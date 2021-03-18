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Техника
Евгения Евсеева

Bloomberg узнало о планах Apple представить новый iPad Pro в апреле 2021 года Статьи редакции

С улучшенным процессором и камерами.

12 12 комментариев
1906 просмотров

Apple планирует в апреле обновить линейку iPad Pro, представив новые модели с улучшенным процессором и камерами, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, новые модели будут похожи на нынешние iPad Pro, размеры экранов останутся прежними: 11 и 12,9 дюйма. Apple хочет улучшить качество изображения — для этого в экранах крупной версии устройств появится подсветка mini-LED, которая сделает изображение ярче и контрастнее.

При испытаниях новых iPad Pro компания использовала разъем Thunderbolt, отметил Bloomberg. С помощью него можно будет подключать дополнительные внешние мониторы, жесткие диски. Это позволит быстрее синхронизировать данные, чем по технологии USB-C в нынешних моделях.

Представитель Apple отказался от комментариев. Компания ещё официально не объявила дату презентации, а планы могут измениться, предупреждает издание.

По данным Bloomberg, компания работает над новыми iPhone и Apple Watch, а также над обновлениями ноутбуков MacBook Pro и компьютеров iMac.

  • Apple представила новый iPad Pro с 3D-камерой и поддержкой трекпада в марте 2020 года.

#новость #apple #ipad

12 12 комментариев
2
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Ограниченный завод

4

Ну планирует и планирует 

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AIR PLAY

–2

Какой Тандерболт? Это технология Intel.. а как все уже знают, Apple и Intel «разбежались» с появлением процессоров М1

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Eugene Kubesh

AIR
5

Кто вам сказал, что это технология интел? Это совместная разработка.

В новых маках на м1 тандерболд и без интел присутствует.

Ответить

Евгений Лазаренко

Eugene
1

Там все несколько ещё интереснее. Интел отдала Thunderbolt 3 консорциуму USB безвозмездно, и он стал частью нового стандарта USB 4. Так вот, в новых маках как раз USB 4

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Андрей Ежов

AIR
1

«Разбежались» только в направлении процессоров. Это не отменяет ряд совместных разработок и направлений бизнеса

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Yury Kotov

1
Ответить

Главный корабль

Yury
2

Увы, это не настоящий анонс. Jon Prosser пообещал сбрить бровь, если 23 марта не будет ивента, и когда анонса не последовало он выложил эту пикчу. Поэтому там и написано «see your hair»

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Yury Kotov

Главный
0

Вау, спасибо

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Антон Варанов

0

Очередное минорное обновление. Жду только новую версию iPad mini, хотя есть ощущение, что будет неадекватный ценник.

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Павел Евграфович

Антон
0

Если есть возможность, покупайте в магазине за пределами РФ и делайте возврат налога на таможне. Получается неплохая экономия. В идеале, вообще купить в Орегоне или в Делавере и привезти сюда, если есть кому. 

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designer fake

0

вот это поворот, не ожидал от них

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Nikolay Kenig

–1

Я еще на старый бутылок не на собирал!
А уже новый!

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