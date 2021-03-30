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Новости TJ

Apple проведёт онлайн-презентацию WWDC с 7 июня по 11 июня — на ней представят новые версии ОС Статьи редакции

Конференция проходит онлайн уже второй год из-за пандемии коронавируса.

Мероприятие продлится четыре дня с 7 по 11 июня. Во время него Apple традиционно представит новые версии операционных систем iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS.

Как отметила вице-президент по глобальным связям с разработчиками Сьюзан Прескотт (Susan Prescott), Apple стремится сделать WWDC 2021 крупнейшей конференцией компании. Как и в 2020 году, панели на конференции будут идти параллельно, а помимо анонсов новых систем, разработчики смогут получить доступ к персональным сессиям общения с инженерами Apple.

В 2020 году Apple впервые провела конференцию WWDC в онлайн-формате из-за пандемии. До этого участие в мероприятии было платным, а разработчиков приглашали в штаб-квартиру компании.

Отличительной особенностью WWDC 2020 стала нетрадиционная подача презентации компании. Вместо обычного мероприятия Apple сняла фильм об анонсах с бесшовными и динамичными переходами между локациями и ведущими. Помимо iOS компания тогда также анонсировала переход на собственные процессоры в Mac.

#новость #apple

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Евгений Бв

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Делаем ставки, что на этот раз случится, после обновления:
1. Отвалится интернет, вайфай, связь
2. Превратится в кирпич
3. Бесконечные баги и торможения
4. Опять не поменяют иконки рабочего стола.
5. Ещё сильнее замедлят телефоны ради батареи
6. Новые смайлики.

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Alexander Tumanov

Евгений
4

7. Прекратят поддержку половины рабочих устройств.
8. Новые обои. Синий и оранжевый фон.
9. Объявят об отказе всех физических портов для зарядки.
10. Добавят функцию разблокировки совмещенную с алкотестером.
11. В MAC OS отменят поддержку всех сторонних приложений кроме купленных через APP STORE.
12. - дополняйте:

Ответить

Давний файл

Alexander
9

13. В MacBook отменят порты Type-C, добавят 6 лайтингов. Ибо нехуй тут

Ответить

NNM ASSN

Alexander
0

9. Объявят об отказе всех портов для зарядки.

Ответить

Сэм Дж.

Alexander
0

14. Обнулят iOS и начнут все по новой

Ответить

Evgeny Boyko

Евгений
4

Можно ставить только на один пункт или на несколько сразу? Мне вот нравится сочетание кирпича и новых эмодзи.

Ответить

Евгений Бв

Evgeny
1

Соберите экспресс))

Ответить

Наталья Филиппова

Евгений
0

Так это слишком очевидно как бы, лучше делать ставки на противоположное, много денег не поднимем))))

Ответить

Hambala Fully

Евгений
0

А бинго из всего этого будет ?
Всей веткой будем отмечать.

Ответить

Михаил

9

Самая лучшая операционная система станет еще лучше!

Ответить

Маркетологов к стенке

Михаил
7

Лучшая в мире?!

Ответить

iFenixxZ Gaming Channel

Михаил
0

Да это так. Она лучшая для тех кто хочет за это заплатить

Ответить

Артём Палённый

iFenixxZ
2

Она лучшая для тех, кто хочет в это верить.

Ответить

iFenixxZ Gaming

Артём
0

Нее. это в зеленом стане верят что у них все лучшее и какие они молодцы что сэкономили купив ведро.

Ответить

Dima Kalinov

iFenixxZ
0

OnePlus 8 pro стоит как 11й - экономия сомнительная)
Андроид перенимает у яблока все "фишки" (отсутствие карт памяти, отсутствие 3.5 джека, отсутствие зарядок), но остаётся уйма неоптимизированных приложений, кислотные оболочки, рывки при смене модулей камеры и тактильно дешёвые материалы.

Ответить

iFenixxZ Gaming

Dima
0

Совершенно верно.
Я же рассказал их веру а не реальность

Ответить

Uncle

Dima
0

Андроид перенимает у яблока все "фишки"

Адовые ограничения для разработчиков ещё, местами жёстче, чем в iOS.
Например, эппл при использовании Private API просто не пустит в стор, а ведроид помашет хуем и скажет "так низя", даже если ты в стор и не собирался.

Ответить

Наталья Филиппова

Михаил
0

Смешно

Ответить

alex twit

7

Эмэйзин, как обычно

Ответить

Sir-Frances Drake

5

Очки от Apple😂
Просто он в очках и т д ) знаю в очках отражение с экрана мака но все равно 😂

Ответить

Михаил

Sir-Frances
1

Кстати, как вариант, что покажут очки. Но очень маловероятно, по утечкам вроде бы не раньше 2023 года.

Ответить

Алексис Второй

Sir-Frances
0

Хипстерские очки почти без затемнения и с нулевыми диоптриями, плюс темнокожий  неопределённого пола с голубыми глазами и со слуховым аппаратом. Почти минорити флеш.

Ответить

Александр Кочеванов

Sir-Frances
–1

Меня больше смущает, что в очках отражение не под углом. Экран еле приоткрыт, а отражение как будто человек смотрит прямо на экран

Ответить

Павел Евграфович

3

А что с macBook Pro 16" на M1X? 

Ответить

Кирилл Крайнов

Павел
2

😅

Ответить

Павел Евграфович

Кирилл
1

Amazing. Когда нажимал "отправить", вашего коммента ещё не было 😀 Мыслим синхронно.

Ответить

Ivan Susanin

Павел
0

В третьем квартале, говорят

Ответить

Давний файл

2

Энд ван мор финг...

Ответить

iFenixxZ Gaming Channel

2

Моё единственное ожидание не связано с ос напрямую а скорее фокусируется на их сервисы

развитие Apple Music в сторону полной кроссплатформенности плейлистов уровня Spotify и подобия социальных функций то чего лично мне сейчас объективно не хватает

Ответить

Алексис Второй

0

Кто-нибудь разглядел что за иконки отражаются в правой линзе очков?

Ответить

Маркетологов к стенке

Алексис
2

"Желаете установить Яндекс браузер?"  "Да/"

Ответить

Raimond Vladimirov

Маркетологов
1

SF Symbols, Apple Developer

Ответить

Raimond

Raimond
1

всё время не туда отвечаю

Ответить

Алексис Второй

Маркетологов
0

Не понял шутки. Зачем в этом выборе «нет»?

Ответить

Маркетологов к

Алексис
1

)))) Исправил

Ответить

iFenixxZ Gaming Channel

Алексис
1

Маковские иконки. Уверен что будет много о Мак что логично. А вот намек на очки скорее иллюзия и хайп трейн

Ответить

Yury Kotov

0

Когда уже соцсеть анонсируют

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Алексей Кравцов

Yury
–1

Уже есть - клабхаус.))

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Кирилл Крайнов

0

Я так понимаю, что как минимум расскажут про то, как M1/M1X завезли в 16’ прошки?🥺👉🏼👈🏼

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Иван Иванов

0
Ассистент в отдел Маркетинга .
Полностью удаленная работа, Очень много развития и интересных задач.
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