Пока браслет считывает простые жесты, но компания надеется, что с его помощью можно перемещать виртуальные объекты или набирать текст без клавиатуры.

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Facebook представила прототип браслета в своём блоге. Браслет использует технологию под названием электромиография, считывает сигналы, которые идут от мозга к запястью.

Технология понимает, что пользователь хочет сделать, и воспроизводит его действия в виртуальной или дополненной реальности. «Это не похоже на чтение мыслей», — отмечается в сообщении компаний.

В компании объясняют работу технологии так: у человека много мыслей, но он действует лишь в соответствии с некоторыми из них. Мозг отбирает эти мысли и посылает сигналы рукам, после чего они выполняют определённые действия — пишут текст или показывают жесты. Технология просто переводит эти сигналы в цифровые команды.

Пока браслет может считывать простые жесты, например, сведение большого и указательного пальцев. В Facebook рассчитывают, что в будущем пользователи смогут перемещать виртуальные объекты или набирать текст без клавиатуры.

Компания планирует использовать браслет с умными очками дополненной реальности, отмечает CNBC. Facebook выпустит очки вместе с Ray-Ban уже в 2021 году.