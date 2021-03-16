Рубрика развивается при поддержке HP logo Advertisement
Техника
Евгения Евсеева

Apple согласилась исполнять закон о предустановке российских приложений на свои устройства Статьи редакции

До внесения законопроекта о российском ПО представители Apple предупреждали, что его введение «вынудит компанию пересмотреть свою бизнес-модель в России».

142 142 комментария
8178 просмотров

Новые телефоны и планшеты Apple с 1 апреля будут предлагать установить российские приложения, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в Минцифры и подтверждение Apple. Так компания будет соблюдать требование об обязательной предустановке российского ПО.

При первоначальной настройке iPhone и iPad пользователям предложат на выбор приложения из утвержденного правительством списка. От установки можно будет отказаться, убрав галочки напротив тех или иных приложений.

С Apple сейчас обсуждается вопрос создания в App Store подборки перспективных российских приложений, рассказал один из источников «Ведомостей».

«Министерство вовсе не заинтересовано, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение. Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки», — отметили в министерстве.

Закон о о предустановке российских приложений на устройства перед продажей вступит в силу с 1 апреля в России. В декабре 2020 года правительство утвердило список приложений для предустановки.

Как писали «Ведомости», ещё до внесения законопроекта в Госдуму представители Apple на одном из совещаний с Минцифры предупреждали, что введение таких норм «вынудит компанию пересмотреть свою бизнес-модель в России». Против обязательной предустановки приложений выступали также Intel и Microsoft.

#новость #apple #законороссийскомпо

142 142 комментария
1
42
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u043c\u043f\u043e","apple"], "comments": 142, "likes": 42, "favorites": 15, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 220850, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 16 Mar 2021 07:58:29 +0300", "is_special": false }
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
142 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Никита Ежов

102
Ответить

Airat Kafman

Никита
84
Ответить

Исходный фонарь

49

А если Apple пошлет эту бензоколонку,что они запоют? А? Что они сделают? Вот так то! 
Apple никогда не будет сотрудничать с режимом!(с)

Ответить

Андрей Воронцов

Исходный
24

Особенно смешно смотреть на эпл в КНР.

Ответить

Денис Демидов

Исходный
1

Аpple не брезгует сотрудничеством с китайцами, где идет настоящий геноцид целых народов, массово производят душегубки на колесах, настоящий нацизм процветает.

Ответить

Исходный фонарь

Денис
1

Уже было сказано про капитал и 300% прибыли. А также про веревку, которую он продаст кому угодно.
Ничего нового.

Ответить

Денис Демидов

Исходный
1

Нацисты и капитал отлично существуют вместе, это хорошо видно по Гитлеровской Германии, а теперь и по Китаю.

Ответить

Андрей Ежов

–44

Хорошая новость на самом деле. Нужно поддерживать российские проекты

Ответить

Vladislav Stan

Андрей
52

#поддержидворецнологами

Ответить

Андрей Звонов

Vladislav
5

Успокойтесь уже малышня. И Apple и другие кампании выполняют распоряжения в других странах: в Либерии установлен только App Store, в Японии вообще чип ставили специальный для их национальной платежной системы, в китае apple и google по полной под дудку пляшет там все ПО лицензии китайские получают... в Европе свои правила .... сопли то подотрите )))))) изучите вопрос досконально перед тем как плакать

Ответить

sunriseagain

Андрей
9

Создавая благоприятные инвестиционные и налоговые условия? Инвестируя в человеческий капитал в стране? Сокращая долю государства в бизнесе и борясь с коррупцией? Да, абсолютно согласен.

Ответить

greg chudnoff

Андрей
5

Например, Госуслуги.

Ответить

Dmitry Yashin

greg
7

Почему бы и нет?

Ответить

Павел

Андрей
3

Яндекс ой как нуждается в поддержке, ага, как и Мэил.

Ответить

Рома Дмитриев

Павел
1

конечно нет, лучше гугл поддержать и эпл, да?

Ответить

Александр Калита

25

По их мнению ICQ новое, набирающее популярность приложение?

Ответить

Sergei Timofeyev

Александр
–21

В целом, очень может быть. ICQ хорошо перепилили целиком. 

Ответить

Sergejs Fedotovs

Sergei
4

ICQ ещё живое, серьёзно?!

