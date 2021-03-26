«Яндекс» анонсировал доставку роботами-курьерами в США и других странах Статьи редакции
По данным компании, «Роверы» выполнили уже более 4000 заказов.
«Яндекс» в ближайшее время планирует запустить пилотный сервис в городе Анн-Арбор штата Мичиган в США, пишет VentureBeat. Кроме того, компания планирует выйти на рынки Израиля и Южной Кореи для тестирования автономной доставки.
На момент написания заметки в «Яндексе» не ответили на вопрос vc.ru о сроках запуска и почему компания выбрала именно эти страны.
По словам руководителя беспилотных направлений Дмитрия Полищука, «Яндекс» сейчас ведет «активные переговоры» о партнёрстве с компаниями в России и за рубежом. Управляющий директор компании Тигран Худавердян рассказывал, что в 2021 году «Яндекс» планирует заключить коммерческие контракты по поставке роботов другим компаниям, писал Finam.
Кроме того, в компании рассказали, что с апреля 2020 года роботы-курьеры доставили более 4 тысяч заказов. Всего у «Яндекса» около 35 роботов, которые доставляют заказы из «Лавки» и «Еды» в четырёх районах Москвы и Иннополисе.
В феврале 2021 года компания отчитывалась о 1500 доставках роботами-курьерами в Москве и Иннополисе и усовершенствованной конструкции робота.
- «Яндекс» впервые представил беспилотных роботов-курьеров «Яндекс.Ровер» для перевозки небольших грузов в ноябре 2019 года. С апреля 2020 года их используют в «Сколково» для доставки документов и посылок.
- В октябре компания подготовила роботов-курьеров для доставки продуктов из «Лавки» в Москве. В декабре «Еда» запустила доставку роботами-курьерами в деловом квартале «Белая площадь» в Москве и Иннополисе.
в Мичигане и других странах
в Америке и других городах
Наконец-то мичиганцы добились независимости!
Потому что там снега нет и роботов на дачу никто не пиздит
Напомните мне.....
Яндекс это российский поисковик 😅?
Это ж как пресловутый кот Шредингера. В российских традициях модно считать, что когда он делает что-то клевое - российский, ряяяя, русские программисты лучше всех, показали буржуям! Во всех прочих случаях - нидерландско-мальтийский олигархат, который существует исключительно для угнетения русского народа-богоносца.
Аналогично с всякими судебно-законными делами: когда государство/суд упаси боже делает что-то, что хоть чуточку полезно Яндексу - он сразу становится государственно-фсбшно-кремлевским, с непременными товарищами майорами на борту. Если ФАС в очередной раз нагибает Яндекс на много денег - ррряяяяя, показали этим голландским буржуям, где их место.
Мне тоже не нравится идиотское отношение к Яндексу,Мейл.Ру и прочим iT компаниям у простых людей, а-для фу ФSBшные подстилки и т.д. Компания как может работает в рамках того правого поля которая существует в РФ, хоть немного защитили себя Нидерландской регистрацией, хотя вообще вести хоть какой-то адекватный бизнес кроме добычи нефтегазового сырья в Россий себе дороже.
Ждём электромобиль от Яндекса
Ну а чего удивляетесь. В нашей прекрасной Родине их просто поп*издят с улиц. Тащат абсолютно всё, роботу точно сложно будет. Или в сугробах застрянет. И от этого печально.
А Яндекс молодцы, желаю им удачи.
Странно, что на свой рынок они немного как бы испражнились такими действиями. Фактически доставка в регионах не стала лучше. В лучшем случае доставка в центре или в каких то клочках спальных районов.
При этом компания пытается пойти на другие рынки с доставщиками, которые не уникальные и ужасные для снежных климатов и не только.
Выходной рубин
Да они сейчас много за чего хватаются. Что-то выгорит, что-то нет. Мало ли они проектов похоронили?) Жаль, что на поиск положили.
А разве мы не в контрах с Америкой?) Двойные стандарты какие-то)
Ну а ‘Мичиган и другие страны’, конечно, позабавило)
В "Яндексе" в этом, конечно, никогда не признаются, но экономически выгодных беспилотников в России невозможно сделать. Ибо инфраструктура только в "Иннополисе" и тех самых четырёх районах Москвы, где хотя бы немножко за дорогами следят.
Правильно, так этим буржуям. Отжимаем рабочие места у печенегов отечественными инновациями!
У наших самозанятых трудяг никто не отнимет традиционные слоты и православные сугробы! 💪
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