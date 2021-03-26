Программа собирает сообщения, контакты и другие данные.

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Исследователи из американской компании по обеспечению безопасности мобильных устройств Zimperium обнаружили вредоносное ПО для Android, маскирующееся под важное системное обновление.

ПО идёт в комплекте с приложением под названием System Update, которое нужно установить не из магазина приложений. После установки оно связывается c сервером Firebase, который используется для удалённого контроля устройства, и начинает незаметно пересылать данные с устройства жертвы на серверы.

Программа может красть сообщения, контакты, сведения об устройстве, закладки браузера и историю поиска, записывать звонки и звук с микрофона, а также делать фотографии с помощью камер телефона. Кроме того, она отслеживает местоположение, ищет файлы документов и захватывает скопированные данные из буфера обмена устройства.

Как говорят исследователи, программа прячется от владельца устройства, уменьшая объём потребляемых сетевых данных и загружая на серверы злоумышленников не полные изображения, а только их миниатюры.

Обманом заставить кого-то установить вредоносное приложение — простой, но эффективный способ взломать устройство, пишет TechCrunch. Поэтому устройства Android предупреждают пользователей, что нельзя устанавливать приложения не из магазина приложений.