Samsung начала предустанавливать на смартфоны неудаляемые приложения «Яндекса» Статьи редакции
Требование закона распространяется только на новые устройства, но компания выпустила обновление и для старых моделей.
Samsung начала уведомлять пользователей об исполнении требований об обязательной предустановке отечественных приложений на смартфоны: у владельцев некоторых устройств после обновления появились «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», которые нельзя удалить. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Закон, на который ссылается Samsung, вступит в силу 1 апреля. Компания заявила, что приложения не обязательно устанавливать на уже используемые гаджеты. «Тем не менее с учётом технических особенностей системное программное обеспечение обновляется для всего модельного ряда», — уточнили там. В Минцифры подтвердили, что требование закона распространяется на устройства, выпущенные после 1 апреля, но производители могли начать исполнять его и раньше.
Samsung заявила, что «большинство» предустановленных приложений можно полностью удалить, для неудаляемых можно убрать иконку с экрана устройства.
В «Яндексе» рассказали, что производители сами определяют, как будут предустанавливать приложения: полностью загружать приложение на жёсткий диск, установить только иконки для скачивания или ввести диалоговое окно при активации устройства. «Разработчики приложений не могут влиять на то, какой именно вариант будет выбран», — уточнили там.
Федеральная антимонопольная служба заявила, что закон о защите прав потребителей не обязывает производителей устройств обеспечить возможность удаления предустановленных приложений.
Мое базовое право как пользователя - выбирать: пользоваться этими «Яндексами» или нет.
Технически мне это больше нравится у эппл - я так понимаю, что там как раз спрашивают при настройке телефона
Да, но я так понимаю они из системы не Удалятся (а может и удалятся). Смотря что купертинки зашьют
Выразите претензии своим родителям что не согласовали с вами где им вас зачать.
Пугают люди которые думают что им когда-то кто-то позволял что-то выбирать. Вот у них пердак мировоззрение разрушается
Вы выбирали регистрироваться на vc и писать комментарий?
Пугают люди с рабским мышлением вроде вашего
Пугают люди не знающие мировую историю но смотрящие сериалы и фильмы воспринимая увиденное за реальность.
Тема поста связана с установкой сервисов Яндекс.
Я пользуюсь Хромом, но зачем мне Яндекс Браузер, который займёт у меня 100-400МБ на телефоне?
Google Play, App Store существуют и люди сами могут установить нужные приложения.
Вот то что удалить его нельзя это большой минус(
Стеклянный микроскоп
Минус Samsung. Спасибо что предупредили.
Конечно же виноват Самсунг, а не росвласть
Так ведь про "неудаляемость" этого ПО требований не было. Сосунг как всегда в лучших традициях китайских андроидов ставит bloatware.
А много у кого предустановленное ПО можно удалить? Отключение есть, а удаления не припомню. Всегда казалось, что это такая особенность Android.
P.S. Я не защищаю Самсунг и против навязывания ПО (не смотря на то, что много лет назад наша игра предустанавливалась на одну из моделей Samsung)
Кто-то их заставлял делать эти приложения неудаляемыми? Мусор из приложений был причиной, почему я в свое время перешёл от самсунга на телефоны других производителей
Ну если у Вас был хоть один самсунг в жизни - то там всегда стояли "неудаляемые" приложения типа того же фэйсбука и ютюба. Так что да - это политика компании, а не государства. Вон эпол же нормально сделать должны
Падажжи, мы еще не знаем, будет ли на серых эта штука
Не будет. Они же по региону прошивки определяют что туда ставить. А мы все на китайскких/гонконгских прошивках сидим )
Root устройства и всё удаляется на раз-два
Надоел уже яндекс.. Господи закройтесь
А что там с касперским? Как перестал антивирусами в 2011 пользоваться, так с тех пор о нем ни слова не слышал. Зато яндекс уже в каждой сфере есть.
