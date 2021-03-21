Компания перестала класть зарядные блоки в комплекты из-за «заботы об экологии».

Управление по защите прав потребителей бразильского штата Сан-Паулу (Procon-SP) оштрафовало Apple за «за вводящую в заблуждение рекламу, продажу устройства без зарядного устройства и несправедливые условия», пишет 9to5Mac.

В декабре 2020 года власти штата в Бразилии обязали Apple вернуть зарядный блок в комплект с iPhone. В Procon-SP спросили у Apple, почему она убрала адаптер для зарядки из коробки с iPhone и потребовали доказать, что это не вредит потребителям и помогает окружающей среде.

Procon-SP сообщила, что Apple не ответила, снизилась ли цена iPhone 12 после удаления зарядного устройства, какова цена iPhone с зарядным устройством и без него, а также сократилось ли количество производимых зарядных устройств.

Procon-SP также обвинило компании в несоответствии устройств заявленным в рекламе характеристикам, сообщает G1. Речь идет о рекламе iPhone 11 Pro, где смартфон подставляют под струю воды, заявляя, что он «выдерживает погружение на глубину до 4 м в течение 30 секунд». На поломки из-за погружения в воду не распространяются условия гарантии Apple, отмечает Procon-SP.

В 2020 году Apple впервые убрала из комплекта новых iPhone адаптер питания и наушники EarPods. Компания считает, что продолжая класть в комплект каждого нового iPhone аксессуары, она только вредит природе.

Во Франции устройства обязали продавать только с наушниками, однако Apple не стала менять коробку, а просто начала класть iPhone 12 в другие коробки, в которых уже лежат EarPods.