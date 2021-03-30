Apple проведёт онлайн-презентацию WWDC с 7 июня по 11 июня — на ней представят новые версии ОС Статьи редакции
Конференция проходит онлайн уже второй год из-за пандемии коронавируса.
Мероприятие продлится четыре дня с 7 по 11 июня. Во время него Apple традиционно представит новые версии операционных систем iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS.
Как отметила вице-президент по глобальным связям с разработчиками Сьюзан Прескотт (Susan Prescott), Apple стремится сделать WWDC 2021 крупнейшей конференцией компании. Как и в 2020 году, панели на конференции будут идти параллельно, а помимо анонсов новых систем, разработчики смогут получить доступ к персональным сессиям общения с инженерами Apple.
В 2020 году Apple впервые провела конференцию WWDC в онлайн-формате из-за пандемии. До этого участие в мероприятии было платным, а разработчиков приглашали в штаб-квартиру компании.
Отличительной особенностью WWDC 2020 стала нетрадиционная подача презентации компании. Вместо обычного мероприятия Apple сняла фильм об анонсах с бесшовными и динамичными переходами между локациями и ведущими. Помимо iOS компания тогда также анонсировала переход на собственные процессоры в Mac.
Делаем ставки, что на этот раз случится, после обновления:
1. Отвалится интернет, вайфай, связь
2. Превратится в кирпич
3. Бесконечные баги и торможения
4. Опять не поменяют иконки рабочего стола.
5. Ещё сильнее замедлят телефоны ради батареи
6. Новые смайлики.
7. Прекратят поддержку половины рабочих устройств.
8. Новые обои. Синий и оранжевый фон.
9. Объявят об отказе всех физических портов для зарядки.
10. Добавят функцию разблокировки совмещенную с алкотестером.
11. В MAC OS отменят поддержку всех сторонних приложений кроме купленных через APP STORE.
12. - дополняйте:
Можно ставить только на один пункт или на несколько сразу? Мне вот нравится сочетание кирпича и новых эмодзи.
Так это слишком очевидно как бы, лучше делать ставки на противоположное, много денег не поднимем))))
Самая лучшая операционная система станет еще лучше!
Да это так. Она лучшая для тех кто хочет за это заплатить
Она лучшая для тех, кто хочет в это верить.
Нее. это в зеленом стане верят что у них все лучшее и какие они молодцы что сэкономили купив ведро.
OnePlus 8 pro стоит как 11й - экономия сомнительная)
Андроид перенимает у яблока все "фишки" (отсутствие карт памяти, отсутствие 3.5 джека, отсутствие зарядок), но остаётся уйма неоптимизированных приложений, кислотные оболочки, рывки при смене модулей камеры и тактильно дешёвые материалы.
Очки от Apple😂
Просто он в очках и т д ) знаю в очках отражение с экрана мака но все равно 😂
Кстати, как вариант, что покажут очки. Но очень маловероятно, по утечкам вроде бы не раньше 2023 года.
Хипстерские очки почти без затемнения и с нулевыми диоптриями, плюс темнокожий неопределённого пола с голубыми глазами и со слуховым аппаратом. Почти минорити флеш.
Меня больше смущает, что в очках отражение не под углом. Экран еле приоткрыт, а отражение как будто человек смотрит прямо на экран
А что с macBook Pro 16" на M1X?
😅
Amazing. Когда нажимал "отправить", вашего коммента ещё не было 😀 Мыслим синхронно.
Моё единственное ожидание не связано с ос напрямую а скорее фокусируется на их сервисы
развитие Apple Music в сторону полной кроссплатформенности плейлистов уровня Spotify и подобия социальных функций то чего лично мне сейчас объективно не хватает
Кто-нибудь разглядел что за иконки отражаются в правой линзе очков?
"Желаете установить Яндекс браузер?" "Да/"
SF Symbols, Apple Developer
Не понял шутки. Зачем в этом выборе «нет»?
Маковские иконки. Уверен что будет много о Мак что логично. А вот намек на очки скорее иллюзия и хайп трейн
Когда уже соцсеть анонсируют
Я так понимаю, что как минимум расскажут про то, как M1/M1X завезли в 16’ прошки?🥺👉🏼👈🏼
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