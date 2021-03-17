«Билайн» запланировал купить платформу для автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы ОТМ Статьи редакции
Причиной такой сделки может быть ужесточение требований к использованию персональных данных — из-за планов Google отказаться от cookie.
Речь идёт о приобретении «Билайном» более 51% доли российской группы OTM, владельца технологической платформы для автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.
По словам источников издания, Veon, владеющая оператором, уже обратилась в ФАС за одобрением сделки. В пресс-службе ФАС подтвердили, что получили ходатайство Veon. Источник, близкий к ОТМ, говорит, что сделка находится в завершающей стадии.
В OTM входит сеть интернет-видеорекламы Videonow и сеть мобильной видеорекламы VideoTarget. Платформа позволяет проводить алгоритмические закупки (programmatic) рекламы на мобильных и стационарных устройствах. Для таргетирования рекламы OTM использует инструменты big data, собираемых из различных источников.
Veon ведёт переговоры о покупке трех компаний, входящих в группу, — ООО «ОТМ», ООО «ОТМ ворлд вайд» и ООО «Видеонау», говорит источник издания. По данным «СПАРК-Интерфакса», совокупная выручка этих трех юрлиц в 2019 году превысила 540 млн рублей, чистая прибыль — 2,2 млн рублей. Аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин оценивает контроль в группе ОТМ в 2−2,5 млрд рублей.
Аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович называет сегмент рекламных технологий перспективным для операторов сотовой связи. «Конкуренты "Вымпелкома" (бренд "Билайн"), в том числе МТС, сейчас развивают это направление, например, предлагая корпоративным клиентам использовать данные об абонентах, которыми они располагают, для нужд малого и среднего бизнеса», – говорит он.
Причиной такой сделки может быть ужесточение требований к использованию персональных данных, полагают эксперты. В 2020 году Google заявила, что намерена отказаться от сторонних файлов cookie в Chrome в течение двух лет.
После введения ограничений возможности для таргетирования сократятся, а рынок интернет-рекламы может ждать передел, пишут «Ведомости».
Последний раз рекламу в интернете видел кажется в 2008 году, на заре рождения нормальных блокировщиков. Так что не понимаю, кому и как они эту рекламу впихивают?! Неужели есть еще те, кто ее не блокируют?
Сейчас уже не представляю нахождения в сети без них.
Ублок ориджинал, Адгуард и Ютуб Вансед рулят, а их создателям надо памятники ставить
Блоги компаний
Показать еще