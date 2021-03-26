Исследователи обнаружили шпионское ПО для Android — оно маскируется под обновление системы Статьи редакции
Программа собирает сообщения, контакты и другие данные.
Исследователи из американской компании по обеспечению безопасности мобильных устройств Zimperium обнаружили вредоносное ПО для Android, маскирующееся под важное системное обновление.
ПО идёт в комплекте с приложением под названием System Update, которое нужно установить не из магазина приложений. После установки оно связывается c сервером Firebase, который используется для удалённого контроля устройства, и начинает незаметно пересылать данные с устройства жертвы на серверы.
Программа может красть сообщения, контакты, сведения об устройстве, закладки браузера и историю поиска, записывать звонки и звук с микрофона, а также делать фотографии с помощью камер телефона. Кроме того, она отслеживает местоположение, ищет файлы документов и захватывает скопированные данные из буфера обмена устройства.
Как говорят исследователи, программа прячется от владельца устройства, уменьшая объём потребляемых сетевых данных и загружая на серверы злоумышленников не полные изображения, а только их миниатюры.
Обманом заставить кого-то установить вредоносное приложение — простой, но эффективный способ взломать устройство, пишет TechCrunch. Поэтому устройства Android предупреждают пользователей, что нельзя устанавливать приложения не из магазина приложений.
Владельцы андроида, с внезапными списаниями с банковских счётов, ваш выход 😂
💪💪💪💪😂😂😂😂
Многие не понимаю иронии, картинка 👍😉
Никакой иронии. Суть в том, что если ты тигр, то не важно айфон у тебя или андроид, активный ты или пассивный, пьёшь ты пиво или чай, стоишь или сидишь.
Даже если ты тигр, то всегда найдётся бактерия, которая тебя подкосит 😉
Важно то, что Джобс когда-то сделал и показал миру айфон 2g, а затем андроид с копеечными аппаратами осмартфонил и осовременил (оцифровал) людей со скромными доходами и даже самые беднейшие слои населения. Остальное, в в том числе обсуждение что/кто лучше, это просто от нечего делать.
В считаете что свобода выбора устанавливаемых приложений и возможности приобретения копеечных смартфонов важнее безопасности ваших финансов? Я понимаю что меньшинство пользователей андроида понимают как и чем пользоваться безопасно, но основная масса поставит то что хочется и не важно откуда, а потом напишут статью на vc, тиньков и сбер украли мои деньги.
Предстоящи
Вы серьёзно думаете, что большинство пользователей Андроида только и делают, что ставят какие-то там апкшки?
У платформ свои плюсы и минусы. С безопасностью у андроида похуже, т.к. нет сверхконтроля, но за счёт этого и возможностей больше. Банально пиратить проще для людей, кто не может себе позволить купить приложение. Да что говорить про платформу — тут у каждого аспекта есть плюсы и минусы.
Владелец One Plus, списать деньги с банковских счетов невозможно без личного участия. Если бы это было так просто, то все бы этим только и занимались.
Так что мимо)
Евгений, я не имел в виду тех пользователей Андройд, у кого голова на плечах имеется
Так какой смысл, подтверждать банковские действия нужно и на Айфоне, и на Андроиде. Это вообще никак не влияет на безопасность.
Занимательный факт: в Кремниевой Долине работникам Гугла выдают айфоны или пиксели в качестве рабочего смартфона (если нужно). Угадайте что в руках работников на фотках с офисов Гугла в 99% случаев 😂😂😂
Как же подгорает у огрызочников) Все пытаются рассказать нам о мнимой системе безопасности. Ох, наивные.
Самое смешное, что большинство вирусов и фишинговых сайтом, приходят через рекламные баннеры, а владельцы айфона их почти не могут заблокировать. Отсюда и получается, что больше всего краж данных идёт через айфоны. На Андроиде стоят хорошие блокировщики рекламы и мы избавлены от такой атаки.
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