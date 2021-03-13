Суд в США временно отменил запрет на инвестиции американских компаний в Xiaomi Статьи редакции
Китайская компания намерена добиваться окончательной отмены запрета на инвестирование и сотрудничество.
- Минобороны США внесло Xiaomi и ещё восемь китайских компаний в чёрный список в середине января, заподозрив в связях с военными Китая.
- Санкции предполагают, что американские инвесторы должны были продать свои активы в компаниях из списка до ноября 2021 года. На фоне новостей акции Xiaomi упали более чем на 10%.
- В конце января Xiaomi оспорила решение в суде, пишет Reuters. Компания назвала действия Минобороны «незаконнымы и неконституционнымы».
- 12 марта суд посчитал неубедительными доказательства администрации об угрозе Xiaomi для национальных интересов страны. В Xiaomi сообщили vc.ru, что считают решение присвоить ей статус китайской коммунистической военной компании «необдуманным и нелепым». Компания будет добиваться окончательной отмены запрета.
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4 комментария
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Неужели оттепель?
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Нет, это когда суд на страже закона и здравого смысла.
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нет, это когда посрался со старшей сестрой, но надо с ней померится что бы оно помогла геометрию сдать.
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Яркий пример развитой судебной системы. Попробовали бы они это сделать в самом Китае
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