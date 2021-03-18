Bloomberg узнало о планах Apple представить новый iPad Pro в апреле 2021 года Статьи редакции
С улучшенным процессором и камерами.
Apple планирует в апреле обновить линейку iPad Pro, представив новые модели с улучшенным процессором и камерами, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, новые модели будут похожи на нынешние iPad Pro, размеры экранов останутся прежними: 11 и 12,9 дюйма. Apple хочет улучшить качество изображения — для этого в экранах крупной версии устройств появится подсветка mini-LED, которая сделает изображение ярче и контрастнее.
При испытаниях новых iPad Pro компания использовала разъем Thunderbolt, отметил Bloomberg. С помощью него можно будет подключать дополнительные внешние мониторы, жесткие диски. Это позволит быстрее синхронизировать данные, чем по технологии USB-C в нынешних моделях.
Представитель Apple отказался от комментариев. Компания ещё официально не объявила дату презентации, а планы могут измениться, предупреждает издание.
По данным Bloomberg, компания работает над новыми iPhone и Apple Watch, а также над обновлениями ноутбуков MacBook Pro и компьютеров iMac.
- Apple представила новый iPad Pro с 3D-камерой и поддержкой трекпада в марте 2020 года.
Какой Тандерболт? Это технология Intel.. а как все уже знают, Apple и Intel «разбежались» с появлением процессоров М1
Кто вам сказал, что это технология интел? Это совместная разработка.
В новых маках на м1 тандерболд и без интел присутствует.
Там все несколько ещё интереснее. Интел отдала Thunderbolt 3 консорциуму USB безвозмездно, и он стал частью нового стандарта USB 4. Так вот, в новых маках как раз USB 4
«Разбежались» только в направлении процессоров. Это не отменяет ряд совместных разработок и направлений бизнеса
Главный корабль
Увы, это не настоящий анонс. Jon Prosser пообещал сбрить бровь, если 23 марта не будет ивента, и когда анонса не последовало он выложил эту пикчу. Поэтому там и написано «see your hair»
Очередное минорное обновление. Жду только новую версию iPad mini, хотя есть ощущение, что будет неадекватный ценник.
Если есть возможность, покупайте в магазине за пределами РФ и делайте возврат налога на таможне. Получается неплохая экономия. В идеале, вообще купить в Орегоне или в Делавере и привезти сюда, если есть кому.
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