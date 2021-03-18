Рубрика развивается при поддержке HP logo Advertisement
Техника
Евгения Евсеева

Bloomberg узнал о планах Apple представить новый iPad Pro в апреле 2021 года Статьи редакции

С улучшенным процессором и камерами.

4 4 комментария
319 просмотров

Apple планирует в апреле обновить линейку iPad Pro, представив новые модели iPad с улучшенным процессором и камерами, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, новые модели будут похожи на нынешние iPad Pro, размеры экранов останутся прежними: 11 и 12,9 дюйма. Apple хочет улучшить качество изображения — для этого в экранах крупной версии устройств появится подсветка mini-LED, которая сделает изображение более ярким и контрастным.

При испытаниях новых iPad Pro компания использовала разъем Thunderbolt, отметил Bloomberg. С помощью него можно будет подключать дополнительные внешние мониторы, жесткие диски. Это позволит быстрее синхронизировать данные, чем по технологии USB-C в нынешних моделях.

Представитель Apple отказался от комментариев. Компания ещё официально не объявила дату презентации, а планы могут измениться, предупреждает издание.

По данным Bloomberg, компания работает над новыми iPhone и Apple Watch, а также над обновлениями ноутбуков MacBook Pro и компьютеров iMac.

  • Apple представила новый iPad Pro с 3D-камерой и поддержкой трекпада в марте 2020 года.

#новость #apple #ipad

4 4 комментария
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ipad","apple"], "comments": 4, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 221914, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 18 Mar 2021 08:16:42 +0300", "is_special": false }
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Yury Kotov

1
Ответить

AIR PLAY

–1

Какой Тандерболт? Это технология Intel.. а как все уже знают, Apple и Intel «разбежались» с появлением процессоров М1

Ответить

Eugene Kubesh

AIR
2

Кто вам сказал, что это технология интел? Это совместная разработка.

В новых маках на м1 тандерболд и без интел присутствует.

Ответить

Андрей Ежов

AIR
0

«Разбежались» только в направлении процессоров. Это не отменяет ряд совместных разработок и направлений бизнеса

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Ростелеком
Подписан
Отписаться
Какие технологии из фантастических фильмов реально воссоздать — мнение программистов
Прообразы многих современных технологий и гаджетов люди увидели впервые именно благодаря кино. Создатели фильмов предск…
2
Апрель Капитал
Подписан
Отписаться
Какую стратегию лучше выбрать инвестору
И на какой срок сформировать портфель ценных бумаг.
0
IVI
Подписан
Отписаться
Премьера фильма «Батя» на IVI: ностальгируем по 90-м с Владимиром Вдовиченковым и Надеждой Михалковой
Фильм «ТНТ» и «ТНТ4», за месяц собравший в прокате более 400 млн рублей, будет доступен в онлайн-кинотеатре с 18 мартаП…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Dmitry
за день
Вы молодец, ваше мнение понятно. Но не забывайте что есть люди, которые думают иначе. И это не только насильники и абьюзеры. 
Почему рекламная кампания Моргенштерна для «Альфы» — это все-таки действительно плохо
Данила Верещаков
за неделю
Если коротко - не наебешь, не проживешь. В Европе с этим сложнее видимо. 
Почему успех банка Тинькофф невозможно повторить в Европе

Комментарии

Igor Kalinovskiy

Почему рекламная кампания…

Konstantin Kraft

Intel сняла ролики с…

UpFly

Как ускорить чистку запросов в…

Алексей Горниенко

Отдел продаж и застройщик Sezar…

Yury Kotov

Bloomberg узнал о планах Apple…

Amffi

«Яндекс.Маркет» доставил…

Andreas Lapueros

Intel сняла ролики с…

Nikolay Keskinov

Wildberries требует с продавцов…

Андрей Ежов

Bloomberg узнал о планах Apple…

AIR PLAY

«В конце концов вы получите $90…

Канищев Максим

Отдел продаж и застройщик Sezar…

Роман Агеев

Intel сняла ролики с…

Андрей Нивинский

Тинькофф Инвестиции отправил…

AIR PLAY

Bloomberg узнал о планах Apple…

Юрий Бошников

Сколько платит Ютуб за 1000…

Андрей Нивинский

Тинькофф Инвестиции отправил…

Данил Дудник

Почему рекламная кампания…

Victor

Какой должна быть зарплата…

Игорь

e-Commerce: увеличить выручку с…

Yarro S

Что не так с NFT-артом
null