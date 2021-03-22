Bloomberg: у колонки HomePod mini от Apple есть секретный датчик температуры и влажности для устройств «умного» дома Статьи редакции
Такая функция могла бы помочь компании сократить отставание от конкурентов на рынке, отмечает агентство.
Компания никогда публично не рассказывала о датчике, а в самой «умной» колонке пока нет функций, которые его использовали бы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
По данным агентства, среди возможностей, которые обсуждала Apple, — передача информации с датчика другим устройства «умного» дома, таких как термостат и вентилятор. Например, при достижении определённой температуры в комнате, вентилятор начнёт работу.
Эти функции могут работать с помощью системы HomeKit, которая управляет термостатами, освещением, замками и другими устройствами «умного» дома. На сайте Apple уже представлено около 40 термостатов, совместимых с HomeKit.
Bloomberg попросило разобрать колонку компанию iFixit, которая нашла датчик размером 1,5 на 1,5 мм от производителя Texas Instruments Inc. По данным аналитической компании TechInsights, это датчик влажности и температуры HDC2010.
Если Apple всё-таки включит датчик, она сможет укрепить свои позиции на рынке устройств для «умного» дома, отмечает агентство. У конкурирующей колонки Echo от Amazon есть встроенные датчики температуры, а Google Nest продаёт датчики, которые можно размещать по всему дому и подключать к термостатам.
В Apple от комментариев отказались.
Apple представила HomePod mini осенью 2020 года. В марте 2021 года компания объявила, что прекратит выпуск «большой» колонки HomePod. Как писало CNBC, устройство не смогло завоевать массовый рынок, в частности, из-за высокой, по сравнению с конкурентами, цены.
А в Алисе датчик «Товарищ Майор»?
в вашей голове суде по всему.
уже если честно бесит это уничижительное отношение ко всем что делают в этой стране, сами себя с гавном мешаем уже на уровне Днк и сами потом начинают тут плакаться.
Мы же и своих детей учим этому что запад хорошо, а тут все плохо, тлен.
«Но между тем, как Юстиниан II, которому восставшие подданные отрезали нос, скрывается в Тамани; между тем как Мурван Глухой вторгается в Армению и Грузию, а грузины начинают свою хронику с праздника Пасхи в 780 г., — иной народ формируется по другую сторону Кавказа, народ, который потом завоюет куда большее пространство, нежели все предшествовавшие ему древние народы. Этот народ, почти неизвестный римлянам, которые, ниспровергнув стены всех народов, были уже у врат неизвестного мира, славянский народ — двинувшись из полуденной России, занял территорию, простирающуюся от Архангельска до Каспийского моря, т. е. от Ледовитого до Огненного моря. Напрасно готы, гунны, болгары в течение четырех веков оспаривали у него землю и распространялись от Волги до Днепра, — их временные завоевания служили только коротким привалом для славян.»
Отрывок из книги
Кавказ
Александр Дюма
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Почему Страна, с маленькой буквы, вата?..
Речи про Алису не было. Вам платят за ее рекламу?
Нет. Она бесполезна.
Но пуканы зажигает...
Реклама? Нет. Реклама - двигатель торговли.
Алиса - хреновый и тупой продукт, который не развивается. Люди просят функции годами, но Яндексу на них плевать. Не стоит это говно рекламировать.
ЦРУ видать средняя температура по планете понадобилась. Непонятно зачем, правда 🤷🏻♂️
Хз что оно за температуру будет показывать, тк сама колонка нагревается. Меряют наверно, чтобы не бомбануло просто.
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