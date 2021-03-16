Apple согласилась исполнять закон о предустановке российских приложений на свои устройства Статьи редакции
До внесения законопроекта о российском ПО представители Apple предупреждали, что его введение «вынудит компанию пересмотреть свою бизнес-модель в России».
Новые телефоны и планшеты Apple с 1 апреля будут предлагать установить российские приложения, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в Минцифры и подтверждение Apple. Так компания будет соблюдать требование об обязательной предустановке российского ПО.
При первоначальной настройке iPhone и iPad пользователям предложат на выбор приложения из утвержденного правительством списка. От установки можно будет отказаться, убрав галочки напротив тех или иных приложений.
С Apple сейчас обсуждается вопрос создания в App Store подборки перспективных российских приложений, рассказал один из источников «Ведомостей».
«Министерство вовсе не заинтересовано, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение. Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки», — отметили в министерстве.
Закон о о предустановке российских приложений на устройства перед продажей вступит в силу с 1 апреля в России. В декабре 2020 года правительство утвердило список приложений для предустановки.
Как писали «Ведомости», ещё до внесения законопроекта в Госдуму представители Apple на одном из совещаний с Минцифры предупреждали, что введение таких норм «вынудит компанию пересмотреть свою бизнес-модель в России». Против обязательной предустановки приложений выступали также Intel и Microsoft.
Аpple не брезгует сотрудничеством с китайцами, где идет настоящий геноцид целых народов, массово производят душегубки на колесах, настоящий нацизм процветает.
Исходный фонарь
Уже было сказано про капитал и 300% прибыли. А также про веревку, которую он продаст кому угодно.
Ничего нового.
Нацисты и капитал отлично существуют вместе, это хорошо видно по Гитлеровской Германии, а теперь и по Китаю.
Хорошая новость на самом деле. Нужно поддерживать российские проекты
Успокойтесь уже малышня. И Apple и другие кампании выполняют распоряжения в других странах: в Либерии установлен только App Store, в Японии вообще чип ставили специальный для их национальной платежной системы, в китае apple и google по полной под дудку пляшет там все ПО лицензии китайские получают... в Европе свои правила .... сопли то подотрите )))))) изучите вопрос досконально перед тем как плакать
Создавая благоприятные инвестиционные и налоговые условия? Инвестируя в человеческий капитал в стране? Сокращая долю государства в бизнесе и борясь с коррупцией? Да, абсолютно согласен.
Например, Госуслуги.
По их мнению ICQ новое, набирающее популярность приложение?
В целом, очень может быть. ICQ хорошо перепилили целиком.
ICQ ещё живое, серьёзно?!
Любой мессенджер лучше вотсаппа. Я до сих пор понять не могу, по какой причине в мессенджере за 20 лярдов нет каналов, медиа сохраняется на телефон и нет регистрации без номера
Я до сих пор понять не могу, по какой причине ... медиа сохраняется на телефон
Как же вы достали!
Потому что там (как минимум декларируемое) end-to-end шифрование.
У каждого сообщения новый уникальный ключ, при такой схеме хранить что-либо где-то ещё бессмысленно — вы не сможете воспользоваться хранимыми данными.
Вроде как есть схема с e2e и несколькими устройствами, но по-моему, нет никого, кто бы её реализовал.
Ключевое слово
декларируемое
Накой хер компании, которая зарабатывает на продаже данных пользователей использовать e2e?
Молчаливый дым
Такой декларируешь end to end, и сохраняешь бекап в расшифрованном виде
Каналы там точно не нужны, зачем? Медиа на телефоне - ну такое. Ниже объяснили, почему так. Другое дело, что это проблема для тех, кто вообще не шарит и у кого 16/32 Гб на телефоне (бабушки дедушки там), и них забивается память. По-умолчанию мне кажется не должно стоять автозагрузки медиа.
Каналы там точно не нужны, зачем?
Может потому что вотсап по сей день самый популярный мессенджер рф, где обитает большая аудитория, а если у тебя какое нибудь сми локальное есть, то иметь новостные каналы в вотсе, как в телеге, было бы удобно.
Ага. И похерили "блатные номера" ))) Ушёл мой номерочек, купленный в 200-х за кровной заработанные 200 рублей )))
Они идут по пути телеги, постепенно отходя от uin. А так - да, шестизнак у меня до сих пор в строю. )
Постепенно? Сейчас установил приложение ICQ (Android, Play Market), выбрал вход по логину. Первое, что приложение спрашивает, это номер телефона. Пропустить этот шаг нельзя.
