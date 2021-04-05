Так «Яндекс» сможет активнее продвигать свои сервисы в Smart TV, полагают эксперты.

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«Яндекс» получил в залог долю в ООО «Квант», которая занимается сборкой и производством телевизоров — договор компании заключили 25 марта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Владелец и гендиректор компании Михаил Етонов, который выступил залогодателем, подтвердил изданию эту информацию и добавил, что «Яндекс» получила 19%. В ИТ-компании тоже подтвердили сделку. «Квант» уже сотрудничает с «Яндексом»: выпускает материнские платы для Smart TV, куда загружается в том числе ПО компании, добавил Етонов.

У производителя есть и другие партнёры, среди которых «Ситилинк», DNS и «М.Видео-Эльдорадо», отмечает издание. Последняя в 2020 году продавала Smart TV под маркой Novex с прошивкой от «Яндекса» — по данным CNews, их выпускал «Квант».

Около 25-30% российского рынка занимают телевизоры, которые собирает «Квант», рассказал «Коммерсанту» источник в одном из крупных дистрибуторов электроники. С 2019 года компания собирает Smart TV для Xiaomi, отмечает руководитель аналитического центра холдинга GS Group Александр Сурков.

По словам Суркова, «Яндекс» может продвигать свои сервисы в Xiaomi Smart TV — компания могла дать заем «Кванту» под новую сборочную линию. Деньги также нужны были на закупку лицензий. Общий размер займа мог составить несколько сотен миллионов рублей, считает он.