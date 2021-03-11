Устройства с «Алисой» принесли компании 3,7 млрд рублей выручки в 2020 году.

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С мая 2018 года по март 2021 года продажи «умных» колонок с голосовым помощником «Яндекса» достигли 1,3 млн устройств, рассказали vc.ru в компании.

Основная доля продаж приходится на «Станцию», которую «Яндекс» выпустил в 2018 году, и «Станцию Мини» — в 2019 году. Остальное — «Станция Макс», представленная в ноябре 2020 года, и «умные» колонки партнёров. Конкретные доли компания не раскрывает.

Среди партнёрских устройств в компании называют колонки брендов JBL, LG, Prestigio, Irbis, Elari и Dexp. По данным исследовательской компании GfK, которые приводит «Яндекс», в 2020 году в категории «умных» колонок 91% проданных устройств были с «Алисой».

«Яндекс.Станция Макс»