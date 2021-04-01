Всего компания поставит армии около 120 тысяч устройств на базе гарнитуры HoloLens в течение десяти лет.

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Microsoft начнёт производство разработанных по заказу армии США устройств дополненной реальности, пишет CNBC со ссылкой на представителя компании.

Компания выиграла контракт на создание устройств на базе гарнитуры дополненной реальности HoloLens. Microsoft поставит армии 120 тысяч устройств на сумму до $21,88 млрд в течение десяти лет, сообщил CNBC представитель Microsoft.

В 2018 году Microsoft получила контракт на сумму $480 млн на разработку прототипов IVAS (Integrated Visual Augmentation System) — модифицированной версии шлема HoloLens. Теперь компания перейдёт от разработки прототипов к производству серийных версий.

Шлемы смешанной реальности позволят солдатам тренироваться и проводить бои в одной системе, говорится в заявлении армии.

Это не первое сотрудничество компании с военными. В 2019 году Microsoft заключила контракт на предоставление облачных услуг министерству обороны США.