Microsoft поставит армии США устройства дополненной реальности на сумму $22 млрд Статьи редакции
Всего компания поставит армии около 120 тысяч устройств на базе гарнитуры HoloLens в течение десяти лет.
Microsoft начнёт производство разработанных по заказу армии США устройств дополненной реальности, пишет CNBC со ссылкой на представителя компании.
Компания выиграла контракт на создание устройств на базе гарнитуры дополненной реальности HoloLens. Microsoft поставит армии 120 тысяч устройств на сумму до $21,88 млрд в течение десяти лет, сообщил CNBC представитель Microsoft.
В 2018 году Microsoft получила контракт на сумму $480 млн на разработку прототипов IVAS (Integrated Visual Augmentation System) — модифицированной версии шлема HoloLens. Теперь компания перейдёт от разработки прототипов к производству серийных версий.
Шлемы смешанной реальности позволят солдатам тренироваться и проводить бои в одной системе, говорится в заявлении армии.
Это не первое сотрудничество компании с военными. В 2019 году Microsoft заключила контракт на предоставление облачных услуг министерству обороны США.
182 333.33 долларов за один шлем. Охренеть
Из-за необходимости замены по гарантии произведут побольше устройств, а так да, там оборонный бюджет пилят так, что нашим и не снилось. Недавно была статья с выкладками, там завышение идет примерно в 8-10 раз по сравнению с рыночными ценами.
Полагаю, туда еще разработка всех этих тренажеров заложена, ПО для военных очень дорого обходится, так как очень популярен пацифизм среди программистов.
Вместо службы солдаты начнут в VR игрушки играть :)
Боюсь, что в США несколько более уважительное отношение к армии, чем вы привыкли
Так себе и представляю войны будущего в виртуальном пространстве.
Впрочем, кибервойна уже идет
А если во время боя в таком VR вылетит синий экран смерти или обновления MS ?
Тут как в сравнении М16 и АК47, первый мощнее и дальнобойнее, одним выстрелом руку или голову отрывает, второй надежнее в экстремальных условиях.
Американцы же не собираются воевать против больших стран, а для усмирения папуасов это самое то.
АмПил)
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