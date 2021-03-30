Техника
Евгения Евсеева

«ВКонтакте» с партнёром запустили сервис подписки на смартфоны и технику Статьи редакции

Пользователи смогут приобрести iPhone 12 Pro за 6139 рублей в месяц, а Xbox Series S за 990 рублей в месяц.

  • Пользователи сервиса «Владей» от VK Pay и Forward Leasing смогут оформить подписку на смартфоны, планшеты и другую технику, рассказали vc.ru в компании. Устройство в любой момент можно обменять на другую модель, вернуть или выкупить.
  • Сервис доступен всем пользователям «ВКонтакте». Подписка работает на базе договора лизинга — заключить его можно в мини-приложении. Пользователю понадобится паспорт, чтобы сделать селфи, затем ему придёт SMS-код. Платежи вносятся в личном кабинете сервиса с любых банковских карт, товар можно получить в магазине-партнёре или доставкой.
  • Срок подписки — от 12 до 48 месяцев. Например, договор на смартфон рассчитан на 12 ежемесячных платежей. К концу срока останется доплатить около 50% от первоначальной цены.
  • По подписке можно брать смартфоны, планшеты, ноутбуки, игровые консоли, стиральные и посудомоечные машины, вытяжные и духовые шкафы — всего более 120 устройств. На всю технику действует гарантия, а в некоторые программы включены дополнительные сервисы — например, замена экрана телефона или ремонт бытовой техники.
  • Например, годовая подписка на iPhone 12 Pro будет стоить 6139 рублей в месяц, Samsung Galaxy S21 — 3874 рубля в месяц, Xbox Series S — 990 рублей в месяц, iPad — 3288 рублей. Платежи за бытовую технику начинаются от 500 рублей в месяц.
  • В ноябре 2019 года re:Store с партнёром запустили в России подписку на iPhone. В 2020 году продажу бытовой техники по подписке в России запустил американский производитель бытовой техники Whirlpool. В октябре 2020 года «ВКонтакте» и Home Credit запустили рассрочку в VK Pay на товары до 300 тысяч рублей.

#новость #вконтакте

3635 просмотров
63 63 комментария
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Константин Полухтин

14

ВКонтакте всеми способами пытается монетизировать свою уходящую аудиторию?

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Александр Шамрай

Константин
18

ну судя по цифрам она нефига не уходящая ) но по ощущениям да) 

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Maxim Bityukov

Александр
2

Моего возраста уходящая. Молодняк в вк сидит

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Denis Tsarkov

Александр
1

У меня сын активно пользуется ВК, и даже не понимает почему я называю его "Вконтакте", да и все его кореша там, альтернативы то особо для детей и подростков нет. 

Ответить

Железнодорожный

Denis
0

Инста?

Ответить

ЯжПрограммист

Железно…
0

А чего не фейсбук сразу?)

Ответить

Структурный дым

Александр
0

Просто люди наелись, перестали постить, лайкать и т.д. Плюс пропали эти товарищи, которые хотели запостить весь интернет )

Ответить

Nikita Kharchenko

8

Ирония названия :^)

Ответить

Это

1

Так скоро подписка на воду появится

Ответить

alex twit

Это
19

Уже есть - услуги жкх называется

Ответить

Andrei Mesherjakov

5

ВКонтакте грамотно двигается, но через чур много всякого там, мини-приложений и прочей лабуды. Им бы мессенджер сделать, привязанный к ВК. Тогда может и получится их эко-система

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Борис Степаненко

Andrei
0

Вы правы, но можно сказать есть мессенджер это Телега :)) да не от VK но от Дурова :))

Ответить

Righteous Hippie

Борис
1

Вот то что Telegram продукт Дурова - это скорее минус, чем плюс.
Для тех, кто уже потянулся влепить минус, против Telegram ничего не имею, наоборот, очень удобный и функциональный мессенджер, достойных аналогов которому нет. А вот лживый и лицемерный Дуров вызывает вопросы...

Ответить

Борис Степаненко

Righteo…
1

Как сам человек он мне не очень нравиться, а вот телега супер продукт.

Ответить

Михаил Набоков

Andrei
0

Так они же пилят "вк ми"

Ответить

Артем Гарбарт

Михаил
1

Да что-то пилят и пилят, да никак не допилят. Казахстанский аккаунт в App Store пришлось регистрировать, чтобы скачать. В чем проблема в российский выпустить?)

