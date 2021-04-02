App Store начал отклонять приложения, которые используют инструменты для сбора данных пользователей без их согласия Статьи редакции
Например, приложения, которые отслеживают данные пользователей с помощью цифрового отпечатка устройства.
В преддверии обновления iOS 14 Apple начала отклонять в App Store приложения, использующие сторонние SDK для сбора пользовательских данных без спроса, пишет 9To5Mac.
Некоторые разработчики используют SDK, которые помогают отслеживать пользователей с помощью цифрового опечатка устройства. Этот метод определяет модель устройства, IP-адрес и другие данные для идентификации пользователя.
Как заметил аналитик Эрик Сёферт (Eric Seufert), компания теперь отклоняет любые приложения, использующие Adjust SDK — одно из средств для снятия «отпечатка» устройства.
Сёферт рассказал 9to5Mac, что Adjust SDK не только не позволяет пользователям отказаться от отслеживания, но и предлагает разработчикам альтернативы, чтобы продолжать отслеживать пользователей.
- В июне 2020 года Apple объявила, что обяжет владельцев приложений самим сообщать пользователям, какие данные они планируют собирать. Обновление настроек конфиденциальности начало действовать в декабре.
- Весной Apple выпустит обновление правил iOS-приложений, которое обяжет разработчиков запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание действий для таргетинга рекламы.
- Решение Apple критиковала Facebook. В декабре 2020 года компания даже купила в газетах рекламу, в которой критикует новые правила Apple. Китайские компании начали тестировать технологию для обхода запрета Apple.
Ну хоть на этом спасибо, только вот сафари ( а точнее Гугл собирает куда больше) Но идея однозначно заслуживает уважения
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