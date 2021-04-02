«Яндекс.Браузер» научился переводить текст на изображениях Статьи редакции
Это поможет пользователям делать покупки и искать информацию на зарубежных сайтах.
Браузер научился переводить текст на картинках благодаря технологиям компьютерного зрения и «Яндекс.Переводчику», сообщили vc.ru в компании. Дополнительных расширений пользователю скачивать не нужно.
Чтобы перевести конкретное изображение, пользователь должен выбрать соответствующий пункт в контекстном меню. Если пользователь переводит весь сайт, на картинках появляется кнопка «Перевести». Для перевода всех изображений, пользователь должен открыть меню «Переводчика» в адресной строке и выбрать нужный пункт.
«Языковой барьер мешает людям познавать новое, ограничивая их контентом на родном языке. Одна из задач команды “Браузера” — помочь людям преодолеть этот барьер, чтобы они комфортно чувствовали себя на любых сайтах», — пояснил руководитель «Яндекс.Браузера» Роман Иванов.
Функция уже доступна в «Браузере» для Windows и бета-версии для Android. В ближайшее время она появится в версии браузера для остальных десктопных платформ, а до конца 2021 года — для iOS.
Было бы это расширение браузера - я бы поставил. А так - пофиг что там научился их стремный браузер, который я использовать не хочу ради пары плюшек.
Не стремный, а нормальный браузер. Говорю как постоянный его пользователь, а не как человек, который не знает о чем говорит.
так это один из лучших браузеров, перепробовал с десяток разных, популярных и не очень
Забавно как репутация играет на продукт) Может когда нибудь отмоется.. Ну или будет как с edge - сделают хороших продукт, но все равно все будут плеваться потому что "пробовали 20 лет назад и он тогда был говном"
Нельзя, рррряяя!1!! Яндекс не может внедрять классные новые технологии и развиваться!
Научился или как всегда сплагиатил техгологию?
прикольно. работает, но не идеально. подтормаживает. либо это только со стороны моего интернет провайдера косяки. и перевод порой будет а-ля стандартный транслейт (яндекс, гугл), но начало хорошее, я считаю
Странно, что в примере рекламу я еды не впендюрили
Теперь товарищ майор сможет ловить агентов госдепа без бумажного словаря.
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