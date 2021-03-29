Он может перемещать до 800 ящиков в час и работает до восьми часов без подзарядки.

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Компания Boston Dynamics представила Stretch — робота для перемещения ящиков на складах, пишет The Verge.

Робот оборудован квадратным основанием с колесами, «мачтой восприятия» с камерами и датчиками, с помощью которых он отслеживает обстановку, а также роботизированной рукой с семью степенями свободы и присосками на конце — она может захватывать и перемещать ящики весом до 23 кг.

Когда оборудование для автоматизации устанавливают на складах, его ставят в одном месте и строят вокруг него рабочее пространство, отмечает издание. Робот от Boston Dynamics может сам передвигаться в любое место склада, где нужно загрузить или разгрузить коробки.

По словам вице-президента Boston Dynamics по развитию бизнеса Майкла Перри, робот поможет автоматизировать процессы на складах, где нет подходящей инфраструктуры. Благодаря системе машинного зрения и навигации, он может действовать в минимально адаптированном для этого пространстве. Робота можно поместить в проходах между ящиками или поставить рядом с конвейером.

Boston Dynamics утверждает, что Stretch может перемещать до 800 ящиков в час и работать до восьми часов без подзарядки. Управлять роботом может любой человек после пары часов обучения.