Ответить

Andrei

Артем
0

Пришлось, что скачать ВК?

Ответить

Михаил Набоков

Andrei
0

vk me

Ответить

Where Areyou

Andrei
0

Вообще то он уже давно существует. :) И это не телега.

Ответить

Andrei Mesherjakov

Where
0

А как называется? Как отдельное приложение?

Ответить

ЯжПрограммист

Andrei
0

Так есть уже https://vk.com/messenger

Ответить

Andrei Mesherjakov

ЯжПрограммист
0

А это да, обычные сообщения. Я имел ввиду наподобие Ватсап. Чтобы по номеру телефона, даже с не зарегистрированными, в ВК, пользователями. Ещё минус когда заходишь в приложение ВК, бросает на новости, это отвлекает😕

Ответить

Роман Анищенко

3

Надо понять в чем преимущество перед рассрочкой

Ответить

Макс Верстаппен

Роман
0

Как вариант, можно год пользоваться айфоном за пол цены, потом сменить на новую модель и также пользоваться по подписке дальше.

Ответить

Олег Павлов

Макс
6

Все прелести такой подписки испаряются, если немного поиграться с калькулятором. Навскидку это кажется полезным в одном случае: человек любит брать в кредит телефоны по стоимости сильно выше своего среднего дохода и постоянно бьет экраны. В любом другом случае выгода сомнительная.

Ответить

Backend Gleb

Макс
1

Только там есть очень много "но". Знакомый брал по такой схеме, амолед выгорел, в ремонте отказали, менять на новый тоже. Получается телефон в кредит взял

Ответить

Regies Linkas

Макс
0

Берете в рассрочку, через 12 мес сдаёте в трейдин и берете новый в рассрочку. Выплачиваете досрочно еще и скидка получится. 
Другое дело тут есть еще техника и ноуты.
Потом, я когда заходил в оф.самсунг узнать про форвард, мне сказали это тупо кредит. А значит, тут будет кредитная нагрузка еще, что может выйти боком (если ничего не поменялось)

Ответить

invasev

Макс
0

Питаться дошираком..

Ответить

Tim Adahovskiy

Роман
0

брал там консоль, вполне приемлемый вариант

Ответить

Юрий Белоножкин

1

К концу срока останется доплатить около 50% от первоначальной цены.

Например, годовая подписка на iPhone 12 Pro будет стоить 6139 рублей в месяц

73688 руб итого платится за 12 месяцев, но доплатить за айфон стоимостью 100000 руб всё равно надо 50000 руб.

Я что-то не понял такого хода. Уменьшить ежемесячный платёж и через год снова «подписаться» на новый айфончик? Но на авито их выгоднее сливать. Для ребят без кредитной истории, которым нормальную карту рассрочки не дают? Тогда ладно, хочешь быть крутым плати, особенно в молодости, лол.

Ответить

Денис Семенов

Юрий
3

На маркете цена iPhone 12 Pro вообще от 80 тысяч, так что очень странное предложение. 

Ответить

invasev

Юрий
0

Разновидность добровольного рабства.

Ответить

8b0008384e034ed

1

В чём подвох? Объясните кто-нибудь, пожалуйста. Это же по сути тот же кредит.

Ответить

Это

8b0008384e034ed
1

Типо процентов нету. Пример как оплаты музыки . И т.д.150руб в месяц. А тут телефон.

Ответить

Александр Ненадо

Это
0

Вы уверены? Там вполне проценты есть, причем не маленькие. Около 25% переплата получается.

Ответить

Александр Ненадо

8b0008384e034ed
0

В названии. Я тоже не понял выгоду.   Какой смысл выплачивать за год 80% от стоимости продукта, а потом еще единовременно выкладывать 50% от изначальной стоимости.

Ответить

8b0008384e034ed

Александр
0

Я думаю тут расчёт, что после 6 платежей ты поменяешь на новую модель и будешь платить так до бесконечности (получая каждый раз новые модели)

Ответить

Илья Волочков

8b00083…
0

Не очень понял, а в чём смысл менять телефон каждые пол года? Ведь если в случае Айфона, то их презентуют раз в год.

Да и в целом, лично мне было бы напряжно каждые пол года заниматься какой-то ерундой, учитывая, что новая модель мне может не понравится или просто не нужна, если отличий от старой минимальны.

