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Samsung начала предустанавливать на смартфоны неудаляемые приложения «Яндекса» Статьи редакции

Требование закона распространяется только на новые устройства, но компания выпустила обновление и для старых моделей.

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Samsung начала уведомлять пользователей об исполнении требований об обязательной предустановке отечественных приложений на смартфоны: у владельцев некоторых устройств после обновления появились «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», которые нельзя удалить. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Закон, на который ссылается Samsung, вступит в силу 1 апреля. Компания заявила, что приложения не обязательно устанавливать на уже используемые гаджеты. «Тем не менее с учётом технических особенностей системное программное обеспечение обновляется для всего модельного ряда», — уточнили там. В Минцифры подтвердили, что требование закона распространяется на устройства, выпущенные после 1 апреля, но производители могли начать исполнять его и раньше.

Samsung заявила, что «большинство» предустановленных приложений можно полностью удалить, для неудаляемых можно убрать иконку с экрана устройства.

В «Яндексе» рассказали, что производители сами определяют, как будут предустанавливать приложения: полностью загружать приложение на жёсткий диск, установить только иконки для скачивания или ввести диалоговое окно при активации устройства. «Разработчики приложений не могут влиять на то, какой именно вариант будет выбран», — уточнили там.

Федеральная антимонопольная служба заявила, что закон о защите прав потребителей не обязывает производителей устройств обеспечить возможность удаления предустановленных приложений.

NoAnonymous @GorlovDmitry
Samsung исполняет ФЗ и выпустил обновление с обязательной загрузкой отечественного ПО #samsung #oneui #отечественноепо https://t.co/LxW0ttbRcl
  • Закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей вступит в силу с 1 апреля в России. В декабре 2020 года правительство утвердило список приложений для предустановки.

#новость #законороссийскомпо #samsung #яндекс

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Павел Родюков

41

Мое базовое право как пользователя - выбирать: пользоваться этими «Яндексами» или нет.

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Sergejs Fedotovs

Павел
3

Технически мне это больше нравится у эппл - я так понимаю, что там как раз спрашивают при настройке телефона

Ответить

Никита Алфимов

Sergejs
0

Да, но я так понимаю они из системы не Удалятся (а может и удалятся). Смотря что купертинки зашьют

Ответить

Александр Якунин

Павел
–56

Выразите претензии своим родителям что не согласовали с вами где им вас зачать.

Ответить

Александр Якунин

Александр
–27

Пугают люди которые думают что им когда-то кто-то позволял что-то выбирать. Вот у них пердак мировоззрение разрушается

Ответить

Иван Иванов

Алексан…
11

Вы выбирали регистрироваться на vc и писать комментарий?

Ответить

Александр Якунин

Иван
–5

Интересный пример.
Вы выбирали испортить своё зрение или нет?

Ответить

Григорий Копиев

Алексан…
7

Пугают люди с рабским мышлением вроде вашего

Ответить

Александр Якунин

Григорий
–4

Пугают люди не знающие мировую историю но смотрящие сериалы и фильмы воспринимая увиденное за реальность.

Ответить

Кирилл Самкаев

Алексан…
1

Тема поста связана с установкой сервисов Яндекс.
Я пользуюсь Хромом, но зачем мне Яндекс Браузер, который займёт у меня 100-400МБ на телефоне?
Google Play, App Store существуют и люди сами могут установить нужные приложения.

Ответить

Александр Якунин

Кирилл
–5

А зачем калькулятор он тоже занимает место?

Ответить

Роман Петерсон

Павел
0

К приложениям Гугла или того-же Самсунга таких-же претензий нет?

Ответить

Никитка Хархардинов

23

Вот то что удалить его нельзя это большой минус(

Ответить

Стеклянный микроскоп

Никитка
31

Минус Samsung. Спасибо что предупредили.

Ответить

Папа Римский

Стеклянный
–1

Конечно же виноват Самсунг, а не росвласть

Ответить

Дима Анонимный

Папа
19

Так ведь про "неудаляемость" этого ПО требований не было. Сосунг как всегда в лучших традициях китайских андроидов ставит bloatware.

Ответить

Andrey Kulakov

Дима
0

А много у кого предустановленное ПО можно удалить? Отключение есть, а удаления не припомню. Всегда казалось, что это такая особенность Android.