Ответить

Сергей

Sergejs
6

Да, если без шуток и предвзятости, то отличный мессенджер. Точно лучше вотсапа, в сравнении с Телегой есть минусы, но есть и плюсы.

Ответить

Allestor Krei

Сергей
4

Любой мессенджер лучше вотсаппа. Я до сих пор понять не могу, по какой причине в мессенджере за 20 лярдов нет каналов, медиа сохраняется на телефон и нет регистрации без номера

Ответить

Dear Moscow,

Allestor
3

Я до сих пор понять не могу, по какой причине ... медиа сохраняется на телефон

Как же вы достали!
Потому что там (как минимум декларируемое) end-to-end шифрование.
У каждого сообщения новый уникальный ключ, при такой схеме хранить что-либо где-то ещё бессмысленно — вы не сможете воспользоваться хранимыми данными.

Вроде как есть схема с e2e и несколькими устройствами, но по-моему, нет никого, кто бы её реализовал.

Ответить

Allestor Krei

Dear
2

Ключевое слово
декларируемое

Накой хер компании, которая зарабатывает на продаже данных пользователей использовать e2e?

Ответить

Молчаливый дым

Dear
2

Такой декларируешь end to end, и сохраняешь бекап в расшифрованном виде

Ответить

Павел

Dear
0

нет никого, кто бы её реализовал

Apple, Wire, как минимум.

Ответить

Сергей

Allestor
–4

Каналы там точно не нужны, зачем? Медиа на телефоне - ну такое. Ниже объяснили, почему так. Другое дело, что это проблема для тех, кто вообще не шарит и у кого 16/32 Гб на телефоне (бабушки дедушки там), и них забивается память. По-умолчанию мне кажется не должно стоять автозагрузки медиа.

Ответить

Allestor Krei

Сергей
0

Каналы там точно не нужны, зачем?

Может потому что вотсап по сей день самый популярный мессенджер рф, где обитает большая аудитория, а если у тебя какое нибудь сми локальное есть, то иметь новостные каналы в вотсе, как в телеге, было бы удобно.

Ответить

Сергей

Allestor
0

Нет, не удобно.

Ответить

Allestor

Сергей
0

Хорошо, пишу Дурову, чтобы удалял телегу. Сергею не ноавится

Ответить

Alexey Kopchenko

Сергей
1

Ага. И похерили "блатные номера" ))) Ушёл мой номерочек, купленный в 200-х за кровной заработанные 200 рублей )))

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexey
4

Они идут по пути телеги, постепенно отходя от uin. А так - да, шестизнак у меня до сих пор в строю. )

Ответить

Yuriy Palchuk

Sergei
0

Постепенно? Сейчас установил приложение ICQ (Android, Play Market), выбрал вход по логину. Первое, что приложение спрашивает, это номер телефона. Пропустить этот шаг нельзя. 

Ответить

Sergei

Yuriy
0

ФЗ о Связи читайте. Теперь все мессенджеры, работающие на территории РФ, обязаны требовать номер.

Ответить

Yuriy

Sergei
0

Ну вы написали "постепенно отходя от uin". А это ни разу не "постепенно". 

Ответить

Sergei

Yuriy
0

Дело в том, что сейчас можно искать не по юин и он мало что значит.
А так - 28.12.2019 они поменяли протокол.

Ответить

Anton Chernykh

Alexey
1

В двухсотых? Ты реально динозавр? Там какие номера были? С минуса начинались? -555?

Ответить

Alexey Kopchenko

Anton
1

Ну понятно же, что опечатка )))

Ответить

Сергей

Alexey
1

Почему-то единственные контраргументы против Аськи я слышу вот эти, что что-то они там похерили когда-то) Особо иронично это в ситуации, когда человек пишет "что, Аська, она ещё жива и кто-то ей пользуется?", а потом такой "да они похерили мой номер!!1. 

Ответить

Alexey Kopchenko

Сергей
0

я не писал про "Аська еще жива". Я был рад, прочитав новость, что мессенджер получил вторую жизнь, ломанулся (и волосы так красиво назад) его устанавливать, пытаюсь авторизоваться, а меня обламывают. При чем "похерили не когда то", а уже после выкупа mail.ru все работало. А там был большой список контактов. Представьте, если Скайп (например) очистит Ваш список контактов - Вам это понравится?

