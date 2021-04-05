«Яндекс» получил под залог 19% в капитале производителя телевизоров «Квант» Статьи редакции
Так «Яндекс» сможет активнее продвигать свои сервисы в Smart TV, полагают эксперты.
«Яндекс» получил в залог долю в ООО «Квант», которая занимается сборкой и производством телевизоров — договор компании заключили 25 марта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
Владелец и гендиректор компании Михаил Етонов, который выступил залогодателем, подтвердил изданию эту информацию и добавил, что «Яндекс» получила 19%. В ИТ-компании тоже подтвердили сделку. «Квант» уже сотрудничает с «Яндексом»: выпускает материнские платы для Smart TV, куда загружается в том числе ПО компании, добавил Етонов.
У производителя есть и другие партнёры, среди которых «Ситилинк», DNS и «М.Видео-Эльдорадо», отмечает издание. Последняя в 2020 году продавала Smart TV под маркой Novex с прошивкой от «Яндекса» — по данным CNews, их выпускал «Квант».
Около 25-30% российского рынка занимают телевизоры, которые собирает «Квант», рассказал «Коммерсанту» источник в одном из крупных дистрибуторов электроники. С 2019 года компания собирает Smart TV для Xiaomi, отмечает руководитель аналитического центра холдинга GS Group Александр Сурков.
По словам Суркова, «Яндекс» может продвигать свои сервисы в Xiaomi Smart TV — компания могла дать заем «Кванту» под новую сборочную линию. Деньги также нужны были на закупку лицензий. Общий размер займа мог составить несколько сотен миллионов рублей, считает он.
Если «Квант» не выплатит деньги, то доля 19% перейдет «Яндексу» — вполне возможно, что компания именно этого и добивается, отмечает директор департамента ТВ и контента J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. Это позволит ей контролировать сборку и логистику. По словам источника на рынке, «Яндекс» планирует выпустить новый продукт для Smart TV.
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