«Яндекс» получил 19% в капитале производителя телевизоров «Квант» под залог корпоративного займа Статьи редакции
Так компания сможет активнее продвигать свои сервисы в Smart TV, полагают эксперты.
«Яндекс» получил в залог долю в ООО «Квант», которое занимается сборкой и производством телевизоров — договор компании заключили 25 марта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
Владелец и гендиректор компании Михаил Етонов, который выступил залогодателем, подтвердил изданию эту информацию и добавил, что «Яндекс» получила 19%. В ИТ-компании тоже подтвердили сделку. «Квант» уже сотрудничает с «Яндексом»: выпускает материнские платы для Smart TV, куда загружается в том числе ПО компании, добавил Етонов.
У производителя есть и другие партнёры, среди которых «Ситилинк», DNS и «М.Видео-Эльдорадо», отмечает издание. Последняя в 2020 году продавала Smart TV под маркой Novex с прошивкой от «Яндекса» — по данным CNews, их выпускал «Квант».
Около 25-30% российского рынка занимают телевизоры, которые собирает «Квант», рассказал «Коммерсанту» источник в одном из крупных дистрибуторов электроники. С 2019 года компания собирает телевизоры со Smart TV для Xiaomi, отмечает руководитель аналитического центра холдинга GS Group Александр Сурков.
По словам Суркова, «Яндекс» может продвигать свои сервисы в Xiaomi Smart TV — компания могла дать заём «Кванту» под новую сборочную линию. Деньги также нужны были на закупку лицензий. Общий размер займа мог составить несколько сотен миллионов рублей, считает он.
Если «Квант» не выплатит деньги, доля в 19% перейдет «Яндексу» — вполне возможно, что компания именно этого и добивается, отмечает директор департамента ТВ и контента J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. Это позволит ей контролировать сборку и логистику. По словам источника на рынке, «Яндекс» планирует выпустить новый продукт для Smart TV.
С телефонами не зашло, так хотяб с тв попытаться
Везде надо пробовать,не ошибается тот кто ничего не делает.
Лучше меньше да лучше.
Нормально делай - нормально будет.
У яндекс.телефонов было фиговое соотношение цены и качества, фиговый маркетинг и дополняло всё это фиговая репутация самого яндекса, поэтому телефоны и провалились. Если бы они хоть один из этих факторов улучшили - получили бы свою часть российского рынка.
Это моё скромное мнение, конечно)
Можно делать маааленькие такие телевизоры, с GSM модулем и сенсорным экраном
Им не телевизоры нужны, а просто производство электроники. Они переманивают с заводов хороших инженеров и направляют в своё подразделение автопилотов и роверов. На базе этого завода можно будет как раз начать массовое производство таких штук. Ну и да, телевизоры, информационные панели, всякое такое.
Сборка по лицензии и производство полного цикла это самую малость вещи из разных вселенных. Нет там никаких хороших инженеров, просто сборка.
Это как завод бмв в России на машины которого не распространяется мировая гарантия бмв
Им и нужны цеха для сборки и коллектив который можно переобучать под разные задачи. Инженеры - в самом Яндексе сидят, а завод будет заниматься сборкой китайских компонентов в конечный продукт.
Ааа теперь я понял почему у Теслы ещё полного автопилота нет, они просто ещё не преисполнились до покупки сборочной линии китайских телевизоров, вот как купят сразу техническая революция произойдёт
Когда уже производители техники дадут пользователям выбрать то что пользователям самим нужно? Они ведь покупают товар и владеют им, а не наоборот
Чтобы пользоваться чем-то необязательно этим владеть.
Вижу человека, подкованного в новом дискурсе.
Шваббу привет передавайте 😬
Когда это станет выгоднее чем впаривание пользователям того что им не нужно
Блть, у меня был телевизор Квант в 80х они еще живы что ли? )))
1. Не квант, а кварц
2. "У меня был в 80-е" - тебе не меньше 60 лет, если он был именно у тебя
Был именно Квант. У меня в семье, или у меня тождественно. У меня теперь закономерный вопрос- "Че доебался?"
Не обижайся - по доброму
Делал их завод им. Козицкого, я даже погуглил )))
Не, не обижаюсь.
В 90-е в ДК этого завода дискотеки модные были)) а сейчас заброшка, хоть и в центре города
Сейчас -ни телеков, ни дискотек))
Вау, ребята в Кванте научились лить пластиковые корпуса для теликов! И даже более того - делать пузырчатую пленку для упаковки!!!!
Xiaomi подвинься, SmartTV теперь наш!!!!!!
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