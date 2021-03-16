Apple может закрыть глаза на китайскую технологию, потому что технологические компании и правительство «тесно связаны», считает эксперт.

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Китайская рекламная ассоциация (China Advertising Association, САА), в которую входят около 2 тысяч членов, запустила программу CAID для обхода новых правил конфиденциальности Apple. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на документ для китайских разработчиков приложений, где упоминается эта программа.

Технологию тестируют технологические компании и рекламодатели в Китае — среди них ByteDance и Tencent. В документе, на который ссылается FT, высказывается предположение, что рекламодатели «могут использовать CAID в качестве замены, если IDFA (идентификатор для отслеживания поведения пользователей) будет недоступен».

Источники издания, близкие к ByteDance и Tencent, подтвердили, что те тестируют программу, но сами компании отказались от комментариев. В CAA заявили, что CAID «не противоречит политике конфиденциальности Apple» — ассоциация «активно взаимодействует» с американской компанией, а решение «официально ещё не реализовано».

Если CAID получит поддержку китайских технологических гигантов и правительства, Apple не будет предпринимать решительные меры, заявили три источника FT. По словам основателя Victory Medium Зака Эдвардса, если компания пойдёт на это, то запустит ответные действия, которые «изгонят Apple из Китая».

Исполнительный директор AppInChina Рич Бишоп предположил, что Apple может «сделать исключение для Китая» и закрыть глаза на технологию, потому что технологические компании и правительство «тесно связаны».