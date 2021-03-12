До 2019 года Роскомнадзор открыто проводил тесты оборудования для «замедления» интернета и называл его участников, но теперь регулятор и операторы не раскрывают производителя систем для фильтрации трафика.

{"id":218849,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/218849-chlen-soveta-direktorov-megafona-i-aktivy-rostelekoma-chto-izvestno-o-teh-kto-zarabatyvaet-na-zamedlenii-interneta","title":"\u0427\u043b\u0435\u043d \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u00ab\u041c\u0435\u0433\u0430\u0444\u043e\u043d\u0430\u00bb \u0438 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u044b \u00ab\u0420\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u043e\u043c\u0430\u00bb: \u0447\u0442\u043e \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u043e \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u00ab\u0437\u0430\u043c\u0435\u0434\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438\u00bb \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/tech\/218849-chlen-soveta-direktorov-megafona-i-aktivy-rostelekoma-chto-izvestno-o-teh-kto-zarabatyvaet-na-zamedlenii-interneta","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/218849-chlen-soveta-direktorov-megafona-i-aktivy-rostelekoma-chto-izvestno-o-teh-kto-zarabatyvaet-na-zamedlenii-interneta&title=\u0427\u043b\u0435\u043d \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u00ab\u041c\u0435\u0433\u0430\u0444\u043e\u043d\u0430\u00bb \u0438 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u044b \u00ab\u0420\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u043e\u043c\u0430\u00bb: \u0447\u0442\u043e \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u043e \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u00ab\u0437\u0430\u043c\u0435\u0434\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438\u00bb \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/218849-chlen-soveta-direktorov-megafona-i-aktivy-rostelekoma-chto-izvestno-o-teh-kto-zarabatyvaet-na-zamedlenii-interneta&text=\u0427\u043b\u0435\u043d \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u00ab\u041c\u0435\u0433\u0430\u0444\u043e\u043d\u0430\u00bb \u0438 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u044b \u00ab\u0420\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u043e\u043c\u0430\u00bb: \u0447\u0442\u043e \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u043e \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u00ab\u0437\u0430\u043c\u0435\u0434\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438\u00bb \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/218849-chlen-soveta-direktorov-megafona-i-aktivy-rostelekoma-chto-izvestno-o-teh-kto-zarabatyvaet-na-zamedlenii-interneta&text=\u0427\u043b\u0435\u043d \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u00ab\u041c\u0435\u0433\u0430\u0444\u043e\u043d\u0430\u00bb \u0438 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u044b \u00ab\u0420\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u043e\u043c\u0430\u00bb: \u0447\u0442\u043e \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u043e \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u00ab\u0437\u0430\u043c\u0435\u0434\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438\u00bb \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/tech\/218849-chlen-soveta-direktorov-megafona-i-aktivy-rostelekoma-chto-izvestno-o-teh-kto-zarabatyvaet-na-zamedlenii-interneta","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0427\u043b\u0435\u043d \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u00ab\u041c\u0435\u0433\u0430\u0444\u043e\u043d\u0430\u00bb \u0438 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u044b \u00ab\u0420\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u043e\u043c\u0430\u00bb: \u0447\u0442\u043e \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u043e \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u00ab\u0437\u0430\u043c\u0435\u0434\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438\u00bb \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430&body=https:\/\/vc.ru\/tech\/218849-chlen-soveta-direktorov-megafona-i-aktivy-rostelekoma-chto-izvestno-o-teh-kto-zarabatyvaet-na-zamedlenii-interneta","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 110 просмотров

10 марта Роскомнадзор впервые использовал систему для «суверенного рунета», чтобы замедлить работу Twitter в России. Ведомство объяснило это тем, что соцсеть не удаляет противоправный контент — склонение к самоубийству, детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.

Twitter будет работать медленнее на всех смартфонах и половине стационарных устройств, заявили в Роскомнадзоре. В первый день пользователи сообщали о долгой загрузке картинок и видео, но «замедление» коснулось не всех.

Какие компании и оборудование позволяют Роскомнадзору ограничивать работу интернета в России и как связаны «пакет Яровой», «суверенный рунет» и Telegram — в разборе vc.ru.

Откуда у Роскомнадзора такие технологии

Раньше в качестве «наказания» ведомство всегда использовало прямые блокировки IP-адресов, как это было с Telegram. В этот раз РКН пользовался технологией DPI (deep packet inspection — глубокий анализ пакетов), рассказали vc.ru эксперт «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв и глава «Роскомсвободы» Артём Козлюк.

DPI анализирует весь трафик пользователя, выделяет специфический пакет по определенному признаку, например используемому протоколу или сетевому адресу, и может ограничить его скорость, а при необходимости и заблокировать.

