Техника
Евгения Евсеева

Тайваньская TSMC запланировала потратить $100 млрд на расширение производства микросхем за три года из-за дефицита чипов Статьи редакции

Пандемия спровоцировала дефицит микросхем, из-за которого страдают производители техники и машин.

  • Тайваньский производитель микросхем TSMC планирует потратить $100 млрд в течение следующих трех лет на расширение производственных мощностей по производству микросхем, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
  • В 2021 году TSMC планировала инвестировать в рост и производственные мощности $28 млрд, но глобальный дефицит в мире подтолкнул компанию увеличить инвестиции.
  • TSMC пользуются Apple, AMD, Qualcomm, Nvidia, автопроизводители и множество других компаний. Микросхемы, которые он производит, почти во всей современной технике, от смартфонов и «умных» холодильников до автомобилей.
  • В письме к клиентам, которое получил Bloomberg, гендиректор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) написал, что производственные мощности компании «работали более чем на 100% в течение последних 12 месяцев», но спрос по-прежнему опережал предложение.
  • Кроме того, сейчас компания нанимает тысячи новых сотрудников и «строит множество новых заводов», а с начала 2022 года TSMC приостановит традиционное снижение цен на проводники и заморозит их на год.
  • Пандемия Covid-19 спровоцировала дефицит микросхем. Как пишет Bloomberg, больше всех пострадали автопроизводители — по их оценкам, в 2021 году упущенная выгода составит более $60 млрд. Крупные автопроизводители Volkswagen и General Motors сократили производство, Ford приостановил несколько заводов.
  • В марте о возможном переносе выпуска Galaxy Note на год предупредила Samsung из-за проблем с поставками чипов. Компания с 2019 года тратит деньги на расширение производства микросхем — всего более $116 млрд в течение десяти лет. В марте Intel объявила, что инвестирует $20 млрд в новые фабрики и начнёт производить чипы для других компаний.
«Важнейшая компания в мире, о которой мало кто…
Тайваньский производитель занял 90% рынка и пока его доминированию никто не может помешать, пишет…
vc.ru

#новость #чипы #tsmc #intel

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6 6 комментариев
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Мочил манту, хотя не стоило

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Ковид пройдёт, а лишние чипы потом куда? В людей????

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alex twit

Мочил
1

В манту

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Yury Kotov

1

Так ещё и людей чипировать скоро, можно сразу в 5 раз расширяться

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Михаил Синицын

0

Красавцы, рабочие места для своих граждан, это всегда хорошо.

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alex twit

0

Кто логотип расширяет, кто производство..

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Хабиб Омаров

0

Держу акции. Приятная новость

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