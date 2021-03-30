Конференция проходит онлайн уже второй год из-за пандемии коронавируса.

Мероприятие продлится четыре дня с 7 по 11 июня. Во время него Apple традиционно представит новые версии операционных систем iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS.

Как отметила вице-президент по глобальным связям с разработчиками Сьюзан Прескотт (Susan Prescott), Apple стремится сделать WWDC 2021 крупнейшей конференцией компании. Как и в 2020 году, панели на конференции будут идти параллельно, а помимо анонсов новых систем, разработчики смогут получить доступ к персональным сессиям общения с инженерами Apple.

В 2020 году Apple впервые провела конференцию WWDC в онлайн-формате из-за пандемии. До этого участие в мероприятии было платным, а разработчиков приглашали в штаб-квартиру компании.

Отличительной особенностью WWDC 2020 стала нетрадиционная подача презентации компании. Вместо обычного мероприятия Apple сняла фильм об анонсах с бесшовными и динамичными переходами между локациями и ведущими. Помимо iOS компания тогда также анонсировала переход на собственные процессоры в Mac.