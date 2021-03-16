Согласно анализу исследовательской организации GreyB, у Huawei 3007 семейств патентов 5G — больше, чем у какой-либо другой компании, передаёт CNBC. Под семейством патентов подразумевается группа одинаковых или похожих патентов, поданных в разных странах.

Сейчас Huawei берёт с компаний деньги за использование патентов на 4G. По собственным оценкам, с 2019 по 2021 годы она получит выручку до $1,3 млрд от лицензирования патентов.