Ответить

Сергей

Alexey
0

Если я до этого не буду 10 лет заходить в скайп - то индифферентно) 

Ответить

Dmitry

Сергей
1

Они проебали кучу ICQ номеров старых абонентов, я сейчас про mail.ru . 
Как минимум из за этого - я не вернусь в аську. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Dmitry
0

Не проебали, а дропнули (нет, на самом деле).

Ответить

Повелитель

Сергей
0

Минусы: товарищ майор
Плюсы: да уже и не надо

Ответить

Сергей

Повелит…
0

Мм, ясно.

Ответить

Sergey Nikitin

Sergejs
0

Менеджеры фарм-компаний (в том числе крупных) и мед. организаций до сих пор в аськах переписываются, например

Ответить

Sergei Timofeyev

Sergey
0

А есть ещё и локальные аськи, хотя построены они на xmpp.

Ответить

Blackrock

Sergey
0

Грузоперевозки тоже

Ответить

Sergei Timofeyev

Sergejs
0

Сервера - живые, люди - не особо. А так, если без шуток, приложение допилили неплохо. В духе Viber, но побыстрее и менее прожорливое.

Ответить

Александр Калита

Sergei
3

Скачал, посмотрел, удалил. От ICQ осталось только название.

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексан…
0

Вы правы, так и есть. Ещё воспоминания о той ICQ остались. И это вот всё.

Ответить

Александр Калита

Sergei
1

Кроме того, ICQ запросил все возможные и не возможные разрешения)) любят в Мейл.ру собирать данные о пользователях видимо для себя и товарища полковника.)))

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексан…
–1

А... этого не знаю, я на компьютер ставил. Ничего не требовал особого. Админские права для работы не нужны. На телефон давно мессенджеры не ставлю. Это трата времени.

Ответить

Олег Крегонин

Алексан…
0

Плюс один, аська уже не та) Просто еще не совсем понятно, зачем нас пытаются вернуть на 15 лет назад. Как мессенджер её использовать? Ну, странно, навряд ли народ туда перекочует)

Ответить

Anton Reut

Александр
0

Как бренд очень мощная штука, а как там с воплощением в металле хз, но олдам от 30 и старше может зайти, поностальгировать. 
Эх, я еще на chat.ru в начале 2000-х зависал... ))

Ответить

Sergei Timofeyev

Anton
0

Хе-хе... я довольно быстро перешёл с официального клиента на более легковесные и без рекламы. )

Ответить

Дмитрий Напалков

23

На снимите вы пару галочке в момент настройки, не развалитесь... трагедию устроили)

Ответить

Andre Macareno

Дмитрий
0

Онбординг айфона и так сто лет проходится, даже с импортом настроек из прошлого :(

Ответить

Алексей Володин

27

Хорошо что можно отказаться от установки.Отлично если так же сделают все остальные производители.

Ответить

Tema Mehankin

6

Проблема в том, что огромный процент наших граждан не будет удалять предустановленное ПО.
 Да, для аудитории vc удалить Яндекс браузер с их поисковиком не составит труда. Но Яндексу и не нужна аудитория vc. Ему нужна куда более обширная аудитория "итаксойдетов", для которых вообще не понятно зачем менять поисковик, либо любые хромые поделки российского производства. 
А что будет если ФБК свое приложение захотят включить в этот список? Есть ли шансы на включение?

Ответить

Ренат Зайдуллин

Tema
20

Проблема в том, что огромный процент наших граждан не будет удалять предустановленное ПО.

А в чем собственно проблема и для кого? Или вы из тех, кому нужно чтобы российское ПО любой ценой было не установлено?

Ответить

Георгий Михнов

Ренат
3

Такое ощущение, что да. Люди здесь идейные 

Ответить

Александр Привалов

Ренат
–2

Вопрос в следующем: если мы не в сраной тоталитарной параше живём, государство должно влезать в жизнь человека минимально, регулируя только безопасность и защищая права других лиц. Каого хера вообще кто-то, кроме самого пользователя, решает, что должно, а что не должно быть установлено в телефоне???

