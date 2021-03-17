Samsung представила смартфон Galaxy A52 с поддержкой 5G Статьи редакции
Модель может стать альтернативой iPhone 12 mini, но в России продаваться не будет.
Samsung представила бюджетные смартфоны Galaxy A52 и A72, которые поступят в продажу с 17 марта. Рекомендованная цена A52 — 26 990 рублей за версию 128 ГБ и 32 990 рублей за 256 ГБ, а A72 — 35 990 рублей за 128 ГБ и 39 990 рублей за 256 ГБ.
Смартфоны будут доступны в черном и синем цветах, а также в оттенке лаванда. В них есть камера с четырьмя модулями, основным объективом на 64 МП и фронтальным на 32 МП. Они могут снимать 4K-видео.
Galaxy A52 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем, а Galaxy A72 — 6,7-дюймовым. Ёмкость аккумулятора у A52 составляет 4500 мА·ч․, у А72 — 5000 мА.ч. Компания утверждает, что смартфоны могут держать зарядку до двух дней.
Компания также представила A52 с поддержкой 5G, но в России он продаваться не будет. Он будет продаваться по цене €429 (37,7 тысяч рублей), что сделает его более доступной альтернативой iPhone 12 mini, отмечает CNBC. Эта модель стоит от 69 990 рублей.
Как может быть огромная лопата альтернативой 12 mini? Мне у пятого пикселя размер кажется впритык, а тут планшет какой-то
А мне в самый раз. Хожу с аналогичной лопатой m51, очень удобно когда на улице надо воспользоваться компьютером. Но с того что это альтернатива мини тоже поржал)
Я когда 12 mini взял в руки, то осознал, насколько крутые устройства в небольшом форм факторе делает Apple :) Уж было побежал покупать, но осознал, что всю жизнь хожу с андроидом и пишу тоже под него, будет тяжело слезть
Со смартфонами как с ввозимыми автомобилями. У новой Шкоды в европе 5 вариантов двигателя и + гибридный. А к нам привозят только 1 вариант 1.4 Турбо.
Так же и здесь. Смотрите какой офигенный смартфон, только продаваться 5G у вас не будет.
Грёбаная политика.
Ну вы еще политику обвините в том, что Боинг 767 себе купить не можете
Я мб что-то путаю, но в России частоты, где обычно 5G, уже выделили под другое. Причем так, что быстро и дешево оно не разбирается.
А поддерживать "мировой 5G" и "местный 5G, если он вообще случится" — лишние траты. Так и принимается решение в бюджетном смартфоне этого не делать.
Это точно вопрос политики?
Упоминание iPhone 12 mini точно нужно убирать, он никогда не задумывался бюджетным. Абсолютно разные габариты, диагонали дисплеев, мощности и, как следствие, цены. Сравнивайте тогда уже с SE 2 (2020).
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