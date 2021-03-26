Техника
Евгения Евсеева

Apple планирует выпустить более прочные Apple Watch для занятий экстремальными видами спорта — Bloomberg Статьи редакции

Часы могут выйти в конце 2021 года, либо в 2022 году, говорят источники.

  • Apple обсуждает выпуск Apple Watch с прочным корпусом, которые будут предназначены для спортсменов, туристов и тех, кто использует часы в экстремальных условиях, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
  • У новых Apple Watch будут те же функции, что и у обычных устройств, при этом часы станут более ударопрочными, говорят источники. У них появится защита в духе часов Casio G-Shock.
  • Нынешняя версия Apple Watch популярна среди бегунов, туристов и пловцов, пишет Bloomberg. Но при этом Casio и другие компании, выпускающие часы, отмечают высокие продажи более прочных устройств с дополнительной защитой.
  • Apple провела внутренние переговоры о выпуске таких часов в конце 2021 года, либо в 2022 году. Разработка новой версии Apple Watch может быть отложена, либо отменена, говорят источники Bloomberg. Apple от комментариев отказалась.
  • По данным Bloomberg, Apple рассматривала возможность выпуска более прочной версии Apple Watch ещё в 2015 году, но так и не воплотила планы в жизнь.
  • По данным аналитиков Counterpoint Research, на конец 2020 года Apple занимала 40% рынка часов. Компания не раскрывает, сколько выручки приносит категория часов, но продажи Apple Watch за 2020 финансовый год составили более $30 млрд.
Наручные часы Casio G-Shock

#новость #apple #applewatch

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