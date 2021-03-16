Nokia сократит до 10 тысяч человек за два года — это почти 10% штата Статьи редакции
Компания ищет способы сэкономить.
- Финская компания собирается сократить 5-10 тысяч человек в течение 18-24 месяцев, сейчас в штате около 90 тысяч сотрудников. Точное количество будет зависеть от развития рынка в ближайшие два года, сообщили в Nokia.
- Это одна из мер по сокращению базовых расходов Nokia на €600 млн (около $715 млн) к концу 2023 года.
- Этот шаг — часть стратегии и новой операционной модели, о которых компания объявила в 2020 году, пишет Bloomberg. Они должны помочь ей лучше справиться с ростом конкуренции, в том числе со стороны Ericsson, квартальные результаты которой оказались лучше прогнозов.
- Компания сосредоточится на нескольких направлениях: развитие беспроводных мобильных сетей и 5G, облачные службы, сетевой инфраструктуры.
- Nokia ожидает, что к 2023 году расходы на реструктуризацию и сопутствующие расходы составят около €600-700 млн. По прогнозу компании, в 2021 году её выручка упадёт до €20,6-21,8 млрд с €21,9 млрд в 2020 году, пишет Reuters.
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3 комментария
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Вопрос: чем занимаются все эти десятки тысяч человек? Не мешало бы это сразу в статье видеть. А то - вангую - сейчас в каментах начнётся.
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Если б нокиа еще и выдавала что-то реально конкурентноспособное на рынке...
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да мне тоже интересно чем занимаются в компании 90 000 тысяч человек? как происходит контроль выполнения задач в таких компаниях? но самое главное выходит если все заняты каждый день, то есть компания генерит в день десятки тысяч задач, а это громадный объем данных. Есть уверенность, что при раздутом штате 30-50% сотрудников могут просто ничего не делать в некоторые дни, а это потери у бизнеса.
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