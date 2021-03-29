Техника
Евгения Евсеева

Boston Dynamics представила робота-грузчика для перемещения коробок на складах Статьи редакции

Он может перемещать до 800 ящиков в час и работает до восьми часов без подзарядки.

50 50 комментариев
2200 просмотров

Компания Boston Dynamics представила Stretch — робота для перемещения ящиков на складах, пишет The Verge.

Робот оборудован квадратным основанием с колесами, «мачтой восприятия» с камерами и датчиками, с помощью которых он отслеживает обстановку, а также роботизированной рукой с семью степенями свободы и присосками на конце — она может захватывать и перемещать ящики весом до 23 кг.

Когда оборудование для автоматизации устанавливают на складах, его ставят в одном месте и строят вокруг него рабочее пространство, отмечает издание. Робот от Boston Dynamics может сам передвигаться в любое место склада, где нужно загрузить или разгрузить коробки.

По словам вице-президента Boston Dynamics по развитию бизнеса Майкла Перри, робот поможет автоматизировать процессы на складах, где нет подходящей инфраструктуры. Благодаря системе машинного зрения и навигации, он может действовать в минимально адаптированном для этого пространстве. Робота можно поместить в проходах между ящиками или поставить рядом с конвейером.

Boston Dynamics утверждает, что Stretch может перемещать до 800 ящиков в час и работать до восьми часов без подзарядки. Управлять роботом может любой человек после пары часов обучения.

Стоимость пока неизвестна. Boston Dynamics ищет клиентов для пилотного тестирования робота и планирует коммерческое производство в 2022 году.

#новость #bostondynamics

50 50 комментариев
20
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Александр Утемов

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Кожаные ублюдки проигрывают эту войну

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Михаил Набоков

Александр
0

Война за низкоквалифицированный труд..

Ответить

Михаил Качалов

3

А как тебе такое Boston Dynamics?! Попробуй дотянись

Ответить

Павел Белоглазов

Михаил
10

Как будто человек дотянется :)

Ответить

Михаил Качалов

Павел
3

А кто?

Ответить

Pavel Osadchuk

Михаил
2

размер основания робота под паллет дает мысль что он на погрузчик тоже влезет

Ответить

greg chudnoff

Pavel
3

То есть человек управляет погрузчиком, на который влезает робот, держащий другого робота, который держит человека, достающего коробку. Как мило

Ответить

Михаил Качалов

Pavel
0

он на погрузчик тоже влезет

- а размер манипулятора дает мысль что и денег он сможет отгрести не мало, если до бухгалтерии доберется)

Ответить

Николай Лискин

Михаил
0

Тогда уж так, если быть честным. Кар тоже по сути робот

Ответить

Михаил Качалов

Николай
0

если быть честным. Кар тоже по сути робот

- не погрузчик все же не робот (пока), но все же удивительно почему BD использовала манипулятор, да еще с какой то пневмоприсоской, а не штабелер?

Ответить

Николай Лискин

Михаил
0

Склады бывают разными, предложение для определенного рынка

Ответить

Perikl Samoss

4

Ну вот и грузчик станет профессией прошлого )))

Ответить

Игорь Назаров

Perikl
4

Пока их массово и повсеместно введут еще пару поколений грузчиков успеют родиться и умереть

Ответить

Syzygy

Игорь
1

Всё случится в течение 20-30 лет.

Ответить

Игорь Назаров

Syzygy
0

В США может быть, но не у нас. Пока стоимость робота и затраты на обслуживание явно дороже зарплат обычных работяг. 

Ответить

Николай Лискин

Игорь
2

Массовое производство сделает роботов не дорогими. Робот не забухает, может работать два раза по восемь часов в сутки, не против поработать в праздники и выходные 

Ответить

Игорь Назаров

Николай
0

Поживем - увидим, но пока, вот пишут даже в заметке, что роботом должен человек управлять. А он-то очень даже может забухать))

Ответить

Syzygy

Игорь
0

Пока да, но ведь и не сейчас внедрять будут. А через десять лет беспилотники однозначно станут дешевле людей.

Ответить

Игорь Назаров

Syzygy
0

Если так, то тогда появится другая проблема - куда девать кучу здоровых мужиков, которые ничего не умеют кроме как таскать тяжести?

Ответить

Николай Лискин

Perikl
2

Нет ничего плохого в том что низкоквалифицированных тяжолый труд сгинет и на его место придет толпа инжинкров/разработчиков/настройщиков/ тестировщиков роботов

Ответить

Михаил Качалов

Николай
1

на его место придет толпа инжинкров/разработчиков/настройщиков

- откуда придет эта толпа? скорее можно ждать толпу сборщиков металлолома и дачных грабителей. Еще припоминается как колеса с машин воровали

Ответить

Николай Лискин

Михаил
0

С чего Вы вдруг взяли что это должно быть молниеносно? Десять лет назад никто особо не думал об интернете вещей, а двадцать лет назад ещё аудио кассеты на ручках перематывали и никто не задумывался о чём то неосизаемом

Ответить

Женя Гагарин

Николай
0

даа, туда же кассиры, таксисты и пр. Мне как человеку - унизительно, что мой вид занимается такой бессмысленной работой. 