P.S. Я не защищаю Самсунг и против навязывания ПО (не смотря на то, что много лет назад наша игра предустанавливалась на одну из моделей Samsung)

Ответить

Dancing

Папа
3

Конечно, самсунг еще на этом и заработает

Ответить

Sergejs Fedotovs

Папа
2

Кто-то их заставлял делать эти приложения неудаляемыми? Мусор из приложений был причиной, почему я в свое время перешёл от самсунга на телефоны других производителей

Ответить

Олег Пчелкин

Папа
1

Ну если у Вас был хоть один самсунг в жизни - то там всегда стояли "неудаляемые" приложения типа того же фэйсбука и ютюба. Так что да - это политика компании, а не государства. Вон эпол же нормально сделать должны

Ответить

Andre Macareno

Стеклянный
0

Падажжи, мы еще не знаем, будет ли на серых эта штука

Ответить

Ефим Руберойдов

Andre
0

Не будет. Они же по региону прошивки определяют что туда ставить. А мы все на китайскких/гонконгских прошивках сидим )

Ответить

Александр Борисов

Никитка
0

Root устройства и всё удаляется на раз-два

Ответить

pavelgz

Александр
1

На самсунгах "неудаляемые" приложения прекрасно вычищаются через adb pm uninstall без всякого рута.

Ответить

Денис Галимьзянов

20

Надоел уже яндекс.. Господи закройтесь

Ответить

El Negro

Денис
10

Яндекс превращается в Касперский, если не уже.

Ответить

Андрей Николаев

El
6

А что там с касперским? Как перестал антивирусами в 2011 пользоваться, так с тех пор о нем ни слова не слышал. Зато яндекс уже в каждой сфере есть.

Ответить

Павел Иванов

Андрей
7

В корпоративной и государственных сферах активно юзается. Жаль бюджетников со старыми амдшными процами, которые и так слабые, еле-еле вывозят aero 7 винды, а тут еще в фоне работает антивирь. Нагромождение всех этих свистоперделок дает о себе знать: офисный пакет открывается минутами

Ответить

Даниил Славин

Павел
3

Ох работал как то в росгосстрахе, вордовский файлик 200 килобайт открывался около 40 секунд, это была печаль печаль по несколько раз в день рассматривать заставку запуска word

Ответить

lakoros

Денис
–1

Вам бы всех закрыть.
Это ядекс виноват, что самсунг сделал его не удаляемым?

Ответить

Антон Гранд

lakoros
1

Лобби - есть такое слово.

Ответить

Андрей Николаев

15

Надеюсь на репутации сильно скажется такой ход. Невозможность удалить какой-то сервис - это дикость. Нахер мне этот гавнояндекс нужен.

Ответить

Mark Rapida Gromov

Андрей
8

Олег?..

Ответить

Андрей Николаев

Mark
4

Телег. Гавнотиньков я тоже не люблю, так что не надо.

Ответить

Sergejs Fedotovs

Андрей
0

Из того, что слышно про яндекс у нас в стране, их репутация и так уже довольно низкая. Вряд ли это сильно ухудшит их положение

Ответить

Андрей Николаев

Sergejs
3

Вообще я самсунг имел ввиду) А за яндексом будущее, пока депутаты в совете директоров сидят. Ясно же, что яндекс это уже полу или целиком гос контора. Еще немного и у яндекса надо будет спрашивать разрешение пойти пообедать. Думаю из него хотят сделать китайский wechat, где есть все, в первую очередь, тотальная слежка.

Ответить

Sergejs Fedotovs

Андрей
0

Сорри, неправильно понял :) ну самсунг взрывающийся ноут пережили, и это переживут

Ответить

Николай Глущенко

9

А при включении телефона будет играться гимн России, который нельзя пропустить?)

Ответить

Александр Сергеевич

Николай
11

Его ещё нужно без ошибок спеть, иначе не разблокировать. Три попытки, потом кирпич..

Ответить

Антон Гранд

Александр
0

И широкий Путин на фоне идет

Ответить

greg chudnoff

Антон
0

Не только широкий, но и высокий. Указывая левой рукой всему народу дорогу в светлое будущее.

Ответить

Евгений Бв

6

Яндексу позор полнейший, ну ничего, сейчас быстро выйдут инструкции, в них нам скажут, как можно все это дело убрать.

Ответить

Сергей Никитин

Евгений
16

Может лучше просто не покупать такие устройства и не создавать себе лишних проблем?

Ответить

Евгений Бв

Сергей
3

Так это на все устройства))

Ответить

Сергей Никитин

Евгений
–1

На все новые устройства, поэтому можно просто пользоваться тем, что есть.

