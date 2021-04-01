Техника
Таня Боброва

Видео: стартовый экран Apple после вступления в силу закона о предустановке российских приложений Статьи редакции

С 1 апреля производители смартфонов, ноутбуков и других устройств должны предлагать покупателям в России приложения российских разработчиков.

Разработчик Хаос Тин (Khaos Tian) опубликовал в Twitter скриншот и видео того, как выглядит стартовый экран Apple с российскими приложениями. Пользователи могут установить «Яндекс.Браузер», голосового помощника «Маруся» и другие сервисы на выбор.

«В соответствии с требованиями российского законодательства вот несколько приложений от российских разработчиков, которые вы можете скачать», — говорится на экране со всеми приложениями.

Khaos Tian @KhaosT
Here is how it looks in the actual setup. https://t.co/QOUwwIGSnx
С 1 апреля станет обязательной предустановка…
Производители смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров с поддержкой Smart TV должны…
vc.ru

#apple #законороссийскомпо

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Aleksey

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Вполне себе хороший вариант (особенно в сравнении с Samsung). 

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Марк Фиш

Aleksey
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Ну а что вы хотели, Самсунг не уважает своих покупателей, считая, что даже купившему их флагманский телефон, который по сути является лицом бренда, можно смело напихать полный рот бананов.

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