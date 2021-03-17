Модель может стать альтернативой iPhone 12 mini, но в России продаваться не будет.

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Samsung представила бюджетные смартфоны Galaxy A52 и A72, которые поступят в продажу с 17 марта. Рекомендованная цена A52 — 26 990 рублей за версию 128 ГБ и 32 990 рублей за 256 ГБ, а A72 — 35 990 рублей за 128 ГБ и 39 990 рублей за 256 ГБ.

Смартфоны будут доступны в черном и синем цветах, а также в оттенке лаванда. В них есть камера с четырьмя модулями, основным объективом на 64 МП и фронтальным на 32 МП. Они могут снимать 4K-видео.

Galaxy A52 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем, а Galaxy A72 — 6,7-дюймовым. Ёмкость аккумулятора у A52 составляет 4500 мА·ч․, у А72 — 5000 мА.ч. Компания утверждает, что смартфоны могут держать зарядку до двух дней.