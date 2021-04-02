Суд в США постановил, что Apple сознательно продавала MacBook Pro с бракованными дисплеями Статьи редакции
В коллективном иске утверждается, что Apple также удаляла жалобы владельцев с форумов.
Судья окружного суда Северной Калифорнии Эдвард Давила заявил, что Apple умышленно продавала ноутбуки MacBook Pro 2016 и 2017 года с дефектом шлейфа матрицы экрана. Об этом пишет Law360.
Давила согласился с аргументом истцов, что Apple тщательно тестировала MacBook Pro перед продажей и знала о проблеме. Он также пообещал расследовать утверждения о том, что компания удаляла сообщения на форуме с жалобами на эту проблему.
Судебное разбирательство ещё не закончено, истцы требуют возместить траты за ремонт MacBook и расширить гарантию, сейчас она распространяется только на 13-дюймовые MacBook Pro. Apple вину в умышленном скрытии проблемы не признаёт.
В 2016-2017 годах Apple продавала MacBook Pro с дефектным шлейфом подключения дисплейного модуля к системной плате, это приводило к его повреждению и появлению на дисплее «эффекта сценического освещения». Специалисты iFixit заявили, что в Apple пошли на такой шаг ради уменьшения толщины дисплея. Проблема получила название Flexgate. Компания удлинила кабель в 2018 году.
Беру попкорн, жду , чем эплофилы будут оправдывать такой "эмэйзинг".
ретроградный меркурий?
Вы не понимаете: это другое!
Блестящий Петя
Привет от эпплофила. Если без фанатизма любить марку, то ничего не мешает говорить что они пидарасы когда этого заслуживают. Говорю: в конкретной ситуации — пидарасы. А в целом техника крутая (эпплофил же ;)
Полностью с вами согласен! Как говорится: у каждого есть свой не достаток, ведь хорошо когда он разовый случай. Что скажем за Яндекс, который теперь людишки не смогут удалить на Samsung? Как там дела?)))
Спокойной удалил яндекс с самсунга) а вот разные самсунговские приложения без рута не удаляются.
Думаю что у каждого бывают грешки, но в целом с вами согласна, техника у Apple в целом хорошая.
Дерьмо случается, вот и все оправдание
Не подходит эта поговорка. Shit happens говорят, когда вмешивается форс-мажор, не зависящий от тебя. Здесь, очевидно, другой случай. Кабель такой они ставили сознательно.
Да подходит поговорка, просто в данном случае дерьмо - то что не прокатило без последствий)
Комментаторы, хватит засирать эппл. Просто про другие компании такие новости не пишут, потому что это никому не интересно. Это просто когнитивное искажение, ало. Такие проблемы есть у абсолютно всех. Ставьте минусы, мне похуй
а что есть такие же проблемы у других компаний, которые не написали в новостях? Может, пруфанешь?
Ахахахах! Вот лохи эти Маководы! Как хорошо что я купил Dell за 162 000, который даже забыли нормально покрасить и впендюрили в него WVA, мать ее, матрицу. Я плАчу.
Так уже давно эпл скатилась до уровня ширпотреба.
Телефоны замедляют
Откровенный брак гонят
Все в рекламе, за которую надо заплатить, либо убрать с танцами с бубном.
Деньги дерут за каждый чих.
Наценка на продукцию под 250%.
Ось настолько тормозит и лагает, что пришлось аж добавить обновновления на 5-6 лет, чтобы решить все косяки, но и это не спасает. С каждым обновлением баги и тормоза только прибавляются.
Зарядку убрали, чтобы люди дополнительно тратились.
Сама батарея одна из худших на рынке, которая отрубается на лёгком морозе.
Камера уже давно отстала по качеству года на 2-3.
В ап стор начали добавлять приложения, которые воруют деньги со счетов.
И это только то, что вспомнилось.
Но, что есть у огрызков - это лучшие маркетологи в мире. Тут прям..мое почтение!
