Nvidia заявила, что ограничение на майнинг в GeForce RTX 3060 невозможно обойти — а затем выпустила драйвер, где его нет Статьи редакции
И теперь можно опять майнить криптовалюту с обычной скоростью.
В середине февраля Nvidia заявила, что GeForce RTX 3060 получит защиту от майнеров — она работала с помощью протокола в драйвере, который снижал производительность вдвое, если замечал характерную для майнинга нагрузку. В компании заявили, что протокол нельзя будет взломать.
Но защиту всё равно обошли, причём по вине самой Nvidia, заявили пользователи форума Guru3D. По их словам, компания выложила драйвер для разработчиков с отключенной защитой от майнеров — если с «замедленным» драйвером скорость вычисления хеша составляет около 21 MH/сек, то с версией для разработчиков — 42-46 MH/сек.
Информацию подтвердило японское издание PC Watch. Конкретный метод оно не раскрывает, но отмечает, что взлом «не требует модификации драйвера или BIOS», и поэтому любой может это сделать, «приложив немного усилий».
Хочется и майнерам продавать, и игроманов не злить. Хотели бы реальную защиту сделать, на уровне биоса бы сделали.
Ну да, биос же не правится и не перепрошивается...
Но с биосом как минимум этот процесс был бы сложнее. Хотя фиг с ним, это уже никак не поменять, кроме того, как замедлить железо
Ага, там дико сложный процес...даже утилиты специальные существуют с одной кнопкой ))
Серьезно? Блин, на vc узнаю больше, чем на любом другом ресурсе. Спасибо!)
Восхитительно, отложу апгрейд на 2022 год, возможно и на 2023. А потом куплю ноут для работы и XBOX для игр :/
Дело было так: Nvidia увидели приятные доходы от майнеров, приятные доходы от перекупов, приятный спрос на на свои карты и решили что раз приятно – то зачем себе в этом отказывать?
А для общественности сказали что что-то там сделают чтобы нельзя было майнить, заведомо зная что эту "защиту" обойти не сложнее чем оросить две фаланги конечностей естественнообразующейся в организме жидкостью.
Сейчас биткоин рухнет, рынок завалят картами
Вместо мечтать иди работай лучше /во всех смыслах/ )
Работаем, и мечты тут не к месту. Это законы рынка. Любая пирамида все равно рушится, а уж биток - пузырь один из самых масштабных, после Теслы наверное
Бро, мы майнеры, сами ждём когда рынок завалит картами, потому что на видюхах биток не майнят, на них майнят эфир и прочие монеты...)
Да какая разница то, я вообще не об этом
Вот взять Intel. У них есть процы с литерой К и без этой литеры. Первые с разблокированным множителем (стоят дороже), а вторые с заблокированным. И никак ты его не разблокируешь. Так и здесь, как говорится, "хотели бы - сделали бы".
Блоги компаний
Показать еще