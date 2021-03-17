Причиной такой сделки может быть ужесточение требований к использованию персональных данных — из-за планов Google отказаться от cookie.

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Речь идёт о приобретении «Билайном» более 51% доли российской группы OTM, владельца технологической платформы для автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

По словам источников издания, Veon, владеющая оператором, уже обратилась в ФАС за одобрением сделки. В пресс-службе ФАС подтвердили, что получили ходатайство Veon. Источник, близкий к ОТМ, говорит, что сделка находится в завершающей стадии.

В OTM входит сеть интернет-видеорекламы Videonow и сеть мобильной видеорекламы VideoTarget. Платформа позволяет проводить алгоритмические закупки (programmatic) рекламы на мобильных и стационарных устройствах. Для таргетирования рекламы OTM использует инструменты big data, собираемых из различных источников.

Veon ведёт переговоры о покупке трех компаний, входящих в группу, — ООО «ОТМ», ООО «ОТМ ворлд вайд» и ООО «Видеонау», говорит источник издания. По данным «СПАРК-Интерфакса», совокупная выручка этих трех юрлиц в 2019 году превысила 540 млн рублей, чистая прибыль — 2,2 млн рублей. Аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин оценивает контроль в группе ОТМ в 2−2,5 млрд рублей.

Аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович называет сегмент рекламных технологий перспективным для операторов сотовой связи. «Конкуренты "Вымпелкома" (бренд "Билайн"), в том числе МТС, сейчас развивают это направление, например, предлагая корпоративным клиентам использовать данные об абонентах, которыми они располагают, для нужд малого и среднего бизнеса», – говорит он.

Причиной такой сделки может быть ужесточение требований к использованию персональных данных, полагают эксперты. В 2020 году Google заявила, что намерена отказаться от сторонних файлов cookie в Chrome в течение двух лет.