В корпоративной и государственных сферах активно юзается. Жаль бюджетников со старыми амдшными процами, которые и так слабые, еле-еле вывозят aero 7 винды, а тут еще в фоне работает антивирь. Нагромождение всех этих свистоперделок дает о себе знать: офисный пакет открывается минутами
Ох работал как то в росгосстрахе, вордовский файлик 200 килобайт открывался около 40 секунд, это была печаль печаль по несколько раз в день рассматривать заставку запуска word
Надеюсь на репутации сильно скажется такой ход. Невозможность удалить какой-то сервис - это дикость. Нахер мне этот гавнояндекс нужен.
Олег?..
Из того, что слышно про яндекс у нас в стране, их репутация и так уже довольно низкая. Вряд ли это сильно ухудшит их положение
Вообще я самсунг имел ввиду) А за яндексом будущее, пока депутаты в совете директоров сидят. Ясно же, что яндекс это уже полу или целиком гос контора. Еще немного и у яндекса надо будет спрашивать разрешение пойти пообедать. Думаю из него хотят сделать китайский wechat, где есть все, в первую очередь, тотальная слежка.
Сорри, неправильно понял :) ну самсунг взрывающийся ноут пережили, и это переживут
А при включении телефона будет играться гимн России, который нельзя пропустить?)
Его ещё нужно без ошибок спеть, иначе не разблокировать. Три попытки, потом кирпич..
И широкий Путин на фоне идет
Не только широкий, но и высокий. Указывая левой рукой всему народу дорогу в светлое будущее.
Яндексу позор полнейший, ну ничего, сейчас быстро выйдут инструкции, в них нам скажут, как можно все это дело убрать.
Может лучше просто не покупать такие устройства и не создавать себе лишних проблем?
Так это на все устройства))
На все новые устройства, поэтому можно просто пользоваться тем, что есть.
В новости написано же, что и на уже используемые смарты самсунга предустанавливают
Яркий теркин30см
Не только на новые. Прилетело с обновкой и на старые. Ахуеть радость
Этак вы, батенька, быстро скатитесь до уровня пещерного человека. Не, не вариант. Скорее, в сторе появятся аппы для чистки предустановленных аппов. Вот это - прогресс.
Так это на все устройства))
Думаете все устройства не дадут возможности отключить\удалить эти яндексы? Скорей всего тут просто самсук лажанулся
Боже какой сюр, ты покупаешь телефон за 120к, а у тебя какой-то хлам туда еще установлен, и ты не можешь его удалить! Явно свобода и широченные возможности кастомизации, андроид ❤️
Недавно и на айфонах так было, когда нельзя было удалить ряд приложений.
Недавно? Это какие такие приложения нельзя удалить?
Сейчас можно удалить, а вот ранее ряд приложений удалить было нельзя.
Но предустановленный фейсбук с самсунга и до этого нельзя было удалить…
Да, и какой-нибудь candy crush в дополнение, и антивирус триальный. А еще мы в самсунге решили что вам нужна реклама в меню чтобы высвечивалась, ну точно премиум смартфоны
Самсунг потеряет аудиторию, а также все бренды кто будет подчиняться этому закону .
В моду войдут кнопочные телефоны.
Люди начнут покупать фотоаппараты, кто то думал о том, что допустим это выгодно производителям Canon и др. Это большая игра, больших кошельков. Акции этих компаний взлетят, а затем отменят закон, профит посчитать будет не сложно.
Всем хорошего дня
Да нихера не будет. Стадо как покупало, так и будет покупать. Спрос будет как и раньше, на рост акций это не повлияет. Вся проблема в том, что большая часть российского по не конкурентноспособна, вот они и разнылись правительству, мол, нас поджимают, монополия... И, по-любому, за долю
Ну эти типа как с нашей энциклопедией ?) за несколько миллиардов 😂
И не только с ней. Гугл и Эпл, безусловно, монополисты, но у них, хотя бы свои ОС, которые хорошо и стабильно работают, поэтому они грамотно пользуются ситуацией, предустанавливая туда свои сервисы и приложения, создавая экосистемы. И, большинству достаточно предустановленных сервисов и приложений. Кому нужно что доустановить, делает это без особых проблем. Но большинство доходов того же Гугла идет от рекламы, поэтому их браузер и их поисковая система очень сильно бьëт по карману того же Яндекса, вот они и бесятся, мол, какие они плохие, эти монополисты, нам из-за них на хлеб не хватает... И при всем при этом нормально не развиваются ни одни ни другие, как это ни печально...
