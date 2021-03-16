Рубрика развивается при поддержке HP logo Advertisement
Техника
Евгения Евсеева

Китайские компании начали тестировать технологию для обхода запрета Apple на сбор данных пользователей — FT Статьи редакции

Apple может закрыть глаза на китайскую технологию, потому что технологические компании и правительство «тесно связаны», считает эксперт.

12 12 комментариев
1932 просмотров

Китайская рекламная ассоциация (China Advertising Association, САА), в которую входят около 2 тысяч членов, запустила программу CAID для обхода новых правил конфиденциальности Apple. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на документ для китайских разработчиков приложений, где упоминается эта программа.

Технологию тестируют технологические компании и рекламодатели в Китае — среди них ByteDance и Tencent. В документе, на который ссылается FT, высказывается предположение, что рекламодатели «могут использовать CAID в качестве замены, если IDFA (идентификатор для отслеживания поведения пользователей) будет недоступен».

Источники издания, близкие к ByteDance и Tencent, подтвердили, что те тестируют программу, но сами компании отказались от комментариев. В CAA заявили, что CAID «не противоречит политике конфиденциальности Apple» — ассоциация «активно взаимодействует» с американской компанией, а решение «официально ещё не реализовано».

Если CAID получит поддержку китайских технологических гигантов и правительства, Apple не будет предпринимать решительные меры, заявили три источника FT. По словам основателя Victory Medium Зака Эдвардса, если компания пойдёт на это, то запустит ответные действия, которые «изгонят Apple из Китая».

Исполнительный директор AppInChina Рич Бишоп предположил, что Apple может «сделать исключение для Китая» и закрыть глаза на технологию, потому что технологические компании и правительство «тесно связаны».

  • В июне 2020 года Apple объявила, что обяжет владельцев приложений самим сообщать пользователям, какие данные они планируют собирать. Обновление настроек конфиденциальности начало действовать в декабре.
  • Весной Apple выпустит обновление правил iOS-приложений, которое обяжет разработчиков запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание действий для таргетинга рекламы.
  • Решение Apple критиковала Facebook. В декабре компания даже купила в газетах рекламу, в которой критикует новые правила Apple. Facebook заявила, что требование повредит малому бизнесу, который полагается на таргетированную рекламу для продаж.

#новость #apple

12 12 комментариев
6
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 12, "likes": 6, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 221056, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 16 Mar 2021 15:12:21 +0300", "is_special": false }
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Мочил манту, хотя не стоило

3

Как обычно, Эппл не нассать на юзеров только до тех пор, пока это выгодно.

Ответить

Артур

Мочил
0

Ты новость читал? Директор какой-то китайской говноконтры сделал свое предположение касательно того, что эпл сделает для них исключение

Ответить

Мочил манту, хотя не стоило

Артур
3

Можешь привести пример, когда Эппл послала китайцев нахер несмотря на потерю бабосов?

Ответить

Артур

Мочил
0

Ну смотря в каком плане. Эпл и гугл например вынуждены становится раком, когда речь заходит об ограничениях и цензуре именно для граждан Китая

А тут предположение о том, что почему то для разработчиков из Китая сделают персональное исключение и разрешат им отслеживать пользователей по всему миру, в том числе из США и Европы

Ответить

Мочил манту

Артур
0

У эппла один стор на весь мир, отдельной китайской версии нету, правила тоже одни вне зависимости от региона. Либо ты линкуешь свою либу с зондами для всех, либо ни для кого.

Ответить

Артур

Мочил
0

Ну вот и все, поэтому их и заблочат

Ответить

Мочил манту

Артур
0

АХАХАХАХХА

Ответить

Артур

Мочил
0

Школьник плиз

Ответить

Руслан Ніколаєнко

1

ну дык "20 баксов, это 20 баксов"

Ответить

Iakov Sychev

0

Ну сейчас все пытаются найти способы обхода обновления iOS 14, потому что аналитику об айфонерах вести как-то надо

Ответить

Сергей Пустовит

Iakov
0

%company% разрешила собирать данные пользователей

Ааааа, заебала реклама, только поговорил про кошачий корм и уже реклама кошачьего корма!
%company% запретила собирать данные пользователей

Ааааа, как же теперь продавать, бизнес пострадает!
%company% решила не менять политику сбора данных пользователей

Ааааа, прогресс двигается и нужно двигаться вместе с ним, а эти пенсионеры уже зачахли в своём болоте!

Вы сами не знаете чего хотите

Ответить

Сергей Пустовит

0

 Apple может закрыть глаза на китайскую технологию, потому что технологические компании и правительство «тесно связаны», считает эксперт.

Инопланетяне могут прилететь на землю и похитить этого эксперта, потому что он «слишком много знает», считает другой эксперт

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

NTA
Подписан
Отписаться
Инструменты Python для визуализации результатов опросов/тестов
Одна из ключевых задач в анализе данных — сопоставление и визуализация разных наборов информации. Зачастую нам приходит…
0
Альфа-Капитал
Подписан
Отписаться
Частные инвестиции в космос становятся мейнстримом
Аналитики прогнозируют рост стоимости космической отрасли до $1,4 трлн уже к 2030 году. Подробнее об этом рассказывает…
0
Asia Pacific
Подписан
Отписаться
Аналоги Youtube в Китае: Bilibili, Youku, iQIYI и QQ Video. Где и как размещать видео-контент в Китае?
900 миллионов – столько по данным на 2020 год число интернет пользователей в Китае. Из них три четверти – активные поль…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Никита Ежов
за день
Apple согласилась исполнять закон о предустановке российских приложений на свои устройства
Данила Верещаков
за неделю
Если коротко - не наебешь, не проживешь. В Европе с этим сложнее видимо. 
Почему успех банка Тинькофф невозможно повторить в Европе

Комментарии

Илья Ефимов

Apple согласилась исполнять…

Ольга Маньшина

Список: лучшие ноотропы 2021

Илья М

Экс-миллиардер Максим Ноготков…

Sergei Soloviev

Развал «Свалки»: что стало с…

Igor Igor

«Развод» «Сбера» и Mail.ru…

Никита Шмелев

WSJ: власти Китая попросили…

Илья М

Правительство предложило снять…

Александр Мусин

Продавец на «Ozon» перепродает…

Vitaliy Sitnikov

«Развод» «Сбера» и Mail.ru…

Илья Ефимов

Банк «Тинькофф» вовремя не…

Сергей Пустовит

Китайские компании начали…

Андрей Николаев

Почему успех банка Тинькофф…

Michael Kosenkov

Hardware is hard, или как…

Pixel Lens

Список: лучшие ноотропы 2021

Тинькофф

Интернет-эквайринг от…

Георгий Алавердян

Блокировщик…

Michael Kosenkov

Hardware is hard, или как…

Александр Антипов

На переговорах с Ozon «Сбер…

Zoom Yoop

Apple согласилась исполнять…

Story App

РБК: в России появится фонд…
null