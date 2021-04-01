Техника
Евгения Евсеева

Microsoft поставит армии США устройства дополненной реальности на сумму $22 млрд Статьи редакции

Всего компания поставит армии около 120 тысяч устройств на базе гарнитуры HoloLens в течение десяти лет.

16 16 комментариев
984 просмотров

Microsoft начнёт производство разработанных по заказу армии США устройств дополненной реальности, пишет CNBC со ссылкой на представителя компании.

Компания выиграла контракт на создание устройств на базе гарнитуры дополненной реальности HoloLens. Microsoft поставит армии 120 тысяч устройств на сумму до $21,88 млрд в течение десяти лет, сообщил CNBC представитель Microsoft.

В 2018 году Microsoft получила контракт на сумму $480 млн на разработку прототипов IVAS (Integrated Visual Augmentation System) — модифицированной версии шлема HoloLens. Теперь компания перейдёт от разработки прототипов к производству серийных версий.

Шлемы смешанной реальности позволят солдатам тренироваться и проводить бои в одной системе, говорится в заявлении армии.

Это не первое сотрудничество компании с военными. В 2019 году Microsoft заключила контракт на предоставление облачных услуг министерству обороны США.

Гарнитура HoloLens 2

#новость #microsoft

16 16 комментариев
9
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16 комментариев
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Almas Zhaxybayev

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182 333.33 долларов за один шлем. Охренеть

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Антон Гранд

Almas
5

Ротенберг плачет.

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Ренат Зайдуллин

Almas
4

Из-за необходимости замены по гарантии произведут побольше устройств, а так да, там оборонный бюджет пилят так, что нашим и не снилось. Недавно была статья с выкладками, там завышение идет примерно в 8-10 раз по сравнению с рыночными ценами. 

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Almas Zhaxybayev

Ренат
1

Да, пилят так пилят. Аппетиты конечно у них гигантские

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Денис Демидов

Almas
1

Полагаю, туда еще разработка всех этих тренажеров заложена, ПО для военных очень дорого обходится, так как очень популярен пацифизм среди программистов.

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Кека Пека

Almas
0

я щетаю вся разница в том, что у них эти цены не оседают в карманах, и на открытой конкуренции, а не брат брата главного забрата подполковника

это не компания гинералисимуса поставляющего капусту по цене двух от розничной цены

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Raimond Vladimirov

4

Вместо службы солдаты начнут в VR игрушки играть :)

Ответить

Илья Шишкунов

Raimond
–6

Боюсь, что в США несколько более уважительное отношение к армии, чем вы привыкли

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Niko Nick

Илья
2

Это так называемые откаты

Ответить

Alexey Levin

Raimond
0

Так себе и представляю войны будущего в виртуальном пространстве.
Впрочем, кибервойна уже идет

Ответить

Niko Nick

Raimond
0

Порнушку смотреть ты хотел сказать)

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Anton Chigaev

4

А если во время боя в таком VR вылетит синий экран смерти или обновления MS ?

Ответить

Денис Демидов

Anton
0

Тут как в сравнении М16 и АК47, первый мощнее и дальнобойнее, одним выстрелом руку или голову отрывает, второй надежнее в экстремальных условиях.
Американцы же не собираются воевать против больших стран, а для усмирения папуасов это самое то.

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Юрий Глотов

2

АмПил)

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Сергей Щукин

Юрий
1

Не, что вы - этодругоэ (с)

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Niko Nick

1

Каждый шлем по $183,000 - пиздец откаты

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