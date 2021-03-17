Виной всему пандемия и повышенный спрос на электронику.

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Samsung Electronics предупредила о «серьезном дисбалансе» в производстве чипов, а их нехватка, как сообщают в компании, может перекинуться с автомобильного производства на более широкий технологический сектор.

Об этом на ежегодном собрании акционеров заявил глава мобильного подразделения Samsung Дон Джин Кох (Koh Dong-jin), пишет Bloomberg. Высокий спрос на потребительскую электронику в период пандемии только усугубил дефицит, считают в компании.

Samsung Galaxy Note 20

По этой причине Samsung планирует пропустить выпуск смартфонов Galaxy Note в 2021 году. Но линейка не исчезнет полностью: Кох отмечает, что выпуск смартфона во второй половине года маловероятен, но компания всё ещё планирует выпустить новые модели Galaxy Note в 2022 году.

Проблема дефицита пока «не решена на 100%», говорят в компании. По оценке аналитической компании IDC, которую приводит Bloomberg, за последние два года на линейку Note пришлось около 5% продаж смартфонов Samsung, однако «значительная» часть выручки.