Такое оборудование устанавливается у провайдера интернета. Роскомнадзор называет его «техническими средствами противодействия угрозам» (ТСПУ). Внедрение ТСПУ у российских операторов началось после вступления в силу в ноябре 2019 года закона «о суверенном рунете».

Александр Жаров, возглавлявший Роскомнадзор до марта 2020 года, в сентябре 2019 года говорил, что тестирование оборудования начнётся осенью 2019 года, но он не уточнял, кто будет производителем и во сколько это обойдется.

Однако в августе 2018 года, ещё до внесения закона о «суверенном рунете», Reuters сообщало о первых лабораторных испытаниях различных систем DPI на сетях «Ростелекома» при участии семи производителей.

В декабре 2018 года BBC со ссылкой на источники сообщила, что власти готовы потратить на новую технологию блокировок до 20 млрд рублей. По данным издания, так Роскомнадзор хотел разработать более эффективную технологию, чем та, которой пытались блокировать Telegram.

В марте 2019 года это подтвердили и источники «Ведомостей»: они заявили, что РКН провёл конкурс на самое эффективное решение по блокировке Telegram — его выиграла компания RDP.ru, принадлежащая «Ростелекому».

Но этой не единственный вариант: ведомство рекомендовало к использованию большинство из 12 протестированных продуктов компаний VAS Experts, «АДМ Системы», «Напа Лабс» и других. У Роскомнадзора есть страница с заключениями по системам фильтрации трафика.

Как Twitter связан с «суверенным рунетом»

Закон предусматривает защиту российского сегмента интернета от основных угроз: угрозы устойчивости, целостности и безопасности, следует из документа.

Угроза устойчивости, как поясняет закон, это нарушение работы интернета из-за неполадок или воздействия природного и техногенного характера. «Целостности» угрожают перебои, из-за которых пропадает доступ к зарубежным сайтам или возможность общаться с пользователями за границей и в других регионах России.

«Замедление» Twitter связано с угрозой безопасности: в частности, «суверенный интернет» должен «защищать» от незаконной информации.

Кто зарабатывает на оборудовании для «суверенного рунета»

В сентябре 2019 года топ-менеджер одного из операторов связи и источник, участвующий в пилоте, рассказали РБК, что ведомство запустило тестирование систем для «суверенного интернета» в Уральском федеральном округе на оборудовании RDP.ru, а внедрением DPI на сети провайдеров занимается «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА). Представитель ДЦОА подтвердил участие в проекте «Коммерсанту» через два месяца.

В сентябре 2020 года Telegram-канал «ОрдерКом» одноимённой консалтинговой компании со ссылкой на жалобы операторов также сообщал, что Роскомнадзор под угрозой штрафов и приостановления лицензий требует установки оборудования именно EcoFilter производства RDP.ru. Источник РБК называл не EcoFilter, а решение EcoNATDPI той же компании — оно позволяет и фильтровать трафик, и решать вопрос с нехваткой IPv4-адресов.

Осенью 2020 года «ОрдерКом» заявлял, что ведомство заставляет операторов как минимум в Краснодарском крае устанавливать оборудование за свой счёт, хотя изначально установку и обслуживание должен был взять на себя бюджет. Однако источник vc.ru в одном из крупнейших провайдеров заявил, что оборудование устанавливалось за счёт бюджета.

У самих операторов затрат нет, так как «Роскомнадзор может самостоятельно реализовать» ограничения через ТСПУ на сетях операторов, говорит собеседник.

У операторов были и собственные DPI: например, с помощью этой технологии в 2012 году МТС замедлял трафик с торрент-трекеров. Но их пришлось менять: по словам источника vc.ru, такое оборудование у операторов было разношёрстным и им сложно было управлять, а у некоторых игроков подобных систем и вовсе не было. В результате РКН выдвинул технические требования, под которое попадало оборудование RDP.ru

Представители «Билайн», «Мегафон», «МТС» и «Дом.ру» отказались отвечать на вопрос, какое оборудование установлено на их сетях. В «Ростелекоме» посоветовали обратиться в Роскомнадзор. В RDP.ru не ответили на запрос vc.ru.

По словам источника, как минимум один оператор установил DPI уже во всех регионах присутствия, но некоторые могли не успеть — из-за этого «замедление» может работать не у всех. Какое именно оборудование устанавливается, источник не раскрыл.

Research & Development Partners (RDP.ru) создана в 2010 году как подразделение по разработке сетевых решений для операторов связи компании «Экотелеком».

«Ростелеком» впервые вложил 130 млн рублей в RDP.ru в ноябре 2016 года через корпоративный венчурный фонд «Коммит Кэпитал» и получил 15% компании, оценив её тем самым в 867 млн рублей.

