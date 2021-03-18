Bloomberg узнал о планах Apple представить новый iPad Pro в апреле 2021 года Статьи редакции
С улучшенным процессором и камерами.
Apple планирует в апреле обновить линейку iPad Pro, представив новые модели iPad с улучшенным процессором и камерами, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, новые модели будут похожи на нынешние iPad Pro, размеры экранов останутся прежними: 11 и 12,9 дюйма. Apple хочет улучшить качество изображения — для этого в экранах крупной версии устройств появится подсветка mini-LED, которая сделает изображение более ярким и контрастным.
При испытаниях новых iPad Pro компания использовала разъем Thunderbolt, отметил Bloomberg. С помощью него можно будет подключать дополнительные внешние мониторы, жесткие диски. Это позволит быстрее синхронизировать данные, чем по технологии USB-C в нынешних моделях.
Представитель Apple отказался от комментариев. Компания ещё официально не объявила дату презентации, а планы могут измениться, предупреждает издание.
По данным Bloomberg, компания работает над новыми iPhone и Apple Watch, а также над обновлениями ноутбуков MacBook Pro и компьютеров iMac.
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Какой Тандерболт? Это технология Intel.. а как все уже знают, Apple и Intel «разбежались» с появлением процессоров М1
Кто вам сказал, что это технология интел? Это совместная разработка.
В новых маках на м1 тандерболд и без интел присутствует.
«Разбежались» только в направлении процессоров. Это не отменяет ряд совместных разработок и направлений бизнеса
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