Телефоны замедляют
Не то что вечно работающие Android
И на легком морозе выключались модели 6-7 версии, а сейчас пардон 12
Ты чего там накатил такого забористого с утра?)) «Видел, что тормозит» - с этой реплики в осадок выпал😁. Я в качестве второго смарта держу XS max. Устанавливаю все самые последние обновления. Пробовал устанавливать самые тяжелые приложения, в том числе игры, все на максималках идёт спокойно без фризов. Так-то ему уже 3 года. А хотя должен был замедлиться до полной остановки))
Также лежит MacBook Pro 14го. Ось работает вообще без нареканий, конечно, не так все быстро открывается, как на M1, но ничего критичного и криминального. Не с ixbt случайно сбежал?!)
Правительственный холод
ixbt вообще в палату мер и весов можно поместить как образец набора нытиков и бомжей
Ось на хаке работает просто прекрасно, вы на каком старье её пользуете?
Я ее вообще не использую, посмотрел пару раз, как она тормозит, спасибо не надо.
Смертный
Короче понятно. Очередной «пользователь» Apple, который с Apple ни разу не сталкивался, но откровенно её ненавидит.
Apple делает охуенную технику. Охуенные компы, ось и охуенные телефоны. И нет тут никакой любви к марке, просто они делают охуенные штуки. Кто-то будет делать лучше, все с радостью перейдут туда.
Правительственны
Не читал, но осуждаю (с)
Правительственны
Ну может, там какая травма детства какая-нибудь. Дядя троюродный там айфоном изнасиловал или девушка от него ушла к макбуку
А что же прекрасно работает? Windows с его гребанными обновлениями?
Винда не идеал, но работает нормально.
И не дерут цены непонятно за что
"И не дерут цены непонятно за что"
Обновления, как обновления. Работает исправно.
У самого Мак Бук и скажу что реально новый BigSur это настоящий провал. А вот 10-ка на буткампе работает на отлично.
Смертный
Ой, бля. А в чем провал то? У меня лично всё замечательно работает. Все стабильно, в отличие от вашей винды, где реально падение приложений и постоянно какие-то косяки – просто отличительная черта операционной системы.
На данный момент, камера на огрызках может соперничать разве только с Сяоми. До Оne Plus и Пикселя с Самсунгом, как до Луны.
Да уже и маркетологи не те. все идет на от...ись.. тупо давят баблом.
Ну вот и что теперь делать, не покупать чтоли 😁так хотелось с утра потратить миллиард
Макбук сейчас стоит как видеокарта
Вы прекрасно знаете причину, по которой Apple катится в ад.
Я не знаю - можно по подробнее. С моим macbook и imac и iphone все отлично.
Может эпл и пидоры...
Но мне очень интересно было бы услышать:
- какой телефон лучше айфона?
- какой ноут лучше мака?
Серьезно, знает кто? Расскажите.
Неправильный вопрос. Не бывает лучшего смартфона/ноута/чего угодно. Нужно подбирать под свои конкретные задачи.
Нужно плясать от задач, для меня мак однозначно бесполезная херь, так как профильный софт есть только под винду, а ставить винду на мак - ну такое себе
dell xps 9575 например, если про ноут. Ну и самсунги/сони норм телефоны делают
Уроды из Эпл, гореть вам в аду!
Я купил себе айфон 12 pro max, так у него экран ХУЖЕ чем в моем старом XS pro max!!
Чем хуже?
Он желтит, и эпл не признаёт это(на этих новых экранах нет белого цвета - вместо белого там желтый, а на части экранов зеленит.
Значительно хуже угол обзора. https://www.ixbt.com/news/2020/11/09/iphone-12-apple.html
А я то думаю в чем проблема. Так вот оно как значит. Ну и как быть? Могу я свой сраный мак с таким дисплеем поменять на новый?? А, Тим Кук?
Аппле уже давно не торт. И все из-за ориентации на массовый рынок потребительской электроники. Они с телефонов и приложений имею денег намного больше чем с этих ноутбуков.
Нельзя вот так лопатой бабло грести и делать качественно одновременно ))
Можно думать что всё качественно, даже лицемерить. Но факт будет оставаться фактом.
Блоги компаний
Показать еще