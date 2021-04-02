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Новости TJ

Суд в США постановил, что Apple сознательно продавала MacBook Pro с бракованными дисплеями Статьи редакции

В коллективном иске утверждается, что Apple также удаляла жалобы владельцев с форумов.

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Судья окружного суда Северной Калифорнии Эдвард Давила заявил, что Apple умышленно продавала ноутбуки MacBook Pro 2016 и 2017 года с дефектом шлейфа матрицы экрана. Об этом пишет Law360.

Проблема с дисплеем на MacBook Pro Фото The Verge

Давила согласился с аргументом истцов, что Apple тщательно тестировала MacBook Pro перед продажей и знала о проблеме. Он также пообещал расследовать утверждения о том, что компания удаляла сообщения на форуме с жалобами на эту проблему.

Судебное разбирательство ещё не закончено, истцы требуют возместить траты за ремонт MacBook и расширить гарантию, сейчас она распространяется только на 13-дюймовые MacBook Pro. Apple вину в умышленном скрытии проблемы не признаёт.

Суд считает, что утверждения о предварительном тестировании в сочетании с утверждениями о существенных жалобах клиентов достаточны, чтобы показать, что Apple имела исключительные сведения о предполагаемом дефекте.

Эдвард Давила
судья

В 2016-2017 годах Apple продавала MacBook Pro с дефектным шлейфом подключения дисплейного модуля к системной плате, это приводило к его повреждению и появлению на дисплее «эффекта сценического освещения». Специалисты iFixit заявили, что в Apple пошли на такой шаг ради уменьшения толщины дисплея. Проблема получила название Flexgate. Компания удлинила кабель в 2018 году.

Дьявол кроется в деталях. Apple выбрала тонкие и хрупкие шлейфы, в отличие от шлейфов в предыдущих моделях. Их можно было проложить через шарнир, а не оборачивать вокруг. Таким образом снизилась бы нагрузка от повторяющихся открываний и закрываний ноутбука.

iFixit

#новость #apple

70 70 комментариев
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70 комментариев
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Nikolay Vavilov

12

Беру попкорн, жду , чем эплофилы будут оправдывать такой "эмэйзинг".
ретроградный меркурий?
Вы не понимаете: это другое!

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Блестящий Петя

Nikolay
46

Привет от эпплофила. Если без фанатизма любить марку, то ничего не мешает говорить что они пидарасы когда этого заслуживают. Говорю: в конкретной ситуации — пидарасы. А в целом техника крутая (эпплофил же ;)

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Ринат Хафизов

Блестящий
0

"...неплохой, только ссытся и глухой". )

Ответить

Александр Антипов

Блестящий
0

Полностью с вами согласен! Как говорится: у каждого есть свой не достаток, ведь хорошо когда он разовый случай. Что скажем за Яндекс, который теперь людишки не смогут удалить на Samsung? Как там дела?)))

Ответить

Аргишт Авшарян

Алексан…
0

Спокойной удалил яндекс с самсунга) а вот разные самсунговские приложения без рута не удаляются.

Ответить

Павел Воронов

Блестящий
0

Коньюктурщик))

Ответить

Светлана Завацкая

Блестящий
0

Думаю что у каждого бывают грешки, но в целом с вами согласна, техника у Apple в целом хорошая.

Ответить

умный человек

Nikolay
0

Дерьмо случается, вот и все оправдание 

Ответить

Ринат Хафизов

умный
5

Не подходит эта поговорка. Shit happens говорят, когда вмешивается форс-мажор, не зависящий от тебя. Здесь, очевидно, другой случай. Кабель такой они ставили сознательно.

Ответить

Ренат Зайдуллин

Ринат
–1

Да подходит поговорка, просто в данном случае дерьмо - то что не прокатило без последствий)

Ответить

Candy Blue

12

Комментаторы, хватит засирать эппл. Просто про другие компании такие новости не пишут, потому что это никому не интересно. Это просто когнитивное искажение, ало. Такие проблемы есть у абсолютно всех. Ставьте минусы, мне похуй

Ответить

R Beloklyuchevsky

Candy
–2

а что есть такие же проблемы у других компаний, которые не написали в новостях? Может, пруфанешь?

Ответить

Airat Kafman

11

Ахахахах! Вот лохи эти Маководы! Как хорошо что я купил Dell за 162 000, который даже забыли нормально покрасить и впендюрили в него WVA, мать ее, матрицу. Я плАчу.