Ответить

Павел Иванов

Сергей
5

В новости написано же, что и на уже используемые смарты самсунга предустанавливают

Ответить

Евгений Бв

Сергей
0

Ну рано или поздно обновлять придется

Ответить

Яркий теркин30см

Сергей
0

Не только на новые. Прилетело с обновкой и на старые. Ахуеть радость

Ответить

greg chudnoff

Сергей
0

Этак вы, батенька, быстро скатитесь до уровня пещерного человека. Не, не вариант. Скорее, в сторе появятся аппы для чистки предустановленных аппов. Вот это - прогресс.

Ответить

Андрей Николаев

Евгений
0

Так это на все устройства))

Думаете все устройства не дадут возможности отключить\удалить эти яндексы? Скорей всего тут просто самсук лажанулся

Ответить

Alexander Belikov

Сергей
0

Таких устройств все меньше и меньше...

Ответить

Dancing Astronaut

8

Боже какой сюр, ты покупаешь телефон за 120к, а у тебя какой-то хлам туда еще установлен, и ты не можешь его удалить! Явно свобода и широченные возможности кастомизации, андроид ❤️

Ответить

Максим Швецов

Dancing
0

Недавно и на айфонах так было, когда нельзя было удалить ряд приложений.

Ответить

Dancing Astronaut

Максим
1

Недавно? Это какие такие приложения нельзя удалить?

Ответить

Максим Швецов

Dancing
2

Сейчас можно удалить, а вот ранее ряд приложений удалить было нельзя.

Ответить

Иван Иванов

Максим
3

Вы про калькулятор, карты и почту от Эппл?

Ответить

Dancing

Максим
0

Ну к чему эта информация то? Раньше на телефонах gprs интернет только был, а сейчас есть 5g, вам стало лучше от этой информации?

В отличии от самсунга, эппл обновляет свои старые девайсы на протяжении многих лет, и почти все новые функции, системные, доступны везде

Ответить

Andre Macareno

Dancing
0

Но предустановленный фейсбук с самсунга и до этого нельзя было удалить…

Ответить

Dancing Astronaut

Andre
0

Да, и какой-нибудь candy crush в дополнение, и антивирус триальный. А еще мы в самсунге решили что вам нужна реклама в меню чтобы высвечивалась, ну точно премиум смартфоны

Ответить

Михаил Синицын

–5

Самсунг потеряет аудиторию, а также все бренды кто будет подчиняться этому закону .
В моду войдут кнопочные телефоны.
Люди начнут покупать фотоаппараты, кто то думал о том, что допустим это выгодно производителям Canon и др. Это большая игра, больших кошельков. Акции этих компаний взлетят, а затем отменят закон, профит посчитать будет не сложно.

Всем хорошего дня

Ответить

Роман Милованов

Михаил
13

Да нихера не будет. Стадо как покупало, так и будет покупать. Спрос будет как и раньше, на рост акций это не повлияет. Вся проблема в том, что большая часть российского по не конкурентноспособна, вот они и разнылись правительству, мол, нас поджимают, монополия... И, по-любому, за долю

Ответить

Михаил Синицын

Роман
0

Ну эти типа как с нашей энциклопедией ?) за несколько миллиардов 😂

Ответить

Роман Милованов

Михаил
0

И не только с ней. Гугл и Эпл, безусловно, монополисты, но у них, хотя бы свои ОС, которые хорошо и стабильно работают, поэтому они грамотно пользуются ситуацией, предустанавливая туда свои сервисы и приложения, создавая экосистемы. И, большинству достаточно предустановленных сервисов и приложений. Кому нужно что доустановить, делает это без особых проблем. Но большинство доходов того же Гугла идет от рекламы, поэтому их браузер и их поисковая система очень сильно бьëт по карману того же Яндекса, вот они и бесятся, мол, какие они плохие, эти монополисты, нам из-за них на хлеб не хватает... И при всем при этом нормально не развиваются ни одни ни другие, как это ни печально...

Ответить

sando

1

сколько времени прошло от идеи до реализации закона? когда надо можно за неделю принять. 

Ответить

Alex

1

Скорее всего такие приложения можно таки удалить через ADB Shell, но это путь самурая, обычному юзеру такой способ покажется нетривиальным.

Ответить

Ефим Руберойдов

1

То чувство, когда покупка серого телефона оказалась правильным решением. И снапдрагон внутри и всякой лажи не наставят  при обновлении.

