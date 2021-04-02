В коллективном иске утверждается, что Apple также удаляла жалобы владельцев с форумов.

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Судья окружного суда Северной Калифорнии Эдвард Давила заявил, что Apple умышленно продавала ноутбуки MacBook Pro 2016 и 2017 года с дефектом шлейфа матрицы экрана. Об этом пишет Law360.

Проблема с дисплеем на MacBook Pro Фото The Verge

Давила согласился с аргументом истцов, что Apple тщательно тестировала MacBook Pro перед продажей и знала о проблеме. Он также пообещал расследовать утверждения о том, что компания удаляла сообщения на форуме с жалобами на эту проблему.

Судебное разбирательство ещё не закончено, истцы требуют возместить траты за ремонт MacBook и расширить гарантию, сейчас она распространяется только на 13-дюймовые MacBook Pro. Apple вину в умышленном скрытии проблемы не признаёт.

Суд считает, что утверждения о предварительном тестировании в сочетании с утверждениями о существенных жалобах клиентов достаточны, чтобы показать, что Apple имела исключительные сведения о предполагаемом дефекте. Эдвард Давила судья

В 2016-2017 годах Apple продавала MacBook Pro с дефектным шлейфом подключения дисплейного модуля к системной плате, это приводило к его повреждению и появлению на дисплее «эффекта сценического освещения». Специалисты iFixit заявили, что в Apple пошли на такой шаг ради уменьшения толщины дисплея. Проблема получила название Flexgate. Компания удлинила кабель в 2018 году.