Ответить

Поджог Сараев

Алексан…
1

государство должно влезать в жизнь человека только защищая права других лиц

Вот государство и защитило право российских разработчиков зарабатывать на российских пользователях ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Sergey Bespalov

Алексан…
0

Производитель устройства и производитель ос решают что должно быть предустановлено. У пользователя есть выбор покупать или нет.

Ответить

Tema Mehankin

Алексан…
–1

Каждое такое нововведение приближает нас к сраной тоталитарной стране.

Ответить

Tema Mehankin

Ренат
–1

Вы не понимаете что государство любой ценой хочет установить к вам на смартфон только поставщиков "правильной информации"?
И мессенджеров которые при первом же письме товарища майора сольют всю вашу переписку. 

Ответить

Александр Якунин

Tema
3

У вас собственный мобильный и интернет оператор?

Что вы несёте все. Вся ваша переписка и так читается на 🥳

Все это научились делать как только рынок интернет рекламы начал развиваться.

Шифрование говорили они, попробуй в чате в WhatsApp написать что на отдых хочешь или красовки новые хочешь купить. Все, твой мир разрушится.

Ответить

Mikhail Che

Tema
0

как бы я не "любил" Яндекс стоит признать, что их браузер хорош, лучше хрома точно

Ответить

Виктор Булов

2

Эппл за бабки мать родную продаст

Ответить

Dear Moscow,

Виктор
26

Эппл за бабки мать родную продаст

Родителя №2.

Ответить

Кирилл Вечкасов

Dear
3

Вы батенька сексист, поставили на 2 место… видать родитель 1 это мужского пола особь?… Патриархатом попахивает

Ответить

Dear Moscow,

Кирилл
0

видать родитель 1 это мужского пола особь?

Oh, you know... it's complicated.

Ответить

greg chudnoff

Кирилл
0

Строго говоря, "родитель" мужеского полу - не родитель, лишь вписькусователь и котлетопожиратель. Если сравнивать трудозатраты на процесс.

Ответить

Sergei Timofeyev

greg
0

Он - начальная точка отсчёта.

Ответить

greg chudnoff

Sergei
0

С какого х..я?

Ответить

Месье Никита

Виктор
0

Нет, блин, оно будет бороться за брава аборигенов, которым эти права нахрен не всрались. 

Ответить

Даниил Лепетков

1

Apple прогнулась

Ответить

Павел

Даниил
19

Так коммерческая компания - они про деньги, а не политическую борьбу. 

Ответить

Михаил Петров

Павел
5

Какие комментаторы ловкие на этом сайте. Как ужи на сковороде. То у них Твиттер - возможность для беспрепятственного общения в среде ограничения свободы слова, то Твиттер - частная компания - "а что ты возмущаешься, ну забанили тебя и забанили. Создай свой твиттер и там общайся, чтобы тебя никто не банил".

Ответить

Павел

Михаил
3

Прикольно смешивать мух и котлеты в одной ёмкости, но может быть чревато для пищеварения. 

Ответить

Владимир Кузьмин

Павел
0

Да, да - это другое. Знаем.

Ответить

Павел

Владимир
0

Что именно? Соблюдение законодательства в странах, где компания ведёт свою деятельность? 

Ответить

Владимир Кузьмин

Павел
0

Ну раз исполняет, зачем было рассказывать про трудности с реализацией, намекать на уходы, а потом в секуду:-да, мы сделаем как скажете.

Ответить

Павел

Владимир
0

Для публики, для возможности пролоббировать свои интересы и ещё 100500 резонов. Что не так то? В вашем мире коммерческие компании ведут политическую борьбу за интересы аборигенов? 

Ответить

Владимир

Павел
0

Так ничего ж не добились... Просто показали бессилие. И как следствие- важность рынка, и соответственно согласие иди на уступки в дальнейшем.
В лоббировани я не очень, но это вроде всегда тихо делают..

Ответить

Dmitriy

8

Все-таки описанный механизм — это не предустановка приложений, не?

Ответить

Evgeni Nabokov

Dmitriy
3

Именно. А разговоров то было. Ладно, надо смотреть что будет в реальности.

Ответить

Сергей Исаков

Dmitriy
1

Из статьи непонятно. Возможно проги установлены, а снятые чекбоксы их удаляют.

