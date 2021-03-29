Boston Dynamics представила робота-грузчика для перемещения коробок на складах Статьи редакции
Он может перемещать до 800 ящиков в час и работает до восьми часов без подзарядки.
Компания Boston Dynamics представила Stretch — робота для перемещения ящиков на складах, пишет The Verge.
Робот оборудован квадратным основанием с колесами, «мачтой восприятия» с камерами и датчиками, с помощью которых он отслеживает обстановку, а также роботизированной рукой с семью степенями свободы и присосками на конце — она может захватывать и перемещать ящики весом до 23 кг.
Когда оборудование для автоматизации устанавливают на складах, его ставят в одном месте и строят вокруг него рабочее пространство, отмечает издание. Робот от Boston Dynamics может сам передвигаться в любое место склада, где нужно загрузить или разгрузить коробки.
По словам вице-президента Boston Dynamics по развитию бизнеса Майкла Перри, робот поможет автоматизировать процессы на складах, где нет подходящей инфраструктуры. Благодаря системе машинного зрения и навигации, он может действовать в минимально адаптированном для этого пространстве. Робота можно поместить в проходах между ящиками или поставить рядом с конвейером.
Boston Dynamics утверждает, что Stretch может перемещать до 800 ящиков в час и работать до восьми часов без подзарядки. Управлять роботом может любой человек после пары часов обучения.
Стоимость пока неизвестна. Boston Dynamics ищет клиентов для пилотного тестирования робота и планирует коммерческое производство в 2022 году.
Кожаные ублюдки проигрывают эту войну
А как тебе такое Boston Dynamics?! Попробуй дотянись
Как будто человек дотянется :)
А кто?
размер основания робота под паллет дает мысль что он на погрузчик тоже влезет
То есть человек управляет погрузчиком, на который влезает робот, держащий другого робота, который держит человека, достающего коробку. Как мило
он на погрузчик тоже влезет
- а размер манипулятора дает мысль что и денег он сможет отгрести не мало, если до бухгалтерии доберется)
Тогда уж так, если быть честным. Кар тоже по сути робот
если быть честным. Кар тоже по сути робот
- не погрузчик все же не робот (пока), но все же удивительно почему BD использовала манипулятор, да еще с какой то пневмоприсоской, а не штабелер?
Ну вот и грузчик станет профессией прошлого )))
Пока их массово и повсеместно введут еще пару поколений грузчиков успеют родиться и умереть
В США может быть, но не у нас. Пока стоимость робота и затраты на обслуживание явно дороже зарплат обычных работяг.
Массовое производство сделает роботов не дорогими. Робот не забухает, может работать два раза по восемь часов в сутки, не против поработать в праздники и выходные
Поживем - увидим, но пока, вот пишут даже в заметке, что роботом должен человек управлять. А он-то очень даже может забухать))
Если так, то тогда появится другая проблема - куда девать кучу здоровых мужиков, которые ничего не умеют кроме как таскать тяжести?
Нет ничего плохого в том что низкоквалифицированных тяжолый труд сгинет и на его место придет толпа инжинкров/разработчиков/настройщиков/ тестировщиков роботов
на его место придет толпа инжинкров/разработчиков/настройщиков
- откуда придет эта толпа? скорее можно ждать толпу сборщиков металлолома и дачных грабителей. Еще припоминается как колеса с машин воровали
С чего Вы вдруг взяли что это должно быть молниеносно? Десять лет назад никто особо не думал об интернете вещей, а двадцать лет назад ещё аудио кассеты на ручках перематывали и никто не задумывался о чём то неосизаемом
даа, туда же кассиры, таксисты и пр. Мне как человеку - унизительно, что мой вид занимается такой бессмысленной работой.
Америка это страна чудес покажут какой то снимок и говорят это супер разработка на весь мир и все туда сразу деньги врубать есть чему поучится у нас таких чудо роботов в деревнях в сараях сотни и не кто не шумит на весь мир)
Россия тоже страна чудес - покажут прототип из картонки, а на выделенные ярды прикупят домиков на лазурном побережье загнивающей Европы. Ну или на Черноморском побережье построят, хотя судя по всему там уже все занято очень важными людьми 🤷♂️
Сейчас бы сравнивать DARPA с СНГ странами 😂
BD китайцы же купили, какое ДАРПА?
Я не о теущих владельцах, а о заказчике, для кого изначально было сделаны роботы, т.к. упомянули Америку.
СНГ странам тягаться с дарпой… Вот о чем я.
Давно ждал чего-то полезного от этой компании, а не танцующих собак. Очень рад что они начали использовать свой потенциал в "бытовых целях"
Танцующие собаки имеют очень важное значение с точки зрения прототипирования, отработки технологий. Но инвесторы хотят прибыль поскорее, вот и приходится работягам из дайнэмикс придумывать что-то более приземлённое и практичное
Спрос рождает предложение
Как говорил мой преподаватель экономтеории в универе: это предложение можно читать с любой стороны)
А в чем заключается роль человека в работе с роботом? Кто-то разбирался в работе таких складских роботов?
Управлять роботом может любой человек после пары часов обучения.
Лол што? Кто-то здесь лишний, либо человек, либо робот.
Такого робота можно вместо половины чиновников поставить - расписываться, бумажки перекладывать, да взятки в ящики стола прятать. Управление - по звонку сверху.
Роботы до такой ху*ни, которую там придумывают, не додумаются))
Там AI - роботы быстро обучатся на примерах.
а вот как у него с процентом боя будет на всяком хрупком грузе, интересно?
И кто теперь будет "утилизировать" сэкономленное с кладовщиками когда % оказался ниже нормативного?
Но самое главное, конечно, сколько миллионов человеко-часов условного Санчеса со складов Амазон он будет стоить.
Зачем его заряжать? Аккум должен быть съёмный, тогда второй робот на нем сможет аккумулятор заменить и поставить на зарядку. А если 2 слота под аккумуляторы, тогда его можно сделать таким, что он сам их будет менять.
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