Техника
Таня Боброва

«Яндекс.Браузер» научился переводить текст на изображениях Статьи редакции

Это поможет пользователям делать покупки и искать информацию на зарубежных сайтах.

Браузер научился переводить текст на картинках благодаря технологиям компьютерного зрения и «Яндекс.Переводчику», сообщили vc.ru в компании. Дополнительных расширений пользователю скачивать не нужно.

Чтобы перевести конкретное изображение, пользователь должен выбрать соответствующий пункт в контекстном меню. Если пользователь переводит весь сайт, на картинках появляется кнопка «Перевести». Для перевода всех изображений, пользователь должен открыть меню «Переводчика» в адресной строке и выбрать нужный пункт.

«Яндекс.Браузер»

«Языковой барьер мешает людям познавать новое, ограничивая их контентом на родном языке. Одна из задач команды “Браузера” — помочь людям преодолеть этот барьер, чтобы они комфортно чувствовали себя на любых сайтах», — пояснил руководитель «Яндекс.Браузера» Роман Иванов.

Функция уже доступна в «Браузере» для Windows и бета-версии для Android. В ближайшее время она появится в версии браузера для остальных десктопных платформ, а до конца 2021 года — для iOS.

#новость #яндексбраузер

597 просмотров
14 14 комментариев
11
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0431\u0440\u0430\u0443\u0437\u0435\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 14, "likes": 11, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 228839, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 02 Apr 2021 10:50:42 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Михаил Набоков

4

Было бы это расширение браузера - я бы поставил. А так - пофиг что там научился их стремный браузер, который я использовать не хочу ради пары плюшек.

Ответить

Георгий Михнов

Михаил
4

Не стремный, а нормальный браузер. Говорю как постоянный его пользователь, а не как человек, который не знает о чем говорит. 

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Михаил
0

так это один из лучших браузеров, перепробовал с десяток разных, популярных и не очень

Ответить

Олег Пчелкин

Михаил
0

Забавно как репутация играет на продукт) Может когда нибудь отмоется.. Ну или будет как с edge - сделают хороших продукт, но все равно все будут плеваться потому что "пробовали 20 лет назад и он тогда был говном"

Ответить

Георгий Михнов

3

Нельзя, рррряяя!1!! Яндекс не может внедрять классные новые технологии и развиваться!

Ответить

Александр Сенс

–3

Научился или как всегда сплагиатил техгологию?

Ответить

Алиса Селиверстова

Александр
2

какая разница? раньше не было, теперь есть. что плохого?

Ответить

Alexandr Simonov

Александр
0

Идею сплагиатил и сам научился.

Ответить

Алиса Селиверстова

2

прикольно. работает, но не идеально. подтормаживает. либо это только со стороны моего интернет провайдера косяки. и перевод порой будет а-ля стандартный транслейт (яндекс, гугл), но начало хорошее, я считаю

Ответить

alex twit

0

Странно, что в примере рекламу я еды не впендюрили

Ответить

Alexandr Simonov

alex
1

Она теперь будет тебя преследовать в любой выдаче

Ответить

Timur

1

В копилку уникальных фич пополнение прибыло.

Ответить

Nikolay Kenig

–1

Так и до телепортов не далеко :)

Ответить

Alexandr Simonov

–1

Теперь товарищ майор сможет ловить агентов госдепа без бумажного словаря.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Mail.ru Group
Подписан
Отписаться
Что умеет суперприложение Mail.ru — и как мы его разрабатывали
Mail.ru объявила о запуске суперприложения на основе Почты для всех пользователей. В нем есть быстрый доступ к голосово…
6
NTA
Подписан
Отписаться
5 признаков того, что ваша дальнейшая аналитика отправится в корзину
Многим из нас по «долгу службы» приходится заниматься обработкой, анализом и структурированием информации. Обычно от ТЗ…
0
Логомашина
Подписан
Отписаться
Почему «Яндекс» должен был поменять лого ещё три года назад
Пока читатели vc.ru шутят о том, что «Яндекс» отъелся на карантине, Логомашина объясняет, чем хорош его новый лого и по…
69

Показать еще

Лучшие комментарии
Andreas Lapueros
за день
Короче это длинная бесполезная статья. Ответ на вопрос из заголовка статьи - один, и он классический: «стань айтишником на важной должности». Вся остальная статья на 99.9% пропитана какой-то философией и акциями, хотя…
ФинИнди: как уехать из Саратовской области и накопить $470 000 на финансовую независимость
Alexander Mitryashkin
за неделю
Не мое, но забавно Если бы Суэцкий канал и танкер Evergreen были бы российскими😊 Первые три дня официальные лица отрицали бы перекрытие, называя его временным затруднением трафика. На четвертый день вышло бы…
Финский ритейлер K-Group предупредил о возможном дефиците кофе, ананасов и тунца из-за блокировки Суэцкого канала

Комментарии

Дмитрий Распопов

Банкомат «Тинькофф» неправильно…

Leo Uvarov

Суд в США постановил, что Apple…

Илья Волочков

Epic Games планирует привлечь…

Igor Filippov

Epic Games планирует привлечь…

Илья Волочков

Epic Games планирует привлечь…

Аргишт Авшарян

Суд в США постановил, что Apple…

Алексей Дымов

ФинИнди: как уехать из…

Alexandr Simonov

«Яндекс.Браузер» научился…

Igor Filippov

Epic Games планирует привлечь…

Илья М

Epic Games планирует привлечь…

Павел

Суд в США постановил, что Apple…

Denis Bystruev

Epic Games планирует привлечь…

John Doe

«Теле2»: со скоростью интернета…

Completo

Как повысить прибыль компании с…

Ольга Черватюк

«Яндекс» за три месяца вложил…

Артём Лисовский

Правительство одобрило поправки…

Yury Grinev

Epic Games планирует привлечь…

Leo Uvarov

Суд в США постановил, что Apple…

Igor Filippov

Epic Games планирует привлечь…

Светлана Завацкая

Epic Games планирует привлечь…
null