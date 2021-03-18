Facebook показала браслет, который может считывать сигналы мозга и управлять предметами в дополненной реальности Статьи редакции
Пока браслет считывает простые жесты, но компания надеется, что с его помощью можно перемещать виртуальные объекты или набирать текст без клавиатуры.
Facebook представила прототип браслета в своём блоге. Браслет использует технологию под названием электромиография, считывает сигналы, которые идут от мозга к запястью.
Технология понимает, что пользователь хочет сделать, и воспроизводит его действия в виртуальной или дополненной реальности. «Это не похоже на чтение мыслей», — отмечается в сообщении компаний.
В компании объясняют работу технологии так: у человека много мыслей, но он действует лишь в соответствии с некоторыми из них. Мозг отбирает эти мысли и посылает сигналы рукам, после чего они выполняют определённые действия — пишут текст или показывают жесты. Технология просто переводит эти сигналы в цифровые команды.
Пока браслет может считывать простые жесты, например, сведение большого и указательного пальцев. В Facebook рассчитывают, что в будущем пользователи смогут перемещать виртуальные объекты или набирать текст без клавиатуры.
Компания планирует использовать браслет с умными очками дополненной реальности, отмечает CNBC. Facebook выпустит очки вместе с Ray-Ban уже в 2021 году.
На вопрос о том, когда браслеты станут общедоступными технический директор Facebook Майк Шрёпфер сказал, что пока разработки находятся на ранней стадии разработки и трудно предсказать сроки, передаёт CNBC.
И потеребенькать виртуально можно будет?
Смотря кому.
Хочу назначить «горячую клавишу» в виде жеста среднего пальца на закрытие окна
Разбудите меня когда он научится подчинять себе волю людей в обычной реальности
Стучать пальцами по столу чтобы считывать сигналы мозга, не о таком киберпанке все мечтали
Ага, набирать текст без клавиатуры.
Давайте честно признаемся, кто так и не научился слепому десятипальцевому набору?
Это у реальной клавиатуры ещё есть тактильная отдача и всё равно нелегко вот так сразу освоить.
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