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Техника
Таня Боброва

Суд в США временно отменил запрет на инвестиции американских компаний в Xiaomi Статьи редакции

Китайская компания намерена добиваться окончательной отмены запрета на инвестирование и сотрудничество.

  • Минобороны США внесло Xiaomi и ещё восемь китайских компаний в чёрный список в середине января, заподозрив в связях с военными Китая.
  • Санкции предполагают, что американские инвесторы должны были продать свои активы в компаниях из списка до ноября 2021 года. На фоне новостей акции Xiaomi упали более чем на 10%.
  • В конце января Xiaomi оспорила решение в суде, пишет Reuters. Компания назвала действия Минобороны «незаконнымы и неконституционнымы».
  • 12 марта суд посчитал неубедительными доказательства администрации об угрозе Xiaomi для национальных интересов страны. В Xiaomi сообщили vc.ru, что считают решение присвоить ей статус китайской коммунистической военной компании «необдуманным и нелепым». Компания будет добиваться окончательной отмены запрета.

#новость #xiaomi

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Илья Шишкунов

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Неужели оттепель? 

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Вася Пражкин

Илья
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Нет, это когда суд на страже закона и здравого смысла.

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Александр Якунин

Вася
0

нет, это когда посрался со старшей сестрой, но надо с ней померится что бы оно помогла геометрию сдать.

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Murat Oshroev

0

Яркий пример развитой судебной системы. Попробовали бы они это сделать в самом Китае 

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