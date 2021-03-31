Внимание! Все описанные действия вы производите на свой страх и риск, я не не несу ответственности за последствия, я описываю эту последовательность действий исключительно для себя.



Удаление системных утилит может привести к полной неработоспособности телефона.



Приложения не удаляются из устройства, сброс настроек до заводских должен вернуть всё в изначальное состояние, при обращении в гарантийный ремонт по любому вопросу я рекомендую вернуть телефон к заводским настройкам и проверить, не ушла ли проблема, потому что любые софтовые проблемы могут возникнуть именно из-за удалённых системных приложений.