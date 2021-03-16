Рубрика развивается при поддержке HP logo Advertisement
Техника
Таня Боброва

Nokia сократит до 10 тысяч человек за два года — это почти 10% штата Статьи редакции

Компания ищет способы сэкономить.

  • Финская компания собирается сократить 5-10 тысяч человек в течение 18-24 месяцев, сейчас в штате около 90 тысяч сотрудников. Точное количество будет зависеть от развития рынка в ближайшие два года, сообщили в Nokia.
  • Это одна из мер по сокращению базовых расходов Nokia на €600 млн (около $715 млн) к концу 2023 года.
  • Этот шаг — часть стратегии и новой операционной модели, о которых компания объявила в 2020 году, пишет Bloomberg. Они должны помочь ей лучше справиться с ростом конкуренции, в том числе со стороны Ericsson, квартальные результаты которой оказались лучше прогнозов.
  • Компания сосредоточится на нескольких направлениях: развитие беспроводных мобильных сетей и 5G, облачные службы, сетевой инфраструктуры.
  • Nokia ожидает, что к 2023 году расходы на реструктуризацию и сопутствующие расходы составят около €600-700 млн. По прогнозу компании, в 2021 году её выручка упадёт до €20,6-21,8 млрд с €21,9 млрд в 2020 году, пишет Reuters.

#новость #nokia

139 просмотров
3 3 комментария
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","nokia"], "comments": 3, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 220982, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 16 Mar 2021 13:28:58 +0300", "is_special": false }
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Юрий Белоножкин

2

Вопрос: чем занимаются все эти десятки тысяч человек? Не мешало бы это сразу в статье видеть. А то - вангую - сейчас в каментах начнётся.

Ответить

Алина Игоревна

0

Если б нокиа еще и выдавала что-то реально конкурентноспособное на рынке...

Ответить

Trepolsky Dmitry

0

да мне тоже интересно чем занимаются в компании 90 000 тысяч человек? как происходит контроль выполнения задач в таких компаниях? но самое главное выходит если все заняты каждый день, то есть компания генерит в день десятки тысяч задач, а это громадный объем данных. Есть уверенность, что при раздутом штате 30-50% сотрудников могут просто ничего не делать в некоторые дни, а это потери у бизнеса. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Columbus Russia
Подписан
Отписаться
Как строить процессы в компании, чтобы ваши клиенты были с вами навсегда
С каждым днем все больше традиционных товаров и услуг продаются в цифровом пространстве: всего несколько лет назад никт…
0
Работа.ру
Подписан
Отписаться
Щедрые стипендии, большие налоги и корпоративы в Европе: как учатся и работают в Финляндии
Дарья Лютина живет в Финляндии почти 10 лет — с того момента, как окончила школу. Она работает инженером-конструктором…
0
TextBack
Подписан
Отписаться
WhatsApp для бизнеса: подключение, рассылки, общение с клиентами. Полное руководство

Показать еще

Лучшие комментарии
Roman Moskovskiy
за день
Как молодежь, могу сказать спасибо [@199767|Тинькофф] , что вы есть
«Альфа-банк» после клипа с Моргенштерном назначил его «директором по работе с молодёжью»
Данила Верещаков
за неделю
Если коротко - не наебешь, не проживешь. В Европе с этим сложнее видимо. 
Почему успех банка Тинькофф невозможно повторить в Европе

Комментарии

Денис Демидов

«Развод» «Сбера» и Mail.ru…

Дмитрий Малахов

«Развод» «Сбера» и Mail.ru…

Денис Демидов

«Развод» «Сбера» и Mail.ru…

Рустам Гайнуллин

Ошибки при найме продавцов. Ч.1

Сальдо Фаворит

ИФНС опубликовало план…

Alexander…

Коротко: McKinsey ищет…

Олег Жаров

Дайвинг и ведение бизнеса в…

Максим Слуцкий

Передумал покупать телефон на…

Elijah Garrison

На «Яндекс.Маркете» продают…

Trepolsky Dmitry

Nokia сократит до 10 тысяч…

Евгения Лобач

Российский стартап Halsa с…

Ivan Zenkov

«Развод» «Сбера» и Mail.ru…

Александр

Nvidia заявила, что ограничение…

Олег

Развал «Свалки»: что стало с…

IO

Telegram разместил облигации и…

Маджид Гаджиев

Расследование года: как попасть…

Константин Хиксводел

«Перепись малого бизнеса…

Юрий Белоножкин

Чему Маруся от Mail.ru Group…

Alexander…

РБК: в России появится фонд…

Юрий Белоножкин

Nokia сократит до 10 тысяч…
null