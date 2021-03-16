Китайские компании начали тестировать технологию для обхода запрета Apple на сбор данных пользователей — FT Статьи редакции
Apple может закрыть глаза на китайскую технологию, потому что технологические компании и правительство «тесно связаны», считает эксперт.
Китайская рекламная ассоциация (China Advertising Association, САА), в которую входят около 2 тысяч членов, запустила программу CAID для обхода новых правил конфиденциальности Apple. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на документ для китайских разработчиков приложений, где упоминается эта программа.
Технологию тестируют технологические компании и рекламодатели в Китае — среди них ByteDance и Tencent. В документе, на который ссылается FT, высказывается предположение, что рекламодатели «могут использовать CAID в качестве замены, если IDFA (идентификатор для отслеживания поведения пользователей) будет недоступен».
Источники издания, близкие к ByteDance и Tencent, подтвердили, что те тестируют программу, но сами компании отказались от комментариев. В CAA заявили, что CAID «не противоречит политике конфиденциальности Apple» — ассоциация «активно взаимодействует» с американской компанией, а решение «официально ещё не реализовано».
Если CAID получит поддержку китайских технологических гигантов и правительства, Apple не будет предпринимать решительные меры, заявили три источника FT. По словам основателя Victory Medium Зака Эдвардса, если компания пойдёт на это, то запустит ответные действия, которые «изгонят Apple из Китая».
Исполнительный директор AppInChina Рич Бишоп предположил, что Apple может «сделать исключение для Китая» и закрыть глаза на технологию, потому что технологические компании и правительство «тесно связаны».
- В июне 2020 года Apple объявила, что обяжет владельцев приложений самим сообщать пользователям, какие данные они планируют собирать. Обновление настроек конфиденциальности начало действовать в декабре.
- Весной Apple выпустит обновление правил iOS-приложений, которое обяжет разработчиков запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание действий для таргетинга рекламы.
- Решение Apple критиковала Facebook. В декабре компания даже купила в газетах рекламу, в которой критикует новые правила Apple. Facebook заявила, что требование повредит малому бизнесу, который полагается на таргетированную рекламу для продаж.
Как обычно, Эппл не нассать на юзеров только до тех пор, пока это выгодно.
Можешь привести пример, когда Эппл послала китайцев нахер несмотря на потерю бабосов?
Ну смотря в каком плане. Эпл и гугл например вынуждены становится раком, когда речь заходит об ограничениях и цензуре именно для граждан Китая
А тут предположение о том, что почему то для разработчиков из Китая сделают персональное исключение и разрешат им отслеживать пользователей по всему миру, в том числе из США и Европы
У эппла один стор на весь мир, отдельной китайской версии нету, правила тоже одни вне зависимости от региона. Либо ты линкуешь свою либу с зондами для всех, либо ни для кого.
Ну сейчас все пытаются найти способы обхода обновления iOS 14, потому что аналитику об айфонерах вести как-то надо
%company% разрешила собирать данные пользователей
Ааааа, заебала реклама, только поговорил про кошачий корм и уже реклама кошачьего корма!
%company% запретила собирать данные пользователей
Ааааа, как же теперь продавать, бизнес пострадает!
%company% решила не менять политику сбора данных пользователей
Ааааа, прогресс двигается и нужно двигаться вместе с ним, а эти пенсионеры уже зачахли в своём болоте!
Вы сами не знаете чего хотите
Apple может закрыть глаза на китайскую технологию, потому что технологические компании и правительство «тесно связаны», считает эксперт.
Инопланетяне могут прилететь на землю и похитить этого эксперта, потому что он «слишком много знает», считает другой эксперт
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