В марте 2020 года «Башинформсвязь» («дочка» «Ростелекома») получила ещё 60% RDP.ru. По данным «Контур.Фокуса» на март 2021 года, «Башинформсвязь» принадлежит 85% производителя, то есть «Ростелеком» через дочерние компании владеет 100% RDP.ru. Возглавляет RDP.ru Дмитрий Никифоров.

Среди клиентов компании на сайте указаны «Биг Телеком», «ДагЛайн», «Ростелеком», «Воентелеком» и другие. На сайте RDP.ru цен на продукцию компании нет. Производитель реализует свои товары в том числе через сторонние интернет-магазины.

Например, в онлайн-магазине Nag Shop программно-аппаратный комплекс EcoFilter-1010 производства RDP.ru стоит 300 тысяч рублей за штуку. Сколько таких устройств нужно одному оператору для исполнения закона, неизвестно.

Выручка компании росла неравномерно: с 10,7 млн рублей в 2015 году до 145,8 млн рублей в 2018 году и 463,8 млн рублей ещё через год, следует из данных «Контур.Фокуса»

Экс-глава Nokia в России и создатель «Икс Холдинга»

Ещё до упоминания ДЦОА, в марте 2019 года, источники «Ведомостей» сообщали, что продажей и установкой оборудования будет заниматься неназванная структура Антона Черепенникова — члена совета директоров «Мегафона», создателя многопрофильной ИТ-группы «Икс Холдинг» и большей части производителей систем для исполнения закона Яровой. С сентября 2020 года «Икс Холдинг» принадлежит USM Алишера Усманова, а Черепенников занимает должность гендиректора.

Тогда газета писала, что её собеседники «затруднились» объяснить смысл участия Черепенникова в проекте.

Позже источники РБК назвали структуру — это компания ДЦОА. Она зарегистрирована в ноябре 2018 года. В сентябре 2019 года РБК писал, что сайт компании не работает, сейчас он также недоступен.

Но описание ДЦОА есть, например, в профиле на hh.ru. Компанич обеспечивает работу сетей операторов связи и крупных корпораций: «Устанавливаем и осуществляем полный комплекс пусконаладки оборудования безопасности соответствующего уровня сетей. Разрабатываем и обновляем собственное программное обеспечение для идентификации и быстрого устранения возникших угроз».

Прямой связи между «Икс Холдингом» и ДЦОА нет. Учредителем и владельцем 100% проекта указан Олег Владимирович Бабенко, который до этого не был связан со сферой телеком и владел несколькими девелопмент-компаниями. Он же и возглавлял ДЦОА первые четыре месяца.

В марте 2019 года пост гендиректора занял Павел Никитин, следует из данных «Контур.Фокуса». Сейчас он возглавляет «МФИ Софт», которая производит системы легальной прослушки на сетях операторов связи (СОРМ). До ДЦОА Никитин также руководил компаниями «Шторм Технологии» и «Корвет девелопмент» — все три компании входят в структуры «Икс Холдинга».

В сентябре ДЦОА возглавил бывший глава Nokia в России и бывший замминистра связи Рашид Исмаилов, который затем был назначен президентом «Билайна».

В июне 2020 года его заменил Михаил Иванов, бывший гендиректор российского разработчика системы распознавания лиц NtechLab.



Когда Роскомнадзор начал тестирование DPI от разных российских производителей, связанная с Черепенниковым структура купила 80% участвовавшего в тестах производителя «АДМ Системы», писало РБК.

Конкурс выиграла RDP.ru, но «АДМ Системы» продолжают дорабатывать свои продукты под требования регулятора — их могут использовать позднее, сообщали трое опрошенных РБК оператора связи.

В феврале 2021 года VTimes обнаружило связь Черепенникова и ДЦОА. В сопроводительных документах к бухгалтерской отчетности производителя систем контроля «Цитадель», одного из ключевых активов «Икс Холдинга», указано, что в марте 2019 года ему принадлежало 49% ДЦОА. 87% «Цитадели» принадлежали Черепенникову, так, эффективная доля Черепенникова в ДЦОА составляла 43%.

О других проектах ДЦОА и о владельце 51% ничего неизвестно. Согласно данным базы «Контур.Фокус», выручка ДЦОА за 2019 год составила 589 млн рублей, а прибыль — 7,4 млн рублей.

В том же году компания получила займ на 281 млн рублей от «Цитадели», следует из отчетностей. Других задолженностей у ДЦОА не было, а основную часть выручки компания потратила на платежи поставщикам и подрядчикам и зарплаты.

Если ДЦОА выполняет крупный госзаказ, а о других её проектах ничего неизвестно, то можно предположить, что это проектная организация, созданная под конкретную задачу обслуживания одного госпроекта, говорил тогда изданию управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Если «Цитадель» владела существенной долей заёмщика и выступала его основным кредитором, формально можно считать, что бенефициар «Цитадели» и финансово через долю, и экономически через займ участвовал в деятельности ДЦОА, заключил он.