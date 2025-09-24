Популярное
Данила Бычков
Техника

Samsung выпустила портативный сенсорный телевизор Movingstyle TV — он может работать автономно до трёх часов

Стартовая цена — около $1000.

Источник здесь и далее: Samsung
  • Телевизор оснащён ручкой для «удобной» переноски, которую также можно использовать как подставку с регулировкой высоты, пишет Gizmochina. Samsung Movingstyle TV работает как в портретном, так и в альбомном режиме.
  • У устройства сенсорный 27-дюймовый LCD-дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц. Заряжается телевизор через порт USB-C. Время автономной работы — около трёх часов. Movingstyle TV также поддерживает Apple AirPlay и Google Cast.
  • Пока предзаказ нового телевизора Samsung доступен только клиентам в Южной Корее по цене от 1,49 млн вон ($1066 или 89,3 тысячи рублей по курсу ЦБ на 24 сентября 2025 года).
