Техника
Евгения Евсеева

«Яндекс» анонсировал доставку роботами-курьерами в США и других странах Статьи редакции

По данным компании, «Роверы» выполнили уже более 4000 заказов.

26 26 комментариев
1133 просмотров

«Яндекс» в ближайшее время планирует запустить пилотный сервис в городе Анн-Арбор штата Мичиган в США, пишет VentureBeat. Кроме того, компания планирует выйти на рынки Израиля и Южной Кореи для тестирования автономной доставки.

На момент написания заметки в «Яндексе» не ответили на вопрос vc.ru о сроках запуска и почему компания выбрала именно эти страны.

По словам руководителя беспилотных направлений Дмитрия Полищука, «Яндекс» сейчас ведет «активные переговоры» о партнёрстве с компаниями в России и за рубежом. Управляющий директор компании Тигран Худавердян рассказывал, что в 2021 году «Яндекс» планирует заключить коммерческие контракты по поставке роботов другим компаниям, писал Finam.

Кроме того, в компании рассказали, что с апреля 2020 года роботы-курьеры доставили более 4 тысяч заказов. Всего у «Яндекса» около 35 роботов, которые доставляют заказы из «Лавки» и «Еды» в четырёх районах Москвы и Иннополисе.

В феврале 2021 года компания отчитывалась о 1500 доставках роботами-курьерами в Москве и Иннополисе и усовершенствованной конструкции робота.

  • «Яндекс» впервые представил беспилотных роботов-курьеров «Яндекс.Ровер» для перевозки небольших грузов в ноябре 2019 года. С апреля 2020 года их используют в «Сколково» для доставки документов и посылок.
  • В октябре компания подготовила роботов-курьеров для доставки продуктов из «Лавки» в Москве. В декабре «Еда» запустила доставку роботами-курьерами в деловом квартале «Белая площадь» в Москве и Иннополисе.

#новость #яндекс #яндексровер

26 26 комментариев
9
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26 комментариев
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Андрей Деревянко

28

 в Мичигане и других странах

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Nick Fomich

Андрей
28

в Америке и других городах

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Выходной рубин

Nick
7

В Грязевке и на других континентах.

Ответить

Nick

Nick
0

В других городах и в россии. Хотя погодите…

Ответить

Ivan Berdasov

Андрей
0

States

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Д Хб

21

Наконец-то мичиганцы добились независимости!

Ответить

Hrachik Adjamian

Д
8

Мичиган для мичиганцев!

Ответить

Максим Наумов

10

Потому что там снега нет и роботов на дачу никто не пиздит

Ответить

Выходной рубин

Максим
0

Так роботов не было, вот их и не тырили )

Ответить

Riva Mazerati

3

Напомните мне.....
Яндекс это российский поисковик 😅?

Ответить

Павел Егоров

Riva
6

Это ж как пресловутый кот Шредингера. В российских традициях модно считать, что когда он делает что-то клевое - российский, ряяяя, русские программисты лучше всех, показали буржуям! Во всех прочих случаях - нидерландско-мальтийский олигархат, который существует исключительно для угнетения русского народа-богоносца.

Аналогично с всякими судебно-законными делами: когда государство/суд упаси боже делает что-то, что хоть чуточку полезно Яндексу - он сразу становится государственно-фсбшно-кремлевским, с непременными товарищами майорами на борту. Если ФАС в очередной раз нагибает Яндекс на много денег - ррряяяяя, показали этим голландским буржуям, где их место.

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Radna

Павел
0

Мне тоже не нравится идиотское отношение к Яндексу,Мейл.Ру и прочим iT компаниям у простых людей, а-для фу ФSBшные подстилки и т.д. Компания как может работает в рамках того правого поля которая существует в РФ, хоть немного защитили себя Нидерландской регистрацией, хотя вообще вести хоть какой-то адекватный бизнес кроме добычи нефтегазового сырья в Россий себе дороже.

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Anton Pestsov

Павел
0

Как это великолепно, вся палитра отзывов в одном комменте 🤣

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Yan Purvenes

Riva
0

Судя кол-ву иностранных юр.лиц то нет)

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Ekaterina Zaitseva

1

Мичиган и другие страны? 😢🧐👀😒

Ответить

Yury Kotov

1

Ждём электромобиль от Яндекса

Ответить

Raimond Vladimirov

Yury
0

Яндекс.Мобиль 

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Максим Терещенко

1

Ну а чего удивляетесь. В нашей прекрасной Родине их просто поп*издят с улиц. Тащат абсолютно всё, роботу точно сложно будет. Или в сугробах застрянет. И от этого печально.
А Яндекс молодцы, желаю им удачи.

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Yan Purvenes

0

Странно, что на свой рынок они немного  как  бы испражнились такими действиями. Фактически доставка в регионах не стала лучше. В лучшем случае доставка в центре или в каких то клочках спальных районов.
При этом компания пытается пойти на другие рынки с доставщиками, которые не уникальные и ужасные для снежных климатов и не только.

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Выходной рубин

Yan
0

Да они сейчас много за чего хватаются. Что-то выгорит, что-то нет. Мало ли они проектов похоронили?) Жаль, что на поиск положили. 

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Светлана Ильиных

0

А разве мы не в контрах с Америкой?) Двойные стандарты какие-то)
Ну а ‘Мичиган и другие страны’, конечно, позабавило)

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Syzygy

0

В "Яндексе" в этом, конечно, никогда не признаются, но экономически выгодных беспилотников в России невозможно сделать. Ибо инфраструктура только в "Иннополисе" и тех самых четырёх районах Москвы, где хотя бы немножко за дорогами следят.

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Radna

Syzygy
0

Согласен, ну максимум в центре Москвы, Корея отличный вариант для масштабирования такого бизнеса, ещё можно на Японию выйти и там глядишь IPO провести доставки сделать, западные инвесторы любят сейчас такие хайповые историй.

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Syzygy

Radna
0

Беспилотники - это однозначно будущее доставки и перевозок. Лет через десять они будут повсеместно. Ну, там, где инфраструктура готова.

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Ilnur Adylov

0

Двойной профит - металлолом + посылка:)

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Anton Pestsov

0

Правильно, так этим буржуям. Отжимаем рабочие места у печенегов отечественными инновациями!
У наших самозанятых трудяг никто не отнимет традиционные слоты и православные сугробы! 💪

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