Техника
Евгения Евсеева

В Бразилии Apple оштрафовали на $2 млн за продажу комплектов iPhone без адаптеров питания Статьи редакции

Компания перестала класть зарядные блоки в комплекты из-за «заботы об экологии».

Управление по защите прав потребителей бразильского штата Сан-Паулу (Procon-SP) оштрафовало Apple за «за вводящую в заблуждение рекламу, продажу устройства без зарядного устройства и несправедливые условия», пишет 9to5Mac.

В декабре 2020 года власти штата в Бразилии обязали Apple вернуть зарядный блок в комплект с iPhone. В Procon-SP спросили у Apple, почему она убрала адаптер для зарядки из коробки с iPhone и потребовали доказать, что это не вредит потребителям и помогает окружающей среде.

Procon-SP сообщила, что Apple не ответила, снизилась ли цена iPhone 12 после удаления зарядного устройства, какова цена iPhone с зарядным устройством и без него, а также сократилось ли количество производимых зарядных устройств.

Procon-SP также обвинило компании в несоответствии устройств заявленным в рекламе характеристикам, сообщает G1. Речь идет о рекламе iPhone 11 Pro, где смартфон подставляют под струю воды, заявляя, что он «выдерживает погружение на глубину до 4 м в течение 30 секунд». На поломки из-за погружения в воду не распространяются условия гарантии Apple, отмечает Procon-SP.

  • В 2020 году Apple впервые убрала из комплекта новых iPhone адаптер питания и наушники EarPods. Компания считает, что продолжая класть в комплект каждого нового iPhone аксессуары, она только вредит природе.
  • Во Франции устройства обязали продавать только с наушниками, однако Apple не стала менять коробку, а просто начала класть iPhone 12 в другие коробки, в которых уже лежат EarPods.

#новость #apple

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Raimond Vladimirov

22

Apple-$2 млн

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Иван Николаев

Raimond
2

Зато в Бразилии всё население будет есть целый год 

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N N

Иван
1

А в России - не будет

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Вазген Назарян

21

Не ну штраф на 2 млн $ лучше, чем вообще не штрафовать.

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Ledneva Elena

Вазген
2

Обычно штраф предполагает всё таки "исправление". То есть виновник И заплатит, И исправится. Штраф не индульгенция. В любом законодательстве обязательно прописаны такие условия, когда виновник и штраф обязан заплатить, и исправить нарушение. 

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Хозяин

Вазген
0

Да они на допродаже зарядок в Бразилии в день больше зарабатывают.

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Александр Якунин

11

Если бы аналогичная новость Была бы про РФ.

Местные написали бы: бензоколонка лает, сначала все проблемы решите, а потом штрафуйте, замок сам себя не достроит.

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Yuriy Palchuk

Александр
5

Была новость, что россиянин подал в ФАС аналогичную жалобу, на что те ответили, что Apple не российская компания. 

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Веб Новичек

Yuriy
2

Помню в нулевых был прецедент , когда гражданка США курящая всю жизнь не нашла на пачке надпись "курение вредит вашему здоровью" и отсудиля лям  у компании. В РФ в то врямя , таких нажписей ввообще не было и все молчали(

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Влад Берг

Веб
0

В РФ и знаконов таких не было и нет, у нас компания государству заплатит, а постадавшему - "вот тебе пятак на водку и пошел отседа вон"

Ответить

Dmitriy Kovalev

15

Даже не ясно, выживет ли компания после такого штрафа.

Ответить

Веб Новичек

Dmitriy
0

А какая разница , 2 ляма с одной компании , 2 с другой , от те и пенсии в стране чуть побольше стали.

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Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Веб
0

В Бразилии? 

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Александр Якунин

Веб
0

Население Бразилии посмотри, удивишься

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Мобильный завод

7

Охеревшие рожи, чо. Экология, ога) Обзаботилиьс все, кушать не могут, травку жалко.
Как и долбанный Тефаль, сковородки без крышек, покупай отдельно, ценой в пол сковородки. Тоже, наверное, о чем-то заботятся там, не иначе.

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N N

Мобильный
0

А за сковороду словно и не переплачиваешь в 4 раза 😄

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Kanstantsin Kartavenka

3

Как минимум создали прецедент, далее как другие страны подтянутся. "Забота об окружающей среде" — булшит чистой воды.  

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Alex Alex

1

Можно шортить акции)

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Д Хб

Alex
0

На полном серьезе: закупаемся?

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Александр Нестеров

0

Заслуженный штраф за недостоверную рекламу. Хотя понятно, что эпплу этот штраф как слону дробина

Ответить

Артём А.

0

Хмм, они лишили эппл выручки за 4 минуты их работы. Это меньше, чем если бы среднего россиянина оштрафовали на дошик

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Антон

0

Все. Лавка закрывается 

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Рыбалка Юг

0

А у нас и так сойдёт)) мало того что втридорога продают, так и государству пофигу на ущерб или лишние траты граждан

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Александр Якунин

Рыбалка
0

Лишние траты

НДС сам себя не заплатит.

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