Ответить

Andrey

Сергей
1

у них прошивки глобальны. Емнип, там окно это появляется после входа в учетку аппстора (поправьте как оно было при тестировании, если не совсем верно помню) - чтобы эти приложения привязать к учетке

Ответить

Nikolay Kapustin

Andrey
0

Там в прошивке уже есть возможность предустановки аппов в зависимости от региона использования айфона. Просто добавят еще один скрипт для РСТ телефонов. Сами приложения ставятся из апстора. По сути это пост-скрипт скачивания приложений. И вроде бы должен обходится если вы вводите свой текущий appleid, где нет таких приложений (не настраивая айфон как новый).

Ответить

Павел

Сергей
0

А какой в этом смысл? 

Ответить

Геннадий

Павел
0

Попасть в категорию "предустановленные" для законодательства РФ, по всей видимости.

Ответить

Павел

Геннадий
0

В законе не прописано, что приложения должны быть установлены с завода. 

Ответить

Георгий Михнов

Dmitriy
0

До последнего не хочется верить в то, как компания предала твои идеалы, да?😂

Ответить

Алексей Афанасьев

5

Я думаю будут госуслуги, ВК, Яндекс, мое местоположение, пакет яровой 2.0, ФСБ радар, пикабу

Ответить

Ренат Зайдуллин

Алексей
6

А что думать? Список ПО давно вроде опубликовали

Ответить

greg chudnoff

Ренат
3

Особенно убивает мэйлрушный портфель (((
мессенджер ICQ (принадлежит Mail.ru с 2010 г.), почтовый клиент «Почта Mail.ru», приложения соцсетей «Вконтакте» (Mail.ru владеет ею с марта 2014 г.) и «Одноклассники», а также голосовой помощник «Маруся» и приложения OK Live и «Новости Mail.ru».

Ответить

ЯжПрограммист

greg
7

Скажите спасибо что Амиго не дожил до этого дня

Ответить

greg chudnoff

ЯжПрогр…
0

Скажите спасибо, что правительство не запретило вообще всё.
Скажите спасибо, что Конституцию не упразднили как таковую.
Скажите спасибо, что ...

Спасибо, блеать.

Ответить

Andrei Smirnovsky

3

Прогиб засчитан)

Ответить

Yury Grinev

Andrei
9

Смысл им не прогибаться и терять рынок? К тому же, механизм окна выбора приложений у них давно уже отработан.

Ответить

Антон

Yury
–1

У них не только окно отработано, но и дупло 

Ответить

Yury Grinev

Антон
–1

Свечку держишь?

Ответить

Дамир Губаев

–3

Так, а какая естт быстро набирающая популярность альтернатива госуслугам и Яндексу? У спутника быстро снижающая популярность свела его на нет. Рамблер продался или они имеют ввиду поиск от Мейл.ру и соцсети кремльХаус?

Ответить

Юрий Белоножкин

Дамир
14

Чем госуслуги плохи?

Ответить

Дмитрий

Юрий
0

А зачем мне приложение госуслуги, если есть сайт?

Ответить

Sergei Timofeyev

Дмитрий
0

Меня и на ГУ нет. Смысла в них ровным счётом никакого.

Ответить

Кирилл Гарин

Юрий
0

Тем, что они стабильно сливают данные своих пользователей? Погугли новости за 2019 и 2021 года.

Ответить

greg chudnoff

Юрий
–10

Тем, что они - госуслуги.

Ответить

Сергей Исаков

Дамир
7

Как бы у госуслуг не может быть прямой альтернативы.

Ответить

Allestor Krei

Дамир
0

Так, а какая естт быстро набирающая популярность альтернатива

Купить остров и сделать свое гос-во

Ответить

Гордон Фримэн

0

Вдумайтесь, министерство занимается списками программ для предустановки на смартфоны! Троечники у власти.

Ответить

ЯжПрограммист

Гордон
0

Вы хотели самостоятельно его составить?

Ответить

Гордон Фримэн

ЯжПрограммист
0

Почему бы им не заняться еще списком шрифтов установленных в устройстве? Или обоев?

Ответить

Папа Римский

ЯжПрограммист
0

Догадываюсь что за программист-рукожоп вы

Ответить

Nikolay Kapustin

Гордон
0

Какие троечники!? Класс коррекции!