Ответить

alex twit

Женя
1

Твой вид порой занимается куда как более грязными и мерзкими делишками

Ответить

Syzygy

Николай
0

Не придёт. Умные люди не появляются по желанию, основная масса людей так и останется низкоквалифицированными.

Ответить

Михаил Набоков

Perikl
0

Это отлично. Человек не должен заниматься таким. Это работа машин.

Ответить

Денис Демидов

1

Америка это страна чудес покажут какой то снимок и говорят это супер разработка на весь мир и все туда сразу деньги врубать есть чему поучится у нас таких чудо роботов в деревнях в сараях сотни и не кто не шумит на весь мир)

Ответить

Stepan Popov

Денис
2

Россия тоже страна чудес - покажут прототип из картонки, а на выделенные ярды прикупят домиков на лазурном побережье загнивающей Европы. Ну или на Черноморском побережье построят, хотя судя по всему там уже все занято очень важными людьми 🤷‍♂️

Ответить

greg chudnoff

Stepan
0

Тссс! Не палите тему.

Ответить

Superposition

Денис
0

Сейчас бы сравнивать DARPA с СНГ странами 😂

Ответить

Илья М

Superposition
0

BD китайцы же купили, какое ДАРПА?

Ответить

Mr Gold

Илья
2

Точнее их Hyundai купили

Ответить

Илья М

Mr
0

помню что азиаты, а раз азиаты - значит китайцы :(

Ответить

Superposition

Илья
0

Я не о теущих владельцах, а о заказчике, для кого изначально было сделаны роботы, т.к. упомянули Америку.

СНГ странам тягаться с дарпой… Вот о чем я.

Ответить

Илья М

Superpo…
1

наш робот федор был в космосе, а у них что? собачка и недогрузчик? :)

Ответить

Николай Лискин

1

Давно ждал чего-то полезного от этой компании, а не танцующих собак. Очень рад что они начали использовать свой потенциал в "бытовых целях"

Ответить

Stepan Popov

Николай
3

Танцующие собаки имеют очень важное значение с точки зрения прототипирования, отработки технологий. Но инвесторы хотят прибыль поскорее, вот и приходится работягам из дайнэмикс придумывать что-то более приземлённое и практичное

Ответить

Николай Лискин

Stepan
0

Спрос рождает предложение

Ответить

Stepan Popov

Николай
2

Как говорил мой преподаватель экономтеории в универе: это предложение можно читать с любой стороны)

Ответить

Сергей Данилов

1

А в чем заключается роль человека в работе с роботом? Кто-то разбирался в работе таких складских роботов?

Ответить

Д Хб

Сергей
2

Правила набора, перемещения, установки паллет всё равно от склада к складу будут меняться. К тому же работу человека это не отменяет, нужно будет коллизии при пересечении траекторий робота и штабеллера, приоритетность описывать.

Ответить

greg chudnoff

1

 Управлять роботом может любой человек после пары часов обучения.

Лол што? Кто-то здесь лишний, либо человек, либо робот.

Ответить

greg chudnoff

1

Как тебе такое, Boston Dynamics?

Ответить

Вася Пражкин

0

Такого робота можно вместо половины чиновников поставить - расписываться, бумажки перекладывать, да взятки в ящики стола прятать. Управление - по звонку сверху.

Ответить

Сергей Данилов

Вася
2

Роботы до такой ху*ни, которую там придумывают, не додумаются))

Ответить

Вася Пражкин

Сергей
3

Там AI - роботы быстро обучатся на примерах.

Ответить

Сергей Данилов

Вася
0

AI будет работать по какой-то ЛОГИКЕ) 

Ответить

alex twit

0

Ой, как нам нужен такой! Вместо кожаных дебилов

Ответить

Илья М

0

а вот как у него с процентом боя будет на всяком хрупком грузе, интересно?
И кто теперь будет "утилизировать" сэкономленное с кладовщиками когда % оказался ниже нормативного?
Но самое главное, конечно, сколько миллионов человеко-часов условного Санчеса со складов Амазон он будет стоить.

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Ренат Зайдуллин

0

Зачем его заряжать? Аккум должен быть съёмный, тогда второй робот на нем сможет аккумулятор заменить и поставить на зарядку. А если 2 слота под аккумуляторы, тогда его можно сделать таким, что он сам их будет менять.

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