Ответить

Александр

Airat
0

Это не баг, а фича...

Ответить

Евгений Бв

–3

Так уже давно эпл скатилась до уровня ширпотреба.
Телефоны замедляют
Откровенный брак гонят
Все в рекламе, за которую надо заплатить, либо убрать с танцами с бубном.
Деньги дерут за каждый чих.
Наценка на продукцию под 250%.
Ось настолько тормозит и лагает, что пришлось аж добавить обновновления на 5-6 лет, чтобы решить все косяки, но и это не спасает. С каждым обновлением баги и тормоза только прибавляются.
Зарядку убрали, чтобы люди дополнительно тратились.
Сама батарея одна из худших на рынке, которая отрубается на лёгком морозе.
Камера уже давно отстала по качеству года на 2-3.
В ап стор начали добавлять приложения, которые воруют деньги со счетов.
И это только то, что вспомнилось.
Но, что есть у огрызков - это лучшие маркетологи в мире. Тут прям..мое почтение!

Ответить

Семен Смирнов

Евгений
4

Телефоны замедляют

Не то что вечно работающие Android
И на легком морозе выключались модели 6-7 версии, а сейчас пардон 12

Ответить

Иван Иваноff

Евгений
3

Ты чего там накатил такого забористого с утра?)) «Видел, что тормозит» - с этой реплики в осадок выпал😁. Я в качестве второго смарта держу XS max. Устанавливаю все самые последние обновления. Пробовал устанавливать самые тяжелые приложения, в том числе игры, все на максималках идёт спокойно без фризов. Так-то ему уже 3 года. А хотя должен был замедлиться до полной остановки))
Также лежит MacBook Pro 14го. Ось работает вообще без нареканий, конечно, не так все быстро открывается, как на M1, но ничего критичного и криминального. Не с ixbt случайно сбежал?!)

Ответить

Правительственный холод

Иван
2

ixbt вообще в палату мер и весов можно поместить как образец набора нытиков и бомжей

Ответить

Павел

Иван
0

Да что там XS Max, у меня SE первого поколения всё ещё хорошо работает с iOS 14, хотя модели лет 5 уже.

Ответить

Leo Uvarov

Иван
0

может запылился и тротлит, как сукин сын.

Ответить

Канищев Максим

Евгений
2

Ось на хаке работает просто прекрасно, вы на каком старье её пользуете?

Ответить

Евгений Бв

Канищев
–4

Я ее вообще не использую, посмотрел пару раз, как она тормозит, спасибо не надо.

Ответить

Смертный

Евгений
7

Короче понятно. Очередной «пользователь» Apple, который с Apple ни разу не сталкивался, но откровенно её ненавидит.

Apple делает охуенную технику. Охуенные компы, ось и охуенные телефоны. И нет тут никакой любви к марке, просто они делают охуенные штуки. Кто-то будет делать лучше, все с радостью перейдут туда.

Ответить

Правительственны

Евгений
4

Не читал, но осуждаю (с) 

Ответить

Д Хб

Правите…
4

Этот чувак везде хейтит эпл, если судить по комментам. Даже в темах про андроид и xiaomi.

Ответить

Правительственны

Д
5

Ну может, там какая травма детства какая-нибудь. Дядя троюродный там айфоном изнасиловал или девушка от него ушла к макбуку

Ответить

Eugene Podosenov

Д
2

Зависть – она такая

Ответить

Евгений Бв

Правите…
–3

Читал, смотрел и осуждаю

Ответить

Канищев Максим

Евгений
4

А что же прекрасно работает? Windows с его гребанными обновлениями? 

Ответить

Евгений Бв

Канищев
0

Винда не идеал, но работает нормально.
И не дерут цены непонятно за что

Ответить

Артём Глебов

Евгений
2

"И не дерут цены непонятно за что"

Ответить

Евгений Бв

Артём
–7

Торренты для кого придумали?)

Ответить

Маркетологов к

Канищев
1

Обновления, как обновления. Работает исправно. 

Ответить

Arif Emirbekov

Маркето…
3

У самого Мак Бук и скажу что реально новый BigSur это настоящий провал. А вот 10-ка на буткампе работает на отлично.

Ответить

Смертный

Arif
4

Ой, бля. А в чем провал то? У меня лично всё замечательно работает. Все стабильно, в отличие от вашей винды, где реально падение приложений и постоянно какие-то косяки – просто отличительная черта операционной системы.

