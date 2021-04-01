Тайваньская TSMC запланировала потратить $100 млрд на расширение производства микросхем за три года из-за дефицита чипов Статьи редакции
Пандемия спровоцировала дефицит микросхем, из-за которого страдают производители техники и машин.
- Тайваньский производитель микросхем TSMC планирует потратить $100 млрд в течение следующих трех лет на расширение производственных мощностей по производству микросхем, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
- В 2021 году TSMC планировала инвестировать в рост и производственные мощности $28 млрд, но глобальный дефицит в мире подтолкнул компанию увеличить инвестиции.
- TSMC пользуются Apple, AMD, Qualcomm, Nvidia, автопроизводители и множество других компаний. Микросхемы, которые он производит, почти во всей современной технике, от смартфонов и «умных» холодильников до автомобилей.
- В письме к клиентам, которое получил Bloomberg, гендиректор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) написал, что производственные мощности компании «работали более чем на 100% в течение последних 12 месяцев», но спрос по-прежнему опережал предложение.
- Кроме того, сейчас компания нанимает тысячи новых сотрудников и «строит множество новых заводов», а с начала 2022 года TSMC приостановит традиционное снижение цен на проводники и заморозит их на год.
- Пандемия Covid-19 спровоцировала дефицит микросхем. Как пишет Bloomberg, больше всех пострадали автопроизводители — по их оценкам, в 2021 году упущенная выгода составит более $60 млрд. Крупные автопроизводители Volkswagen и General Motors сократили производство, Ford приостановил несколько заводов.
- В марте о возможном переносе выпуска Galaxy Note на год предупредила Samsung из-за проблем с поставками чипов. Компания с 2019 года тратит деньги на расширение производства микросхем — всего более $116 млрд в течение десяти лет. В марте Intel объявила, что инвестирует $20 млрд в новые фабрики и начнёт производить чипы для других компаний.
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6 комментариев
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Ковид пройдёт, а лишние чипы потом куда? В людей????
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