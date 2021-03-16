До внесения законопроекта о российском ПО представители Apple предупреждали, что его введение «вынудит компанию пересмотреть свою бизнес-модель в России».

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Новые телефоны и планшеты Apple с 1 апреля будут предлагать установить российские приложения, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в Минцифры и подтверждение Apple. Так компания будет соблюдать требование об обязательной предустановке российского ПО.

При первоначальной настройке iPhone и iPad пользователям предложат на выбор приложения из утвержденного правительством списка. От установки можно будет отказаться, убрав галочки напротив тех или иных приложений.

С Apple сейчас обсуждается вопрос создания в App Store подборки перспективных российских приложений, рассказал один из источников «Ведомостей».

«Министерство вовсе не заинтересовано, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение. Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки», — отметили в министерстве.

Закон о о предустановке российских приложений на устройства перед продажей вступит в силу с 1 апреля в России. В декабре 2020 года правительство утвердило список приложений для предустановки.