Ответить

Александр Ненадо

8b00083…
0

Это дорого получается. У меня в среднем телефоны живут по 3 года. И если разделить сумму телефона на 36 месяцев, то получится не очень большая сумма в месяц. 

Ответить

Александр Ненадо

8b00083…
0

Нашел еще информацию Там еще в нагрузку  пихают "бесплатную замену экрана" за 14к.

Ответить

Regies Linkas

8b0008384e034ed
0

ну, ставка фиксированная уже, залоговое имущество. если берете кред на телефон в магазине (не рассрочка), то ставка рандом и в залог его не берут

Ответить

Давний файл

1

Меня пока интересует, как они остаточную стоимость подсчитали

Ответить

lakoros

0

Сначала подумал, что можно за недорого  потестить девайсы, а там наверное опять минимум на год. и никакого смысла.

Ответить

Юрий Белоножкин

lakoros
2

Устройство в любой момент можно обменять на другую модель, вернуть или выкупить.

Куда будут девать айфоны, которыми попользовались месяц?

Ответить

lakoros

Юрий
0

Обмен на новый после 12 платежей, ранний обмен на новую модель с доплатой - после 6 платежей.

Ответить

Юрий Белоножкин

lakoros
0

Кстати, обмен на новый - старый принимается в любом состоянии?

Ответить

lakoros

Юрий
1

Нет конечно) Бесплатный обмен на новую модель возможен только в случае отличного состояния смартфона. Чем больше косяков найдут, тем больше месяцев к оплате накинут.

Ответить

Leha Shum

0

Что так сложно дать прямую ссылку на стартап в новости?

Ответить

Николай Филимонов

Leha
1

Это не стартап. ) Это очередная программа рассрочки. Просто ВК как прокладка добавился и добавил свой интерес за свою аудиторию)

Ответить

Евгений Мартынов

0

Подписочный рак и до гаджетов добрался?

Ответить

alex twit

Евгений
0

Шеринговая экономика, мать ее

Ответить

Сергей Милосердов

0

Надо больше подробностей. Пока получается рассрочка. Можно ли будет через год перейти на другой девайс с перерасчетом ежемесячного платежа, например.

Ответить

Павел Воронов

Сергей
0

Так понял, что это как аренда (лизинг), а рассрочка - это всё-таки собственность.

Ответить

Nikolay Malevany

0

Договор надо почитать. В том же ресторе если брать 12 pro айфон по подписке, ты еще около 10к заплатишь за какую-то "сервисную программу". Ну то есть платеж действительно будет около 6-7к в месяц, но в эту сумму входит "сервисная программа"

Ответить

Nikolay Malevany

Nikolay
0

Ну и вообще, если посчитать, то самый выгодный способ всё же — это покупать за наличку каждый год новый, с старый продавать на авито.

Ответить

Егор Томин

Nikolay
0

Да, но тут момент - как быстро купят у человека старую модель? Да и за сколько?

Какой у телефона срок жизни? - до момента когда он начинает подвигать? 🤔

Возможные приемущества подписки:
- гарантия
- возможно ещё и страховка
- возможность не парится по поводу перепродажи устройства
- возможность быть в тренде обновляя каждый год-пол года устройство
- изначально не требуется большая сумма для начала пользования (по сравнению со стоимостью устройства)
- экономия по % по кредиту для тех кто привык брать телефоны в кредит

(Хотя что-то из этого кому-то и не нужно или не будет преимуществом)

- да в итоге скорее всего есть переплата по подписке, но каждый решает сам что ему выгодно, нужно считать так сказать.

Ответить

Александр Ненадо

Nikolay
0

Только один вопрос. Зачем эти подписки вообще нужны. Если с ними получается большая переплата за товар. Другое дело если бы через них можно было забрать товар дешевле чем при прямой покупке.

Ответить

Иван Борода

Nikolay
0

типа договор

https://content.forward.lc/files/print-forms/SM-G…
https://content.forward.lc/files/print-forms/SM-G991BZVDSER.pdf
content.forward.lc
Ответить

Tim Adahovskiy

0

хотел взять SeX, но её там нема

Ответить

invasev

0

Очень смешно. Лучше купить аппарат и делать, что с ним захочешь, а не брать его в лизинг.

Ответить

Andrey Frolchenkov

0

Одному мне такой "тройной брендинг" кажется не оч?

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Илья Волочков

Andrey
0

VK pay злодей когда ожидать?

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So Lo

0

Чувствуется наедалово.

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