Ответить

Андрей Андреевич

1

Самсунг немного <strike>охуели</strike>, всмысле, перестарались. Потому как приложения должны быть удаляемые, а не просто отключаемые:
 Эксперты пояснили изданию «Коммерсантъ», что Samsung неправа, ссылаясь на новые требования законодательства. Фактически компания имеет коммерческие договоренности с поставщиком ПО, а не действует по новым правилам. И это может привлечь внимание ФАС, так как приложения должны удаляться по желанию пользователя.

— https://www.kommersant.ru/doc/4751796

Ответить

Nick Name

0

Тотальный контроль-начало.

Ответить

Denchis Позитива

0

Root наше все. В нашей продукции - медиаплеерах Dune HD у нас используются иконки-ярлыки, по которым пользователям предоставляется выбор: что ставить, а что снести с концамии 🤣👍

Ответить

lakoros

Denchis
0

На Самсунге скорей всего нельзя просто так сделать рут. Возможно пострадает Knox и оплата телефоном.

Ответить

Alexander Belikov

0

А что, если заказывать устройство не в России, а там, где закон не распространяется?

Ответить

Олег Пчелкин

Alexander
2

Не переживайте - там будут просто другие предустановленные приложения, которые также нельзя будет удалить

Ответить

Sergejs Fedotovs

Alexander
1

Возможно будет подхватываться прошивка по региону - тогда телефоном надо без интернета пользоваться. Я так понимаю, например, в айфонах 5g по региону в России отключены из прошивки и это будет действовать на каждом аппарате, где бы его ни купили

Ответить

Банальный микрофон

Sergejs
0

Если при первичной настройке телефона в лоток не установлена симка российского оператора, а телефон был выпущен не для региона Россия, то первичные настройки будут все как для региона по умолчанию. Проходил уже эти моменты.

Ответить

Alexander Belikov

0

Наверняка удалить всё-таки можно, не стандартными способами, конечно, но все же

Ответить

Евгений Бв

Alexander
1

Это от производителя зависит. На Сяоми удалить можно все и без проблем, на Самсунге только частично.

Ответить

mirge

Евгений
1

На самсунге можно отключить:
https://vc.ru/tech/227743-telefony-samsung-nachali-poluchat-obnovlenie-s-predustanovlennym-rossiyskim-po

Ответить

Alexander Belikov

Евгений
0

У меня Honor 9 Lite, Chrome и Facebook были встроенными, в настройках их можно было только отключить. Случайно обнаружил в сети программу [не реклама] ADB App Control (устанавливается на Windows). С помощью неё все удалил. Возможно, это не будет работать для других устройств, но на моем телефоне все работает, без root.

Ответить

Евгений Бв

Alexand…
0

Да, слышал про нее, спасибо, нужно будет потестить

Ответить

Александр Дайверов

0

Раньше хоть CyanogenMod выручал... Сейчас есть что-нибудь?

Ответить

iFenixxZ Gaming Channel

0

Вот это я понимаю уровень заботы о пользователе.
Самсунг даже великий аналитик всея Руси не спасёт в среде адекватных пользователей.

Ответить

Андрей Языков

0

М-да уж...
Теперь Самсунг точно покупать не буду

Ответить

Make Luv

0

Теперь телефон в России покупать не только дороже, но ещё и напичканным неудаляемым говном. 

Ответить

Ефим Руберойдов

Make
0

А в случае самсунг еще и на переоревающеммя процессоре )

Ответить

Иван Фейкович

0

Это уже было давно, товарищи. Например, какие-то говносервисы МТС которые с симкой ставятся, их нельзя удалить, приходится складывать в папку "мусор", видимо папка скоро увеличится в размерах)

Ответить

Степан Марципан

0

как еще заставить пользоваться говнояндексом..

Ответить

Veta Kartsova

0

На последние Самсунги, которые у меня были, s3 и s5, уже тогда предустанавливались какие-то то ли гугловские, то ли яндексовские (а то и те и другие) приложения, от которых толку 0, а удалить полностью - нельзя.
Помню, люто бесило, когда уже памяти не осталось, а эти товарищи место занимали.
Так что, ничего удивительного, в том, что Самсунг первый в это влез (:

Ответить

роман долгополов

0

Все это бурление на 10 секунд,все кто тут гневно откомментились,все также прекрасно будут покупать и не булькать)))

Ответить

Ничего личного, но

0

Не могу сказать, что я чему-то удивлена, если честно. Сколько оно там будет весить при отключении? Ну пусть пять мб, сделает ли это погоду? Ну навряд ли

Ответить

Матваей Фиолпиский

–2

ауф

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