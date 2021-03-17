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Техника
Рая Хачатрян

Samsung представила смартфон Galaxy A52 с поддержкой 5G Статьи редакции

Модель может стать альтернативой iPhone 12 mini, но в России продаваться не будет.

17 17 комментариев
1682 просмотров

Samsung представила бюджетные смартфоны Galaxy A52 и A72, которые поступят в продажу с 17 марта. Рекомендованная цена A52 — 26 990 рублей за версию 128 ГБ и 32 990 рублей за 256 ГБ, а A72 — 35 990 рублей за 128 ГБ и 39 990 рублей за 256 ГБ.

Смартфоны будут доступны в черном и синем цветах, а также в оттенке лаванда. В них есть камера с четырьмя модулями, основным объективом на 64 МП и фронтальным на 32 МП. Они могут снимать 4K-видео.

Galaxy A52 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем, а Galaxy A72 — 6,7-дюймовым. Ёмкость аккумулятора у A52 составляет 4500 мА·ч․, у А72 — 5000 мА.ч. Компания утверждает, что смартфоны могут держать зарядку до двух дней.

Компания также представила A52 с поддержкой 5G, но в России он продаваться не будет. Он будет продаваться по цене €429 (37,7 тысяч рублей), что сделает его более доступной альтернативой iPhone 12 mini, отмечает CNBC. Эта модель стоит от 69 990 рублей.

#новость #samsung

17 17 комментариев
3
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17 комментариев
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Евгений Кузовкин

6

Как может быть огромная лопата альтернативой 12 mini? Мне у пятого пикселя размер кажется впритык, а тут планшет какой-то

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Aram Kalustovic

Евгений
0

+1

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Николай Глущенко

Евгений
0

А мне в самый раз. Хожу с аналогичной лопатой m51, очень удобно когда на улице надо воспользоваться компьютером. Но с того что это альтернатива мини тоже поржал)

Ответить

Евгений Кузовкин

Николай
0

Я когда 12 mini взял в руки, то осознал, насколько крутые устройства в небольшом форм факторе делает Apple :) Уж было побежал покупать, но осознал, что всю жизнь хожу с андроидом и пишу тоже под него, будет тяжело слезть

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Николай Глущенко

Евгений
0

Я на днях держал мини в руках - ну что сказать, каждому своё)

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ivan krapivin

3
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Алексей Кравцов

2
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KINCH

Алексей
0

Открываю всемирный заговор: каждый считает себя лучше и умнее другого и стремится его переиграть. Все. 

Ответить

Олег Колодников

2

А откуда информация, что там есть беспроводная зарядка?

Ответить

Eugene Vasin

1

Конкуренция с iPhone 12 mini в разрезе... цены? Серьезно?

Ответить

Полный микрофон

1

а я уже понадеялся, что компакт новый будет...

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Юрий Чингаев

0

Со смартфонами как с ввозимыми автомобилями. У новой Шкоды в европе 5 вариантов двигателя и + гибридный. А к нам привозят только 1 вариант 1.4 Турбо.
Так же и здесь. Смотрите какой офигенный смартфон, только продаваться 5G у вас не будет. 
Грёбаная политика.

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Канищев Максим

Юрий
0

Скажите спасибо вове и его команде за платежеспособность населения

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Африканер Зеленый

Юрий
0

Ну вы еще политику обвините в том, что Боинг 767 себе купить не можете

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Всеволод Трофимов

Юрий
0

Я мб что-то путаю, но в России частоты, где обычно 5G, уже выделили под другое. Причем так, что быстро и дешево оно не разбирается. 

А поддерживать "мировой 5G" и "местный 5G, если он вообще случится" — лишние траты. Так и принимается решение в бюджетном смартфоне этого не делать.

Это точно вопрос политики?

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Антон

0

А72 класс

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Антон Варанов

0

Упоминание iPhone 12 mini точно нужно убирать, он никогда не задумывался бюджетным. Абсолютно разные габариты, диагонали дисплеев, мощности и, как следствие, цены. Сравнивайте тогда уже с SE 2 (2020).

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