить

Tvg Gaminz

0

РКН, что сказать

Ответить

Владимир Шляпошников

0

Reddit

Придётся людям мемы самим теперь придумывать

Ответить

Evgeny Gelfand

0

.....

Ответить

Янис Меднис

0

А кроме как вайлдкартой никак дорогущее оборудование не позволяет? Не говоря уже о том, что сама практика ублюдочная конечно.

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Денис Файзулин

0

в офисе РКН

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никарагуанский бабуин

–1

Ура! тырнета скоро не будет )))

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