сколько времени прошло от идеи до реализации закона? когда надо можно за неделю принять.
Скорее всего такие приложения можно таки удалить через ADB Shell, но это путь самурая, обычному юзеру такой способ покажется нетривиальным.
То чувство, когда покупка серого телефона оказалась правильным решением. И снапдрагон внутри и всякой лажи не наставят при обновлении.
Самсунг немного <strike>охуели</strike>, всмысле, перестарались. Потому как приложения должны быть удаляемые, а не просто отключаемые:
Эксперты пояснили изданию «Коммерсантъ», что Samsung неправа, ссылаясь на новые требования законодательства. Фактически компания имеет коммерческие договоренности с поставщиком ПО, а не действует по новым правилам. И это может привлечь внимание ФАС, так как приложения должны удаляться по желанию пользователя.
Root наше все. В нашей продукции - медиаплеерах Dune HD у нас используются иконки-ярлыки, по которым пользователям предоставляется выбор: что ставить, а что снести с концамии 🤣👍
А что, если заказывать устройство не в России, а там, где закон не распространяется?
Не переживайте - там будут просто другие предустановленные приложения, которые также нельзя будет удалить
Возможно будет подхватываться прошивка по региону - тогда телефоном надо без интернета пользоваться. Я так понимаю, например, в айфонах 5g по региону в России отключены из прошивки и это будет действовать на каждом аппарате, где бы его ни купили
Банальный микрофон
Если при первичной настройке телефона в лоток не установлена симка российского оператора, а телефон был выпущен не для региона Россия, то первичные настройки будут все как для региона по умолчанию. Проходил уже эти моменты.
Наверняка удалить всё-таки можно, не стандартными способами, конечно, но все же
Это от производителя зависит. На Сяоми удалить можно все и без проблем, на Самсунге только частично.
На самсунге можно отключить:
https://vc.ru/tech/227743-telefony-samsung-nachali-poluchat-obnovlenie-s-predustanovlennym-rossiyskim-po
У меня Honor 9 Lite, Chrome и Facebook были встроенными, в настройках их можно было только отключить. Случайно обнаружил в сети программу [не реклама] ADB App Control (устанавливается на Windows). С помощью неё все удалил. Возможно, это не будет работать для других устройств, но на моем телефоне все работает, без root.
Вот это я понимаю уровень заботы о пользователе.
Самсунг даже великий аналитик всея Руси не спасёт в среде адекватных пользователей.
Теперь телефон в России покупать не только дороже, но ещё и напичканным неудаляемым говном.
Это уже было давно, товарищи. Например, какие-то говносервисы МТС которые с симкой ставятся, их нельзя удалить, приходится складывать в папку "мусор", видимо папка скоро увеличится в размерах)
На последние Самсунги, которые у меня были, s3 и s5, уже тогда предустанавливались какие-то то ли гугловские, то ли яндексовские (а то и те и другие) приложения, от которых толку 0, а удалить полностью - нельзя.
Помню, люто бесило, когда уже памяти не осталось, а эти товарищи место занимали.
Так что, ничего удивительного, в том, что Самсунг первый в это влез (:
Все это бурление на 10 секунд,все кто тут гневно откомментились,все также прекрасно будут покупать и не булькать)))
Не могу сказать, что я чему-то удивлена, если честно. Сколько оно там будет весить при отключении? Ну пусть пять мб, сделает ли это погоду? Ну навряд ли
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