В двухсотых? Ты реально динозавр? Там какие номера были? С минуса начинались? -555?
я не писал про "Аська еще жива". Я был рад, прочитав новость, что мессенджер получил вторую жизнь, ломанулся (и волосы так красиво назад) его устанавливать, пытаюсь авторизоваться, а меня обламывают. При чем "похерили не когда то", а уже после выкупа mail.ru все работало. А там был большой список контактов. Представьте, если Скайп (например) очистит Ваш список контактов - Вам это понравится?
Минусы: товарищ майор
Плюсы: да уже и не надо
Менеджеры фарм-компаний (в том числе крупных) и мед. организаций до сих пор в аськах переписываются, например
Сервера - живые, люди - не особо. А так, если без шуток, приложение допилили неплохо. В духе Viber, но побыстрее и менее прожорливое.
Скачал, посмотрел, удалил. От ICQ осталось только название.
Вы правы, так и есть. Ещё воспоминания о той ICQ остались. И это вот всё.
Кроме того, ICQ запросил все возможные и не возможные разрешения)) любят в Мейл.ру собирать данные о пользователях видимо для себя и товарища полковника.)))
А... этого не знаю, я на компьютер ставил. Ничего не требовал особого. Админские права для работы не нужны. На телефон давно мессенджеры не ставлю. Это трата времени.
Плюс один, аська уже не та) Просто еще не совсем понятно, зачем нас пытаются вернуть на 15 лет назад. Как мессенджер её использовать? Ну, странно, навряд ли народ туда перекочует)
Как бренд очень мощная штука, а как там с воплощением в металле хз, но олдам от 30 и старше может зайти, поностальгировать.
Эх, я еще на chat.ru в начале 2000-х зависал... ))
Хе-хе... я довольно быстро перешёл с официального клиента на более легковесные и без рекламы. )
На снимите вы пару галочке в момент настройки, не развалитесь... трагедию устроили)
Онбординг айфона и так сто лет проходится, даже с импортом настроек из прошлого :(
Хорошо что можно отказаться от установки.Отлично если так же сделают все остальные производители.
Проблема в том, что огромный процент наших граждан не будет удалять предустановленное ПО.
Да, для аудитории vc удалить Яндекс браузер с их поисковиком не составит труда. Но Яндексу и не нужна аудитория vc. Ему нужна куда более обширная аудитория "итаксойдетов", для которых вообще не понятно зачем менять поисковик, либо любые хромые поделки российского производства.
А что будет если ФБК свое приложение захотят включить в этот список? Есть ли шансы на включение?
Проблема в том, что огромный процент наших граждан не будет удалять предустановленное ПО.
А в чем собственно проблема и для кого? Или вы из тех, кому нужно чтобы российское ПО любой ценой было не установлено?
Вопрос в следующем: если мы не в сраной тоталитарной параше живём, государство должно влезать в жизнь человека минимально, регулируя только безопасность и защищая права других лиц. Каого хера вообще кто-то, кроме самого пользователя, решает, что должно, а что не должно быть установлено в телефоне???
государство должно влезать в жизнь человека только защищая права других лиц
Вот государство и защитило право российских разработчиков зарабатывать на российских пользователях ¯\_(ツ)_/¯
Производитель устройства и производитель ос решают что должно быть предустановлено. У пользователя есть выбор покупать или нет.
Каждое такое нововведение приближает нас к сраной тоталитарной стране.
Вы не понимаете что государство любой ценой хочет установить к вам на смартфон только поставщиков "правильной информации"?
И мессенджеров которые при первом же письме товарища майора сольют всю вашу переписку.
У вас собственный мобильный и интернет оператор?
Что вы несёте все. Вся ваша переписка и так читается на 🥳
Все это научились делать как только рынок интернет рекламы начал развиваться.
Шифрование говорили они, попробуй в чате в WhatsApp написать что на отдых хочешь или красовки новые хочешь купить. Все, твой мир разрушится.
как бы я не "любил" Яндекс стоит признать, что их браузер хорош, лучше хрома точно
Эппл за бабки мать родную продаст
Эппл за бабки мать родную продаст
Родителя №2.
