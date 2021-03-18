С улучшенным процессором и камерами.

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Apple планирует в апреле обновить линейку iPad Pro, представив новые модели iPad с улучшенным процессором и камерами, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, новые модели будут похожи на нынешние iPad Pro, размеры экранов останутся прежними: 11 и 12,9 дюйма. Apple хочет улучшить качество изображения — для этого в экранах крупной версии устройств появится подсветка mini-LED, которая сделает изображение более ярким и контрастным.

При испытаниях новых iPad Pro компания использовала разъем Thunderbolt, отметил Bloomberg. С помощью него можно будет подключать дополнительные внешние мониторы, жесткие диски. Это позволит быстрее синхронизировать данные, чем по технологии USB-C в нынешних моделях.

Представитель Apple отказался от комментариев. Компания ещё официально не объявила дату презентации, а планы могут измениться, предупреждает издание.

По данным Bloomberg, компания работает над новыми iPhone и Apple Watch, а также над обновлениями ноутбуков MacBook Pro и компьютеров iMac.