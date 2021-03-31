Требование закона распространяется только на новые устройства, но компания выпустила обновление и для старых моделей.

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Samsung начала уведомлять пользователей об исполнении требований об обязательной предустановке отечественных приложений на смартфоны: у владельцев некоторых устройств после обновления появились «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», которые нельзя удалить. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Закон, на который ссылается Samsung, вступит в силу 1 апреля. Компания заявила, что приложения не обязательно устанавливать на уже используемые гаджеты. «Тем не менее с учётом технических особенностей системное программное обеспечение обновляется для всего модельного ряда», — уточнили там. В Минцифры подтвердили, что требование закона распространяется на устройства, выпущенные после 1 апреля, но производители могли начать исполнять его и раньше.

Samsung заявила, что «большинство» предустановленных приложений можно полностью удалить, для неудаляемых можно убрать иконку с экрана устройства.

В «Яндексе» рассказали, что производители сами определяют, как будут предустанавливать приложения: полностью загружать приложение на жёсткий диск, установить только иконки для скачивания или ввести диалоговое окно при активации устройства. «Разработчики приложений не могут влиять на то, какой именно вариант будет выбран», — уточнили там.

Федеральная антимонопольная служба заявила, что закон о защите прав потребителей не обязывает производителей устройств обеспечить возможность удаления предустановленных приложений.