Техника
Евгения Евсеева

App Store начал отклонять приложения, которые используют инструменты для сбора данных пользователей без их согласия Статьи редакции

Например, приложения, которые отслеживают данные пользователей с помощью цифрового отпечатка устройства.

В преддверии обновления iOS 14 Apple начала отклонять в App Store приложения, использующие сторонние SDK для сбора пользовательских данных без спроса, пишет 9To5Mac.

Некоторые разработчики используют SDK, которые помогают отслеживать пользователей с помощью цифрового опечатка устройства. Этот метод определяет модель устройства, IP-адрес и другие данные для идентификации пользователя.

Как заметил аналитик Эрик Сёферт (Eric Seufert), компания теперь отклоняет любые приложения, использующие Adjust SDK — одно из средств для снятия «отпечатка» устройства.

Сёферт рассказал 9to5Mac, что Adjust SDK не только не позволяет пользователям отказаться от отслеживания, но и предлагает разработчикам альтернативы, чтобы продолжать отслеживать пользователей.

  • В июне 2020 года Apple объявила, что обяжет владельцев приложений самим сообщать пользователям, какие данные они планируют собирать. Обновление настроек конфиденциальности начало действовать в декабре.
  • Весной Apple выпустит обновление правил iOS-приложений, которое обяжет разработчиков запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание действий для таргетинга рекламы.
  • Решение Apple критиковала Facebook. В декабре 2020 года компания даже купила в газетах рекламу, в которой критикует новые правила Apple. Китайские компании начали тестировать технологию для обхода запрета Apple.

#новость #apple

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Vlad Azimov

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Ну хоть на этом спасибо, только вот сафари ( а точнее Гугл собирает куда больше) Но идея однозначно заслуживает уважения

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Юрий Белоножкин

Vlad
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Сафари, а точнее Гугл? Что

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