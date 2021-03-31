Техника
Альберт Хабибрахимов

Как удалять «неудаляемые» приложения на телефонах с Android Статьи редакции

Инструкция от пользователя Twitter @nett00n.

6 6 комментариев
1159 просмотров

Ты покупаешь новый телефон, возможно даже лудший™ за свои деньги, запускаешь его, а там установлены тонны софта, который тебе не нужен: браузеры, мессенджеры, игры, приложения магазинов.

Часть из них можно просто удалить, другие можно отключить в разделе «Настройки → Приложения → "имя_приложения"» кнопкой «Отключить». Но часть приложений считается системными и не дают возможности себя удалить никак, кроме как получив права root.

Или всё же нет?

Внимание! Все описанные действия вы производите на свой страх и риск, я не не несу ответственности за последствия, я описываю эту последовательность действий исключительно для себя.

Удаление системных утилит может привести к полной неработоспособности телефона.

Приложения не удаляются из устройства, сброс настроек до заводских должен вернуть всё в изначальное состояние, при обращении в гарантийный ремонт по любому вопросу я рекомендую вернуть телефон к заводским настройкам и проверить, не ушла ли проблема, потому что любые софтовые проблемы могут возникнуть именно из-за удалённых системных приложений.

Режим разработчика

Этот режим активируется в разделе «Настройки → О телефоне → Информация о программном обеспечении → Версия сборки».

По этому пункту меню надо тапнуть подряд раз 15, пока не появится надпись «Вы стали разработчиком» (если бы стать разработчиком по-настоящему было бы так просто).

После этого появится пункт меню «Настройки → Дополнительно → Настройки разработчика», в котором надо включить пункт меню «Отладка по USB».

Режим позволяет делать множество полезных штук, в частности, подключать к компьютеру, ставить с него приложения и удалять установленные.

ADB

На компьютере потребуется установка ADB и, возможно драйверов для вашего устройства. ADB можно скачать на официальном сайте, но я пользуюсь для его установки пакетным менеджером Chocolatey: choco install adb.

Подключаемся к телефону

Вставляем USB в ПК и телефон, если на телефоне появился запрос на разрешение доступа — значит, всё в порядке. Если нет и при вызове в cmd adb появляется такое сообщение:

Значит, не установлены драйверы телефона на компьютер. Самый простой способ для меня — найти их на сайте 4pda в разделе «прошивка» темы о вашем телефоне.

После установки драйверов и разрешения доступа на телефоне, можно будет залогиниться при помощи команды adb shell:

Ищем приложение, которое хотим удалить

Поиск происходит по имени пакета, которое, временами, очень сильно отличается от имени, которое представляется пользователю. Тут может помочь приложение типа App Info, установленное на телефон.

  • Команда pm list packages выведет полный перечень установленных в системе приложений.
  • Команда grep drop отфильтрует в этом списке все строки, в которых есть сочетание drop.
santoni:/ $ pm list packages | grep drop package:io.raindrop.raindropio package:com.xiaomi.midrop

Удаляем приложение

Команда «pm uninstall --user 0 имя_пакета» удалит из системы пакет с указанным именем.

santoni:/ $ pm uninstall --user 0 com.xiaomi.midrop pm uninstall --user 0 com.xiaomi.midrop

Повторяем для каждого приложения, которое нам больше не нужно, после чего проверяем, что ничего не сломали в системе.

Если сломали — сбрасываем телефон до заводских настроек, это вернёт все удалённые приложения, восстановив их из прошивки.

Такие манипуляции не аффектят такие параноидальные приложения как, например, «Сбербанк», который отказывает запускаться на root'ованных телефонах.

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#android #предустановкаприложений #инструкции

6 6 комментариев
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6 комментариев
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6

"Яндекс и его спамерские говно-приложения" в 4 томах

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Павел -

1

А возможно ли сформировать актуальный список ВСЕХ говноприложений (а также кандидатов в них) для Андроида, как например "com.xiaomi.midrop"? Чтобы ничего не искать, а запускать скрипт и удалять всё скопом.

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Илюха :3

Павел
0

можно найти ненжуный тебе хлам

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Дмитрий Гладышев

Павел
0

На 4pda можно поискать. 
P.S. За MiDrop заступлюсь. Отличное приложение, нормальных аналогов которому нет.

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Яркий теркин30см

Павел
0

Скоро всё будет на 4пда, я думаю. Но, черт побери, миллионам простых пользователей это все равно как темный лес.

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Alex Miller

0

сопротивление вы на месте? будем бороться от шпионских программ?

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