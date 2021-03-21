В Бразилии оштрафовали Apple на $2 млн за продажу комплектов iPhone без адаптеров питания Статьи редакции
Компания перестала класть зарядные блоки в комплекты из-за «заботы об экологии».
Управление по защите прав потребителей бразильского штата Сан-Паулу (Procon-SP) оштрафовало Apple за «за вводящую в заблуждение рекламу, продажу устройства без зарядного устройства и несправедливые условия», пишет 9to5Mac.
В декабре 2020 года власти штата в Бразилии обязали Apple вернуть зарядный блок в комплект с iPhone. В Procon-SP спросили у Apple, почему она убрала адаптер для зарядки из коробки с iPhone и потребовали доказать, что это не вредит потребителям и помогает окружающей среде.
Procon-SP сообщила, что Apple не ответила, снизилась ли цена iPhone 12 после удаления зарядного устройства, какова цена iPhone с зарядным устройством и без него, а также сократилось ли количество производимых зарядных устройств.
Procon-SP также обвинило компании в несоответствии устройств заявленным в рекламе характеристикам, сообщает G1. Речь идет о рекламе iPhone 11 Pro, где смартфон подставляют под струю воды, заявляя, что он «выдерживает погружение на глубину до 4 м в течение 30 секунд». На поломки из-за погружения в воду не распространяются условия гарантии Apple, отмечает Procon-SP.
- В 2020 году Apple впервые убрала из комплекта новых iPhone адаптер питания и наушники EarPods. Компания считает, что продолжая класть в комплект каждого нового iPhone аксессуары, она только вредит природе.
- Во Франции устройства обязали продавать только с наушниками, однако Apple не стала менять коробку, а просто начала класть iPhone 12 в другие коробки, в которых уже лежат EarPods.
Apple-$2 млн
Не ну штраф на 2 млн $ лучше, чем вообще не штрафовать.
Обычно штраф предполагает всё таки "исправление". То есть виновник И заплатит, И исправится. Штраф не индульгенция. В любом законодательстве обязательно прописаны такие условия, когда виновник и штраф обязан заплатить, и исправить нарушение.
Даже не ясно, выживет ли компания после такого штрафа.
А какая разница , 2 ляма с одной компании , 2 с другой , от те и пенсии в стране чуть побольше стали.
Если бы аналогичная новость Была бы про РФ.
Местные написали бы: бензоколонка лает, сначала все проблемы решите, а потом штрафуйте, замок сам себя не достроит.
Была новость, что россиянин подал в ФАС аналогичную жалобу, на что те ответили, что Apple не российская компания.
Помню в нулевых был прецедент , когда гражданка США курящая всю жизнь не нашла на пачке надпись "курение вредит вашему здоровью" и отсудиля лям у компании. В РФ в то врямя , таких нажписей ввообще не было и все молчали(
Как минимум создали прецедент, далее как другие страны подтянутся. "Забота об окружающей среде" — булшит чистой воды.
Заслуженный штраф за недостоверную рекламу. Хотя понятно, что эпплу этот штраф как слону дробина
Хмм, они лишили эппл выручки за 4 минуты их работы. Это меньше, чем если бы среднего россиянина оштрафовали на дошик
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