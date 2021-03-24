Intel инвестирует $20 млрд в новые фабрики и начнёт производить чипы для других компаний Статьи редакции
Часть производства собственных микросхем компания передаст на аутсорсинг с 2023 года.
Новый гендиректор Intel Пэт Гелсинджер объявил обновлённую стратегию развития: компания вложит $20 млрд в открытие двух заводов в Аризоне и откроет филиал Intel Foundry Services, где будет производить микросхемы для других компаний.
Intel Foundry Services станет отдельным бизнес-подразделением компании и будет разрабатывать чипы для x86, Arm и RISC-V с использованием технологий Intel. Предприятия по производству чипов Intel будут расположены в США и Европе, а партнёрами станут IBM, Qualcomm, Microsoft, Google и другие.
К 2023 году компания планирует передать большую часть производства собственных микросхем сторонним производителям, среди которых TSMC, Samsung и GlobalFoundries. Бывший гендиректор Боб Свон уже говорил о планах передать производство чипов на аутсорсинг «в случае непредвиденных обстоятельств».
В 2020 году у Intel начались проблемы — из-за них в январе компанию покинул Свон. Летом компания сообщила, что задерживает выпуск чипов последнего поколения, одновременно Apple анонсировала постепенный отказ от процессоров Intel в пользу собственных разработок.
Из-за проблем с собственным производством Intel уступила тайваньской TSMC в производстве чипов. Компания одновременно разрабатывала и производила чипы на протяжении 50 лет, писало Bloomberg
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