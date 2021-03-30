Техника
Евгения Евсеева

Apple запустила в России программу независимых сервисных центров Статьи редакции

Участники программы получат доступ к оригинальным запчастям, средствам диагностики и инструментам.

  • Apple объявила о расширении программы независимых сервисных центров (IRP) — по ней компании могут получать те же запчасти, что и авторизованные сервисные центры Apple. Сервисные центры из России уже могут подать заявку на регистрацию в качестве IRP.
  • Чтобы присоединиться к программе, сервисный центр должен содержать сертифицированного Apple техника для ремонта устройств. «Процесс сертификации прост и бесплатен», — отмечается в объявлении. После этого центр сможет приобретать оригинальные запчасти и инструменты Apple по той же цене, что и авторизованные сервисные центры компании.
  • Кроме оригинальных запчастей, компания обещает предоставить участникам программы инструменты, руководства, средства диагностики и бесплатное обучение.
  • Программу IRP запустили в 2019 году в США, сейчас ею пользуются 1500 ремонтных центров в США, Канаде и Европе. Apple планирует расширить программу «почти на все страны, в которых продается продукция Apple».
  • Условия программы не раскрываются. По данным Vice, участники должны согласиться на внезапные проверки со стороны Apple. Если во время проверки в центре найдут не оригинальные детали, Apple может выписать штраф. Кроме того, компания оставляет за собой право проверять центры в течение пяти лет после выхода из программы.

#новость #apple

1204 просмотров
8 8 комментариев
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Vasiliy coconut

0

А цены там ..... космос глубокий

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Николай Лискин

Vasiliy
2

Так и в неавторизовоном не слаще. Тут недавно один представитель или хозяин сервисного центра топил что для замены экрана на новом Айфоне нужно купить новый айфон и снять экран с него🤦

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Владимир Дорофеев

Vasiliy
1

Нормальные там цены. Если ставить хорошие запчасти и работать на хорошем оборудовании, то цена будет примерно как у официалов.

Приведу пример на замену батарейки на Айфон 7.

Официалы: 3499р. - все включено
Хорошая батарейка: 1790р. сама батарея + 1200р. замена.

Надо понимать, что обычные сервисы, в переходах не ставят влагозащиту, не восстанавливают старый скотч для снятия батареи, часто забывают вернуть защитные экраны на месте. Итого плюс минус вы получите туже цену.

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Кирилл Крайнов

Владимир
0

Да в принципе я так с iPhone X второй год - батарею заменил перед НГ, полёт нормальный.

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Sergiu Romanu

Vasiliy
0

А где посмотреть?

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Vasiliy coconut

Sergiu
0

Знаю ребят из Асц
И знаю их
Цены

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Александр Кучеряев

Vasiliy
0

У айфонов скажем отличная гарантия, за 4 года использования менялся экран и батарея и оба раза по гарантии.

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