Ответить

Маркетологов к

Arif
1

О чем и речь.

Ответить

33_rublya

Евгений
1

От кого камера-то отстала?

Ответить

Евгений Бв

33_rublya
0

На данный момент, камера на огрызках может соперничать разве только с Сяоми. До Оne Plus и Пикселя с Самсунгом, как до Луны.

Ответить

никарагуанский бабуин

Евгений
–1

Да уже и маркетологи не те. все идет на от...ись.. тупо давят баблом. 

Ответить

Михаил Синицын

4

Ну вот и что теперь делать, не покупать чтоли 😁так хотелось с утра потратить миллиард

Ответить

Slava Krasnov

Михаил
–3

Макбук сейчас стоит как видеокарта

Ответить

Михаил

Slava
21

Это видеокарты сейчас стоят как макбук.

Ответить

Павел Бондаренко

Михаил
0

Номер карты - сбросил в личку

Ответить

Станислав Севостьянов

2

Вы прекрасно знаете причину, по которой Apple катится в ад.

Ответить

Сергей Макеев

Станислав
6

Я не знаю - можно по подробнее. С моим macbook и imac и iphone все отлично.

Ответить

Михаил

Сергей
–5

В отличие от русского языка 👀

Ответить

Leha Shum

Сергей
–4

Только если ваш айфон не 11 и не 12 модели БГГ

Ответить

Beerman

Станислав
1

это пидоры!

Ответить

Evgeny Terentev

Beerman
1

Они вымрут сами ...

Ответить

Leo Uvarov

Станислав
0

sodomy?

Ответить

Правительственный холод

3

Чтобы удлинить шлейф, нужно всего лишь... 

Ответить

Valentin Omelyan

–1

Может эпл и пидоры...

Но мне очень интересно было бы услышать:
- какой телефон лучше айфона?
- какой ноут лучше мака?

Серьезно, знает кто? Расскажите.

Ответить

Candy Blue

Valentin
5

Неправильный вопрос. Не бывает лучшего смартфона/ноута/чего угодно. Нужно подбирать под свои конкретные задачи.

Ответить

Ренат Зайдуллин

Valentin
3

Нужно плясать от задач, для меня мак однозначно бесполезная херь, так как профильный софт есть только под винду, а ставить винду на мак - ну такое себе 

Ответить

Ринат Хафизов

Valentin
2

Какой огурец лучше помидора?

Ответить

Dmitriy Alekperov

Valentin
1

dell xps 9575 например, если про ноут. Ну и самсунги/сони норм телефоны делают

Ответить

Leha Shum

0

Уроды из Эпл, гореть вам в аду!
Я купил себе айфон 12 pro max, так у него экран ХУЖЕ чем в моем старом XS pro max!!

Ответить

Candy Blue

Leha
2

Чем хуже?

Ответить

Павел Воронов

Candy
1

Ценой хуже

Ответить

Leha Shum

Candy
0

Он желтит, и эпл не признаёт это(на этих новых экранах нет белого цвета - вместо белого там желтый, а на части экранов зеленит.
Значительно хуже угол обзора. https://www.ixbt.com/news/2020/11/09/iphone-12-apple.html

Ответить

Павел

Leha
0

Он желтит, и эпл не признаёт это

Вы обращались напрямую в АСЦ или Эпл?

Ответить

Правительственный холод

Candy
0

Чем XS про макс 

Ответить

Никита Царёв

2

А я то думаю в чем проблема. Так вот оно как значит. Ну и как быть? Могу я свой сраный мак с таким дисплеем поменять на новый?? А, Тим Кук?

Ответить

Leha Shum

Никита
1

Астрологи обьявили неделю бунта анальных рабов

Ответить

Канищев Максим

2

Аппле уже давно не торт. И все из-за ориентации на массовый рынок потребительской электроники. Они с телефонов и приложений имею денег намного больше чем с этих ноутбуков. 

Ответить

Arartem

2

Никогда такого не было и вот опять.

Ответить

Петррр Иваныч

0

Нельзя вот так лопатой бабло грести и делать качественно одновременно ))
Можно думать что всё качественно, даже лицемерить. Но факт будет оставаться фактом.

Ответить

Ware Wow

0

Они предыдущие модели телефонов совсем недавно специально замедляли.

Ответить

Илья Шишкунов

0

Новости Apple

Ответить

alex twit

–1

Эдвард Давила не родственник Била, случаем?

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