С 1 апреля производители смартфонов, ноутбуков и других устройств должны предлагать покупателям в России приложения российских разработчиков.

Разработчик Хаос Тин (Khaos Tian) опубликовал в Twitter скриншот и видео того, как выглядит стартовый экран Apple с российскими приложениями. Пользователи могут установить «Яндекс.Браузер», голосового помощника «Маруся» и другие сервисы на выбор.

«В соответствии с требованиями российского законодательства вот несколько приложений от российских разработчиков, которые вы можете скачать», — говорится на экране со всеми приложениями.