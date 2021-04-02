Это поможет пользователям делать покупки и искать информацию на зарубежных сайтах.

Браузер научился переводить текст на картинках благодаря технологиям компьютерного зрения и «Яндекс.Переводчику», сообщили vc.ru в компании. Дополнительных расширений пользователю скачивать не нужно.

Чтобы перевести конкретное изображение, пользователь должен выбрать соответствующий пункт в контекстном меню. Если пользователь переводит весь сайт, на картинках появляется кнопка «Перевести». Для перевода всех изображений, пользователь должен открыть меню «Переводчика» в адресной строке и выбрать нужный пункт.

«Яндекс.Браузер»

«Языковой барьер мешает людям познавать новое, ограничивая их контентом на родном языке. Одна из задач команды “Браузера” — помочь людям преодолеть этот барьер, чтобы они комфортно чувствовали себя на любых сайтах», — пояснил руководитель «Яндекс.Браузера» Роман Иванов.

Функция уже доступна в «Браузере» для Windows и бета-версии для Android. В ближайшее время она появится в версии браузера для остальных десктопных платформ, а до конца 2021 года — для iOS.