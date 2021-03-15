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Техника
Рая Хачатрян

Nvidia заявила, что ограничение на майнинг в GeForce RTX 3060 невозможно обойти — а затем выпустила драйвер, где его нет Статьи редакции

И теперь можно опять майнить криптовалюту с обычной скоростью.

В середине февраля Nvidia заявила, что GeForce RTX 3060 получит защиту от майнеров — она работала с помощью протокола в драйвере, который снижал производительность вдвое, если замечал характерную для майнинга нагрузку. В компании заявили, что протокол нельзя будет взломать.

Но защиту всё равно обошли, причём по вине самой Nvidia, заявили пользователи форума Guru3D. По их словам, компания выложила драйвер для разработчиков с отключенной защитой от майнеров — если с «замедленным» драйвером скорость вычисления хеша составляет около 21 MH/сек, то с версией для разработчиков — 42-46 MH/сек.

Информацию подтвердило японское издание PC Watch. Конкретный метод оно не раскрывает, но отмечает, что взлом «не требует модификации драйвера или BIOS», и поэтому любой может это сделать, «приложив немного усилий».

#новость #nvidia

2814 просмотров
24 24 комментария
26
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Максим Андреев

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Денис Демидов

7

Хочется и майнерам продавать, и игроманов не злить. Хотели бы реальную защиту сделать, на уровне биоса бы сделали.

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Kirill Kulagin

Денис
9

Ну да, биос же не правится и не перепрошивается...

Ответить

Nikita Shmidt

Kirill
4

Ничего ты не понимаешь, Денис Демидов разбирается во всем!

Ответить

Tvg Gaminz

Kirill
0

Но с биосом как минимум этот процесс был бы сложнее. Хотя фиг с ним, это уже никак не поменять, кроме того, как замедлить железо

Ответить

Kirill Kulagin

Tvg
2

Ага, там дико сложный процес...даже утилиты специальные существуют с одной кнопкой ))

Ответить

Tvg Gaminz

Kirill
0

Серьезно? Блин, на vc узнаю больше, чем на любом другом ресурсе. Спасибо!)

Ответить

3216q114

Kirill
0

Ты сам пробовал из GTX из Quadro сделать ? Вот я пробовал, и там и посчитать нужно и нужный резистор перепаять. На уровне биоса будет недостаточно, но защита давно существует и применяется. Так что если бы хотели, сделали.

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Ильнар Сафин

4

Восхитительно, отложу апгрейд на 2022 год, возможно и на 2023. А потом куплю ноут для работы и XBOX для игр :/

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ЯжПрограммист

Ильнар
0

К тому времени уже будут майнить на иксбоксах и соньках 🤣

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Паша Мороз

2

Дело было так: Nvidia увидели приятные доходы от майнеров, приятные доходы от перекупов, приятный спрос на на свои карты и решили что раз приятно – то зачем себе в этом отказывать?
А для общественности сказали что что-то там сделают чтобы нельзя было майнить, заведомо зная что эту "защиту" обойти не сложнее чем оросить две фаланги конечностей естественнообразующейся в организме жидкостью.

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Mike Kosulin

1

Но ведь теперь ее и правда не обойти.

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Евгений Бв

–1

Сейчас биткоин рухнет, рынок завалят картами

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Kirill Kulagin

Евгений
1

Вместо мечтать иди работай лучше /во всех смыслах/ )

Ответить

Евгений Бв

Kirill
1

Работаем, и мечты тут не к месту. Это законы рынка. Любая пирамида все равно рушится, а уж биток - пузырь один из самых масштабных, после Теслы наверное

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Kirill Kulagin

Евгений
1

Бро, мы майнеры, сами ждём когда рынок завалит картами, потому что на видюхах биток не майнят, на них майнят эфир и прочие монеты...)

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Евгений Бв

Kirill
0

Да какая разница то, я вообще не об этом

Ответить

Kirill Kulagin

Евгений
0

А я об этом!!)) Никто Ничего не завалит картами !

Ответить

Alexander

0

Это очень смешно

Ответить

Anton Reut

0

Как в том анекдоте:
" — Бляди, сэээр..."

Ответить

Igor Kachura

0

Видяхой майнить мы не бросим,

Ответить

Николай Шмелёв

0

Ход гения

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Кирилл Канищев

0

Работает!

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Артём Палённый

0

Вот взять Intel. У них есть процы с литерой К и без этой литеры. Первые с разблокированным множителем (стоят дороже), а вторые с заблокированным. И никак ты его не разблокируешь. Так и здесь, как говорится, "хотели бы - сделали бы".

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