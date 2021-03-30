«ВКонтакте» с партнёром запустили сервис подписки на смартфоны и технику Статьи редакции
Пользователи смогут приобрести iPhone 12 Pro за 6139 рублей в месяц, а Xbox Series S за 990 рублей в месяц.
- Пользователи сервиса «Владей» от VK Pay и Forward Leasing смогут оформить подписку на смартфоны, планшеты и другую технику, рассказали vc.ru в компании. Устройство в любой момент можно обменять на другую модель, вернуть или выкупить.
- Сервис доступен всем пользователям «ВКонтакте». Подписка работает на базе договора лизинга — заключить его можно в мини-приложении. Пользователю понадобится паспорт, чтобы сделать селфи, затем ему придёт SMS-код. Платежи вносятся в личном кабинете сервиса с любых банковских карт, товар можно получить в магазине-партнёре или доставкой.
- Срок подписки — от 12 до 48 месяцев. Например, договор на смартфон рассчитан на 12 ежемесячных платежей. К концу срока останется доплатить около 50% от первоначальной цены.
- По подписке можно брать смартфоны, планшеты, ноутбуки, игровые консоли, стиральные и посудомоечные машины, вытяжные и духовые шкафы — всего более 120 устройств. На всю технику действует гарантия, а в некоторые программы включены дополнительные сервисы — например, замена экрана телефона или ремонт бытовой техники.
- Например, годовая подписка на iPhone 12 Pro будет стоить 6139 рублей в месяц, Samsung Galaxy S21 — 3874 рубля в месяц, Xbox Series S — 990 рублей в месяц, iPad — 3288 рублей. Платежи за бытовую технику начинаются от 500 рублей в месяц.
- В ноябре 2019 года re:Store с партнёром запустили в России подписку на iPhone. В 2020 году продажу бытовой техники по подписке в России запустил американский производитель бытовой техники Whirlpool. В октябре 2020 года «ВКонтакте» и Home Credit запустили рассрочку в VK Pay на товары до 300 тысяч рублей.
ВКонтакте всеми способами пытается монетизировать свою уходящую аудиторию?
ну судя по цифрам она нефига не уходящая ) но по ощущениям да)
У меня сын активно пользуется ВК, и даже не понимает почему я называю его "Вконтакте", да и все его кореша там, альтернативы то особо для детей и подростков нет.
Структурный дым
Просто люди наелись, перестали постить, лайкать и т.д. Плюс пропали эти товарищи, которые хотели запостить весь интернет )
Так скоро подписка на воду появится
ВКонтакте грамотно двигается, но через чур много всякого там, мини-приложений и прочей лабуды. Им бы мессенджер сделать, привязанный к ВК. Тогда может и получится их эко-система
Вы правы, но можно сказать есть мессенджер это Телега :)) да не от VK но от Дурова :))
Вот то что Telegram продукт Дурова - это скорее минус, чем плюс.
Для тех, кто уже потянулся влепить минус, против Telegram ничего не имею, наоборот, очень удобный и функциональный мессенджер, достойных аналогов которому нет. А вот лживый и лицемерный Дуров вызывает вопросы...
Как сам человек он мне не очень нравиться, а вот телега супер продукт.
Так они же пилят "вк ми"
Да что-то пилят и пилят, да никак не допилят. Казахстанский аккаунт в App Store пришлось регистрировать, чтобы скачать. В чем проблема в российский выпустить?)
Вообще то он уже давно существует. :) И это не телега.
Так есть уже https://vk.com/messenger
А это да, обычные сообщения. Я имел ввиду наподобие Ватсап. Чтобы по номеру телефона, даже с не зарегистрированными, в ВК, пользователями. Ещё минус когда заходишь в приложение ВК, бросает на новости, это отвлекает😕
Надо понять в чем преимущество перед рассрочкой
Как вариант, можно год пользоваться айфоном за пол цены, потом сменить на новую модель и также пользоваться по подписке дальше.
Все прелести такой подписки испаряются, если немного поиграться с калькулятором. Навскидку это кажется полезным в одном случае: человек любит брать в кредит телефоны по стоимости сильно выше своего среднего дохода и постоянно бьет экраны. В любом другом случае выгода сомнительная.
Только там есть очень много "но". Знакомый брал по такой схеме, амолед выгорел, в ремонте отказали, менять на новый тоже. Получается телефон в кредит взял
Берете в рассрочку, через 12 мес сдаёте в трейдин и берете новый в рассрочку. Выплачиваете досрочно еще и скидка получится.
