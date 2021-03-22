Такая функция могла бы помочь компании сократить отставание от конкурентов на рынке, отмечает агентство.

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Компания никогда публично не рассказывала о датчике, а в самой «умной» колонке пока нет функций, которые его использовали бы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По данным агентства, среди возможностей, которые обсуждала Apple, — передача информации с датчика другим устройства «умного» дома, таких как термостат и вентилятор. Например, при достижении определённой температуры в комнате, вентилятор начнёт работу.

Эти функции могут работать с помощью системы HomeKit, которая управляет термостатами, освещением, замками и другими устройствами «умного» дома. На сайте Apple уже представлено около 40 термостатов, совместимых с HomeKit.

Bloomberg попросило разобрать колонку компанию iFixit, которая нашла датчик размером 1,5 на 1,5 мм от производителя Texas Instruments Inc. По данным аналитической компании TechInsights, это датчик влажности и температуры HDC2010.

iFixit / Bloomberg

Если Apple всё-таки включит датчик, она сможет укрепить свои позиции на рынке устройств для «умного» дома, отмечает агентство. У конкурирующей колонки Echo от Amazon есть встроенные датчики температуры, а Google Nest продаёт датчики, которые можно размещать по всему дому и подключать к термостатам.

В Apple от комментариев отказались.