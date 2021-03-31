Как удалять «неудаляемые» приложения на телефонах с Android Статьи редакции
Инструкция от пользователя Twitter @nett00n.
Ты покупаешь новый телефон, возможно даже лудший™ за свои деньги, запускаешь его, а там установлены тонны софта, который тебе не нужен: браузеры, мессенджеры, игры, приложения магазинов.
Часть из них можно просто удалить, другие можно отключить в разделе «Настройки → Приложения → "имя_приложения"» кнопкой «Отключить». Но часть приложений считается системными и не дают возможности себя удалить никак, кроме как получив права root.
Или всё же нет?
Режим разработчика
Этот режим активируется в разделе «Настройки → О телефоне → Информация о программном обеспечении → Версия сборки».
По этому пункту меню надо тапнуть подряд раз 15, пока не появится надпись «Вы стали разработчиком» (если бы стать разработчиком по-настоящему было бы так просто).
После этого появится пункт меню «Настройки → Дополнительно → Настройки разработчика», в котором надо включить пункт меню «Отладка по USB».
Режим позволяет делать множество полезных штук, в частности, подключать к компьютеру, ставить с него приложения и удалять установленные.
ADB
На компьютере потребуется установка ADB и, возможно драйверов для вашего устройства. ADB можно скачать на официальном сайте, но я пользуюсь для его установки пакетным менеджером Chocolatey: choco install adb.
Подключаемся к телефону
Вставляем USB в ПК и телефон, если на телефоне появился запрос на разрешение доступа — значит, всё в порядке. Если нет и при вызове в cmd adb появляется такое сообщение:
Значит, не установлены драйверы телефона на компьютер. Самый простой способ для меня — найти их на сайте 4pda в разделе «прошивка» темы о вашем телефоне.
После установки драйверов и разрешения доступа на телефоне, можно будет залогиниться при помощи команды adb shell:
Ищем приложение, которое хотим удалить
Поиск происходит по имени пакета, которое, временами, очень сильно отличается от имени, которое представляется пользователю. Тут может помочь приложение типа App Info, установленное на телефон.
- Команда pm list packages выведет полный перечень установленных в системе приложений.
- Команда grep drop отфильтрует в этом списке все строки, в которых есть сочетание drop.
Удаляем приложение
Команда «pm uninstall --user 0 имя_пакета» удалит из системы пакет с указанным именем.
Повторяем для каждого приложения, которое нам больше не нужно, после чего проверяем, что ничего не сломали в системе.
Если сломали — сбрасываем телефон до заводских настроек, это вернёт все удалённые приложения, восстановив их из прошивки.
Такие манипуляции не аффектят такие параноидальные приложения как, например, «Сбербанк», который отказывает запускаться на root'ованных телефонах.
А возможно ли сформировать актуальный список ВСЕХ говноприложений (а также кандидатов в них) для Андроида, как например "com.xiaomi.midrop"? Чтобы ничего не искать, а запускать скрипт и удалять всё скопом.
На 4pda можно поискать.
P.S. За MiDrop заступлюсь. Отличное приложение, нормальных аналогов которому нет.
Яркий теркин30см
Скоро всё будет на 4пда, я думаю. Но, черт побери, миллионам простых пользователей это все равно как темный лес.
Блоги компаний
Показать еще