Вы батенька сексист, поставили на 2 место… видать родитель 1 это мужского пола особь?… Патриархатом попахивает
видать родитель 1 это мужского пола особь?
Oh, you know... it's complicated.
Строго говоря, "родитель" мужеского полу - не родитель, лишь вписькусователь и котлетопожиратель. Если сравнивать трудозатраты на процесс.
Он - начальная точка отсчёта.
Нет, блин, оно будет бороться за брава аборигенов, которым эти права нахрен не всрались.
Apple прогнулась
Какие комментаторы ловкие на этом сайте. Как ужи на сковороде. То у них Твиттер - возможность для беспрепятственного общения в среде ограничения свободы слова, то Твиттер - частная компания - "а что ты возмущаешься, ну забанили тебя и забанили. Создай свой твиттер и там общайся, чтобы тебя никто не банил".
Да, да - это другое. Знаем.
Ну раз исполняет, зачем было рассказывать про трудности с реализацией, намекать на уходы, а потом в секуду:-да, мы сделаем как скажете.
Все-таки описанный механизм — это не предустановка приложений, не?
Именно. А разговоров то было. Ладно, надо смотреть что будет в реальности.
Из статьи непонятно. Возможно проги установлены, а снятые чекбоксы их удаляют.
Там в прошивке уже есть возможность предустановки аппов в зависимости от региона использования айфона. Просто добавят еще один скрипт для РСТ телефонов. Сами приложения ставятся из апстора. По сути это пост-скрипт скачивания приложений. И вроде бы должен обходится если вы вводите свой текущий appleid, где нет таких приложений (не настраивая айфон как новый).
До последнего не хочется верить в то, как компания предала твои идеалы, да?😂
Я думаю будут госуслуги, ВК, Яндекс, мое местоположение, пакет яровой 2.0, ФСБ радар, пикабу
А что думать? Список ПО давно вроде опубликовали
Особенно убивает мэйлрушный портфель (((
мессенджер ICQ (принадлежит Mail.ru с 2010 г.), почтовый клиент «Почта Mail.ru», приложения соцсетей «Вконтакте» (Mail.ru владеет ею с марта 2014 г.) и «Одноклассники», а также голосовой помощник «Маруся» и приложения OK Live и «Новости Mail.ru».
Скажите спасибо что Амиго не дожил до этого дня
Скажите спасибо, что правительство не запретило вообще всё.
Скажите спасибо, что Конституцию не упразднили как таковую.
Скажите спасибо, что ...
Спасибо, блеать.
Прогиб засчитан)
Смысл им не прогибаться и терять рынок? К тому же, механизм окна выбора приложений у них давно уже отработан.
Так, а какая естт быстро набирающая популярность альтернатива госуслугам и Яндексу? У спутника быстро снижающая популярность свела его на нет. Рамблер продался или они имеют ввиду поиск от Мейл.ру и соцсети кремльХаус?
Чем госуслуги плохи?
Тем, что они стабильно сливают данные своих пользователей? Погугли новости за 2019 и 2021 года.
Так, а какая естт быстро набирающая популярность альтернатива
Купить остров и сделать свое гос-во
Вдумайтесь, министерство занимается списками программ для предустановки на смартфоны! Троечники у власти.
Вы хотели самостоятельно его составить?
Почему бы им не заняться еще списком шрифтов установленных в устройстве? Или обоев?
Огрызок
🤦
Невидимый Макс
Пишу с ноутбука от Огрызка, ща продолжу с китайской звонилки на Ведроиде :)
"Операционная система Айфона - закрытая и согласно собственной политике, Эпл не устанавливает сторонние приложения на свои устройства."
Заебали эти разведчики...😪
пользователям предложат на выбор приложения из утвержденного правительством списка
Если "Министерство не заинтересовано" ради чего тогда все это блять зачиналось?
Да куда они денутся? Начало глобального тренда. Другие страны тоже скоро подтянутся.
фсбшный бэкдор скоро на всех яблочках страны 😘
Да на фиг это наше говеное ПО типа Яндекса... Я его сразу удалил с телефона...
Да тот же яндекс хоть полезный местами. Чего уж ныть, раз за нас уже всё решили, спасибо хоть можно будет выбрать из списка/удалить.
Хм, если уже с 1 апреля и при активации, то значит это в 14.5 должны подвезти.
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