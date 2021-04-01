Видео: стартовый экран Apple после вступления в силу закона о предустановке российских приложений Статьи редакции
С 1 апреля производители смартфонов, ноутбуков и других устройств должны предлагать покупателям в России приложения российских разработчиков.
Разработчик Хаос Тин (Khaos Tian) опубликовал в Twitter скриншот и видео того, как выглядит стартовый экран Apple с российскими приложениями. Пользователи могут установить «Яндекс.Браузер», голосового помощника «Маруся» и другие сервисы на выбор.
«В соответствии с требованиями российского законодательства вот несколько приложений от российских разработчиков, которые вы можете скачать», — говорится на экране со всеми приложениями.
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