Ответить

Невидимый Макс

3

Ну и норм. 
Можно подумать, что Огрызок прям борцы с "режимами"

Ответить

Юрий Белоножкин

Невидимый
0

Огрызок 

🤦 

Ответить

Невидимый Макс

Юрий
1

Пишу с ноутбука от Огрызка, ща продолжу с китайской звонилки на Ведроиде :)

Ответить

Syzygy

4

Окно выбора - это Не предустановка приложений. Что за желтизна? 

Ответить

Михаил Петров

3

"Операционная система Айфона - закрытая и согласно собственной политике, Эпл не устанавливает сторонние приложения на свои устройства."

Ответить

Anton Kosenko

2

Заебали эти разведчики...😪

Ответить

Георгий Михнов

Anton
0

Токсик

Ответить

greg chudnoff

–2

 пользователям предложат на выбор приложения из утвержденного правительством списка

Ответить

Buy OrNot

2

О да, помню, как все пищали, что Apple никогда, просто никогда не прогнется))

Ответить

Roman Off

1
Ответить

Павел

Roman
0

Ну да, было бы лучше если бы компания свернула работу на рынке России. Только вот чем? 

Ответить

Папа Римский

1

Если "Министерство не заинтересовано" ради чего тогда все это блять зачиналось?

Ответить

Nikolay Kapustin

Папа
0

впилить массовым пользователям гоноров и хуявеев нужные аппы

Ответить

Nikita Kot

1

Да куда они денутся? Начало глобального тренда. Другие страны тоже скоро подтянутся. 

Ответить

Michael Wylsakom

1

фсбшный бэкдор скоро на всех яблочках страны 😘

Ответить

Павел

Michael
0

Какой? Приложения из AppStore, я, конечно, понимаю всю странность ситуации и решения властей, но чем отличается установка из AppStore и установка из AppStore на момент активации девайса? 

Ответить

Stanislav Proyaev

0

F

Ответить

Денис Кравцов

0

Сняли галочки и делов. Но вони по этому поводу всё равно тонны будет.

Ответить

Иван Никитин

0

Mail, яндекс, госуслуги. Больше ничего на ум не приходит.

Ответить

роман долгополов

0

Хорошо поисковик спутник не дожил до этого момента

Ответить

nutt33

0

Да лаадно, был уверен, что эпл не пойдет на это..

Ответить

Maxim Medvedev

0

Хорошо хоть будет опция отказаться от этого добра

Ответить

Молчаливый дым

0

Закон о о

Ответить

Андрей

0

Да на фиг это наше говеное ПО типа Яндекса... Я его сразу удалил с телефона...

Ответить

Галина Варизова

Андрей
0

Да тот же яндекс хоть полезный местами. Чего уж ныть, раз за нас уже всё решили, спасибо хоть можно будет выбрать из списка/удалить.

Ответить

Nikolay Kapustin

0

Хм, если уже с 1 апреля и при активации, то значит это в 14.5 должны подвезти.

Ответить

Константин Полухтин

–1

Комментариев нет.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

1С-Битрикс
Подписан
Отписаться
Экс-миллиардер Максим Ноготков — о банкротстве «Связного»‎, воровстве, Кремниевой долине и личных проектах
В 2014 году «Связной»‎ обанкротился. В 2018-м банкротом признали самого Ноготкова. О войне с «Евросетью»‎, жизни в Крем…
8
Московский инновационный кластер
Подписан
Отписаться
Ионы Скулачева – убийцы старости
"МИТОТЕХ" разработал прорывную технологию, основанную на Ионах Скулачева, для спасения жизни в критических ситуациях, в…
0
IVI
Подписан
Отписаться
Самый успешный проект IVI Originals «По Колено» продлен на второй сезон
Продолжение совместного сериала IVI и СТС о маленьком человеке в большом городе выйдет в этом году
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Roman Moskovskiy
за день
Как молодежь, могу сказать спасибо [@199767|Тинькофф] , что вы есть
«Альфа-банк» после клипа с Моргенштерном назначил его «директором по работе с молодёжью»
Данила Верещаков
за неделю
Если коротко - не наебешь, не проживешь. В Европе с этим сложнее видимо. 
Почему успех банка Тинькофф невозможно повторить в Европе

Комментарии

Сергей Подгорный

Nvidia заявила, что ограничение…