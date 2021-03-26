По данным компании, «Роверы» выполнили уже более 4000 заказов.

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«Яндекс» в ближайшее время планирует запустить пилотный сервис в городе Анн-Арбор штата Мичиган в США, пишет VentureBeat. Кроме того, компания планирует выйти на рынки Израиля и Южной Кореи для тестирования автономной доставки.

На момент написания заметки в «Яндексе» не ответили на вопрос vc.ru о сроках запуска и почему компания выбрала именно эти страны.

По словам руководителя беспилотных направлений Дмитрия Полищука, «Яндекс» сейчас ведет «активные переговоры» о партнёрстве с компаниями в России и за рубежом. Управляющий директор компании Тигран Худавердян рассказывал, что в 2021 году «Яндекс» планирует заключить коммерческие контракты по поставке роботов другим компаниям, писал Finam.

Кроме того, в компании рассказали, что с апреля 2020 года роботы-курьеры доставили более 4 тысяч заказов. Всего у «Яндекса» около 35 роботов, которые доставляют заказы из «Лавки» и «Еды» в четырёх районах Москвы и Иннополисе.

В феврале 2021 года компания отчитывалась о 1500 доставках роботами-курьерами в Москве и Иннополисе и усовершенствованной конструкции робота.