Техника
Рая Хачатрян

Facebook показала браслет, который может считывать сигналы мозга и управлять предметами в дополненной реальности Статьи редакции

Пока браслет считывает простые жесты, но компания надеется, что с его помощью можно перемещать виртуальные объекты или набирать текст без клавиатуры.

13 13 комментариев
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Facebook представила прототип браслета в своём блоге. Браслет использует технологию под названием электромиография, считывает сигналы, которые идут от мозга к запястью.

Технология понимает, что пользователь хочет сделать, и воспроизводит его действия в виртуальной или дополненной реальности. «Это не похоже на чтение мыслей», — отмечается в сообщении компаний.

В компании объясняют работу технологии так: у человека много мыслей, но он действует лишь в соответствии с некоторыми из них. Мозг отбирает эти мысли и посылает сигналы рукам, после чего они выполняют определённые действия — пишут текст или показывают жесты. Технология просто переводит эти сигналы в цифровые команды.

Пока браслет может считывать простые жесты, например, сведение большого и указательного пальцев. В Facebook рассчитывают, что в будущем пользователи смогут перемещать виртуальные объекты или набирать текст без клавиатуры.

Компания планирует использовать браслет с умными очками дополненной реальности, отмечает CNBC. Facebook выпустит очки вместе с Ray-Ban уже в 2021 году.

На вопрос о том, когда браслеты станут общедоступными технический директор Facebook Майк Шрёпфер сказал, что пока разработки находятся на ранней стадии разработки и трудно предсказать сроки, передаёт CNBC.

#новость #facebook

13 13 комментариев
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Вячеслав Григорьев

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Anton Ivanov

Вячеслав
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Это уже Российский аналог

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Yury Kotov

4

И потеребенькать виртуально можно будет?

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Вячеслав Григорьев

Yury
3

Смотря кому.

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Evgeny Boyko

Вячеслав
2

30% фрикций заберёт лично Цукерберг

Ответить

Andreas Lapueros

2

Хочу назначить «горячую клавишу» в виде жеста среднего пальца на закрытие окна 

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Ограниченный завод

1

Многие люди в абсолютной безопасности - никаких сигналов нет

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Alexandr Simonov

1

Разбудите меня когда он научится подчинять себе волю людей в обычной реальности 

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Pavel Pavel

0

хаха, офигенно

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Evgeny Boyko

0

Стучать пальцами по столу чтобы считывать сигналы мозга, не о таком киберпанке все мечтали

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Montana

0

Да это же он

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From Siberia to London

0

Ага, набирать текст без клавиатуры.
Давайте честно признаемся, кто так и не научился слепому десятипальцевому набору?
Это у реальной клавиатуры ещё есть тактильная отдача и всё равно нелегко вот так сразу освоить.

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Антон

–2

В России только стихоплеты есть 

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