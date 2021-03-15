И теперь можно опять майнить криптовалюту с обычной скоростью.

В середине февраля Nvidia заявила, что GeForce RTX 3060 получит защиту от майнеров — она работала с помощью протокола в драйвере, который снижал производительность вдвое, если замечал характерную для майнинга нагрузку. В компании заявили, что протокол нельзя будет взломать.

Но защиту всё равно обошли, причём по вине самой Nvidia, заявили пользователи форума Guru3D. По их словам, компания выложила драйвер для разработчиков с отключенной защитой от майнеров — если с «замедленным» драйвером скорость вычисления хеша составляет около 21 MH/сек, то с версией для разработчиков — 42-46 MH/сек.

Информацию подтвердило японское издание PC Watch. Конкретный метод оно не раскрывает, но отмечает, что взлом «не требует модификации драйвера или BIOS», и поэтому любой может это сделать, «приложив немного усилий».