Другое дело тут есть еще техника и ноуты.
Потом, я когда заходил в оф.самсунг узнать про форвард, мне сказали это тупо кредит. А значит, тут будет кредитная нагрузка еще, что может выйти боком (если ничего не поменялось)
К концу срока останется доплатить около 50% от первоначальной цены.
Например, годовая подписка на iPhone 12 Pro будет стоить 6139 рублей в месяц
73688 руб итого платится за 12 месяцев, но доплатить за айфон стоимостью 100000 руб всё равно надо 50000 руб.
Я что-то не понял такого хода. Уменьшить ежемесячный платёж и через год снова «подписаться» на новый айфончик? Но на авито их выгоднее сливать. Для ребят без кредитной истории, которым нормальную карту рассрочки не дают? Тогда ладно, хочешь быть крутым плати, особенно в молодости, лол.
На маркете цена iPhone 12 Pro вообще от 80 тысяч, так что очень странное предложение.
В чём подвох? Объясните кто-нибудь, пожалуйста. Это же по сути тот же кредит.
Типо процентов нету. Пример как оплаты музыки . И т.д.150руб в месяц. А тут телефон.
Вы уверены? Там вполне проценты есть, причем не маленькие. Около 25% переплата получается.
В названии. Я тоже не понял выгоду. Какой смысл выплачивать за год 80% от стоимости продукта, а потом еще единовременно выкладывать 50% от изначальной стоимости.
Я думаю тут расчёт, что после 6 платежей ты поменяешь на новую модель и будешь платить так до бесконечности (получая каждый раз новые модели)
Не очень понял, а в чём смысл менять телефон каждые пол года? Ведь если в случае Айфона, то их презентуют раз в год.
Да и в целом, лично мне было бы напряжно каждые пол года заниматься какой-то ерундой, учитывая, что новая модель мне может не понравится или просто не нужна, если отличий от старой минимальны.
Это дорого получается. У меня в среднем телефоны живут по 3 года. И если разделить сумму телефона на 36 месяцев, то получится не очень большая сумма в месяц.
Нашел еще информацию Там еще в нагрузку пихают "бесплатную замену экрана" за 14к.
ну, ставка фиксированная уже, залоговое имущество. если берете кред на телефон в магазине (не рассрочка), то ставка рандом и в залог его не берут
Сначала подумал, что можно за недорого потестить девайсы, а там наверное опять минимум на год. и никакого смысла.
Устройство в любой момент можно обменять на другую модель, вернуть или выкупить.
Куда будут девать айфоны, которыми попользовались месяц?
Кстати, обмен на новый - старый принимается в любом состоянии?
Что так сложно дать прямую ссылку на стартап в новости?
Это не стартап. ) Это очередная программа рассрочки. Просто ВК как прокладка добавился и добавил свой интерес за свою аудиторию)
Подписочный рак и до гаджетов добрался?
Надо больше подробностей. Пока получается рассрочка. Можно ли будет через год перейти на другой девайс с перерасчетом ежемесячного платежа, например.
Так понял, что это как аренда (лизинг), а рассрочка - это всё-таки собственность.
Договор надо почитать. В том же ресторе если брать 12 pro айфон по подписке, ты еще около 10к заплатишь за какую-то "сервисную программу". Ну то есть платеж действительно будет около 6-7к в месяц, но в эту сумму входит "сервисная программа"
Ну и вообще, если посчитать, то самый выгодный способ всё же — это покупать за наличку каждый год новый, с старый продавать на авито.
Да, но тут момент - как быстро купят у человека старую модель? Да и за сколько?
Какой у телефона срок жизни? - до момента когда он начинает подвигать? 🤔
Возможные приемущества подписки:
- гарантия
- возможно ещё и страховка
- возможность не парится по поводу перепродажи устройства
- возможность быть в тренде обновляя каждый год-пол года устройство
- изначально не требуется большая сумма для начала пользования (по сравнению со стоимостью устройства)
- экономия по % по кредиту для тех кто привык брать телефоны в кредит
(Хотя что-то из этого кому-то и не нужно или не будет преимуществом)
- да в итоге скорее всего есть переплата по подписке, но каждый решает сам что ему выгодно, нужно считать так сказать.
Только один вопрос. Зачем эти подписки вообще нужны. Если с ними получается большая переплата за товар. Другое дело если бы через них можно было забрать товар дешевле чем при прямой покупке.
Очень смешно. Лучше купить аппарат и делать, что с ним захочешь, а не брать его в лизинг.
Одному мне такой "тройной брендинг" кажется не оч?
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