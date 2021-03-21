Техника
Евгения Евсеева

В Бразилии оштрафовали Apple на $2 млн за продажу комплектов iPhone без адаптеров питания Статьи редакции

Компания перестала класть зарядные блоки в комплекты из-за «заботы об экологии».

Управление по защите прав потребителей бразильского штата Сан-Паулу (Procon-SP) оштрафовало Apple за «за вводящую в заблуждение рекламу, продажу устройства без зарядного устройства и несправедливые условия», пишет 9to5Mac.

В декабре 2020 года власти штата в Бразилии обязали Apple вернуть зарядный блок в комплект с iPhone. В Procon-SP спросили у Apple, почему она убрала адаптер для зарядки из коробки с iPhone и потребовали доказать, что это не вредит потребителям и помогает окружающей среде.

Procon-SP сообщила, что Apple не ответила, снизилась ли цена iPhone 12 после удаления зарядного устройства, какова цена iPhone с зарядным устройством и без него, а также сократилось ли количество производимых зарядных устройств.

Procon-SP также обвинило компании в несоответствии устройств заявленным в рекламе характеристикам, сообщает G1. Речь идет о рекламе iPhone 11 Pro, где смартфон подставляют под струю воды, заявляя, что он «выдерживает погружение на глубину до 4 м в течение 30 секунд». На поломки из-за погружения в воду не распространяются условия гарантии Apple, отмечает Procon-SP.

  • В 2020 году Apple впервые убрала из комплекта новых iPhone адаптер питания и наушники EarPods. Компания считает, что продолжая класть в комплект каждого нового iPhone аксессуары, она только вредит природе.
  • Во Франции устройства обязали продавать только с наушниками, однако Apple не стала менять коробку, а просто начала класть iPhone 12 в другие коробки, в которых уже лежат EarPods.

#новость #apple

1507 просмотров
17 17 комментариев
4
16
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 17, "likes": 16, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 223180, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sun, 21 Mar 2021 11:07:50 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Raimond Vladimirov

16

Apple-$2 млн

Ответить

Иван Николаев

Raimond
0

Зато в Бразилии всё население будет есть целый год 

Ответить

Вазген Назарян

15

Не ну штраф на 2 млн $ лучше, чем вообще не штрафовать.

Ответить

Ledneva Elena

Вазген
0

Обычно штраф предполагает всё таки "исправление". То есть виновник И заплатит, И исправится. Штраф не индульгенция. В любом законодательстве обязательно прописаны такие условия, когда виновник и штраф обязан заплатить, и исправить нарушение. 

Ответить

Dmitriy Kovalev

12

Даже не ясно, выживет ли компания после такого штрафа.

Ответить

Веб Новичек

Dmitriy
0

А какая разница , 2 ляма с одной компании , 2 с другой , от те и пенсии в стране чуть побольше стали.

Ответить

Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Веб
0

В Бразилии? 

Ответить

Александр Якунин

4

Если бы аналогичная новость Была бы про РФ.

Местные написали бы: бензоколонка лает, сначала все проблемы решите, а потом штрафуйте, замок сам себя не достроит.

Ответить

Yuriy Palchuk

Александр
4

Была новость, что россиянин подал в ФАС аналогичную жалобу, на что те ответили, что Apple не российская компания. 

Ответить

Веб Новичек

Yuriy
1

Помню в нулевых был прецедент , когда гражданка США курящая всю жизнь не нашла на пачке надпись "курение вредит вашему здоровью" и отсудиля лям  у компании. В РФ в то врямя , таких нажписей ввообще не было и все молчали(

Ответить

Мобильный завод

5

Охеревшие рожи, чо. Экология, ога) Обзаботилиьс все, кушать не могут, травку жалко.
Как и долбанный Тефаль, сковородки без крышек, покупай отдельно, ценой в пол сковородки. Тоже, наверное, о чем-то заботятся там, не иначе.

Ответить

Kanstantsin Kartavenka

3

Как минимум создали прецедент, далее как другие страны подтянутся. "Забота об окружающей среде" — булшит чистой воды.  

Ответить

Alex Alex

1

Можно шортить акции)

Ответить

Д Хб

Alex
0

На полном серьезе: закупаемся?

Ответить

Александр Нестеров

0

Заслуженный штраф за недостоверную рекламу. Хотя понятно, что эпплу этот штраф как слону дробина

Ответить

Артём А.

0

Хмм, они лишили эппл выручки за 4 минуты их работы. Это меньше, чем если бы среднего россиянина оштрафовали на дошик

Ответить

Антон

0

Все. Лавка закрывается 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Yandex.Cloud
Подписан
Отписаться
Бессерверные вычисления: почему некоторые разработчики упускают главное?
На эту тему перевели для вас интересные и достаточному простые мысли дата-инженера Анны Аннисени.
7
Selectel
Подписан
Отписаться
Нет оружию: полицейским в Нью-Йорке хотят запретить использовать вооруженных роботов
Месяц назад городская полиция Нью-Йорка при проведении спасательной операции использовала роботизированную собаку Digid…
5
НФК-Сбережения
Подписан
Отписаться
Пришло время флоатеров
Банк России повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5%, положив начало периоду ужесточения денежно-кредитной политики. Уже…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Николай
за день
Я человек простой - вижу cgpods в заголовке или Вадима Бокова в авторах статьи - ставлю минус, не читая. Дядь, ты уже достал со своим китайским перебрендированным говном.
CGPods 2021: самый светлый бренд наушников из Тюмени. В новый год — без токсичного маркетинга
Тэш
за неделю
Как же я устала от снобизма недалёких людей от ИТ. Я в ИТ ради наживы (¬ ◡ ¬ ). Я люблю деньги. Надоело читать про нашу богоизбранность. Мне просто повезло удачно прийти в профессию в которой, на фоне бедности страны…
Почему ты не станешь программистом, пройдя курс за 2 или 5 месяцев. Спойлер – за 9 тоже

Комментарии

Yota

Мегафон урезал скорость…

Dmitry Krivetskov

Подменили процессор при…

Илья М

Писатель Эрнст Вольф коротко о…

Alexandr Leibowitz

Писатель Эрнст Вольф коротко о…

Get Money

Подменили процессор при…

Dmitry Krivetskov

Подменили процессор при…

Семен Смирнов

Переезд программистки в Вену

Олег Петров

Власти Петербурга потребовали…

Get Money

Подменили процессор при…

Dmitry Krivetskov

Подменили процессор при…

Геннадий Собчак

Муки запуска своего почтового…

Тинькофф Инвестиции

«Тинькофф» отразил у клиентов…

Семен Смирнов

О том как Сбербанку плевать на…

Get Money

Подменили процессор при…

Ledneva Elena

В Бразилии оштрафовали Apple на…

Dmitry Krivetskov

Подменили процессор при…

Андрей Чураев

Провёл эксперимент: с помощью…

FRENDLY FAIR

«Яндекс такси» непонятный…

Семен Смирнов

«Яндекс такси» непонятный…

KINCH

Переезд программистки в Вену
null