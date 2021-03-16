Huawei начнёт взимать с производителей смартфонов плату за использование патентов 5G — она будет ниже, чем у конкурентов Статьи редакции
Компания ищет дополнительный способ заработка из-за санкций США.
- Huawei планирует взять с производителей мобильных телефонов «разумную» плату за доступ к своим патентам на 5G. Об этом заявила сама компания.
- Компания обещала брать $2,5 с одного устройства с 5G. Это меньше, чем у конкурентов: Nokia берёт €3 ($3,58) за устройство, Ericsson — от $2,5 до $5, отмечает CNBC. Qualcomm берёт с каждого устройства Apple по $7,5, отмечает Bloomberg.
Согласно анализу исследовательской организации GreyB, у Huawei 3007 семейств патентов 5G — больше, чем у какой-либо другой компании, передаёт CNBC. Под семейством патентов подразумевается группа одинаковых или похожих патентов, поданных в разных странах.
Сейчас Huawei берёт с компаний деньги за использование патентов на 4G. По собственным оценкам, с 2019 по 2021 годы она получит выручку до $1,3 млрд от лицензирования патентов.
- Патенты на 5G станут дополнительным заработком для китайской компании, которая пострадала из-за санкций США. Летом 2019 года власти США внесли Huawei в чёрный список и запретили покупать ПО и компоненты для производства у американских поставщиков.
- Американские компании также не могут использовать оборудование Huawei. Но руководители Huawei уверяют, что американские санкции не должны повлиять на возможность предоставлять патенты американским компаниям, поскольку они общедоступны, передаёт Bloomberg.
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