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Техника
Таня Боброва

«Яндекс» впервые раскрыл количество проданных колонок с «Алисой» — 1,3 млн почти за три года Статьи редакции

Устройства с «Алисой» принесли компании 3,7 млрд рублей выручки в 2020 году.

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С мая 2018 года по март 2021 года продажи «умных» колонок с голосовым помощником «Яндекса» достигли 1,3 млн устройств, рассказали vc.ru в компании.

Основная доля продаж приходится на «Станцию», которую «Яндекс» выпустил в 2018 году, и «Станцию Мини» — в 2019 году. Остальное — «Станция Макс», представленная в ноябре 2020 года, и «умные» колонки партнёров. Конкретные доли компания не раскрывает.

Среди партнёрских устройств в компании называют колонки брендов JBL, LG, Prestigio, Irbis, Elari и Dexp. По данным исследовательской компании GfK, которые приводит «Яндекс», в 2020 году в категории «умных» колонок 91% проданных устройств были с «Алисой».

«Яндекс.Станция Макс»

«Станция» на «Яндекс.Маркете» стоит 12 990 рублей, «Мини» — 4990 рублей, а «Макс» — 18 990 рублей. Согласно финансовой отчётности компании, устройства с голосовым помощником принесли ей 3,7 млрд рублей в 2020 году. Годом ранее этот показатель составлял 1,5 млрд рублей.

По данным «Ситилинка», на конец 2020 года доля «Яндекса» среди продаж «умных» колонок в сети достигала 90%. На втором и третьем местах колонки Mail.ru Group и LG. У «М.Видео-Эльдорадо» абсолютное большинство продаж из 20 брендов колонок также приходится на устройства с «Алисой» от «Яндекса», сообщал vc.ru ритейлер.

#новость #яндекс #алиса

5 5 комментариев
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Дон Карлионе

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А зачем она нужна? Вот реально есть те кто пользуются?

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Павел Егоров

Дон
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Да. Я пользуюсь как музоном для фона и для быстрого выяснения каких-нибудь фактов, вроде "Алиса, сколько весит слон?". Офигенная штука, как по мне.
А, ну и утренний экшон, вроде выяснения погоды, пробок и всего такого тоже очень удобно.

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Денис Пешехонов

Дон
2

У меня дома 4 Станции. Музыка в гостиной, сказки в детской, свет и обогреватели в рабочем кабинете, таймеры на кухне. А на Новый год умные розетки на всех гирляндах. Очень удобно.

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Алёна Погребняк

Дон
0

А я пользуюсь Мини, и думаю о покупке Макс.

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Ilya Brin

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Отличная майнинговая сеть 😏

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