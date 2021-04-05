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Техника
Евгения Евсеева

Google приобрела стартап Dysonics, разрабатывающий технологии объёмного звучания Статьи редакции

Компания может использовать технологии для своих будущих устройств — наушников, колонок и устройств дополненной реальности, предполагает Protocol.

  • Google приобрела стартап в декабре 2020 года, выяснил Protocol. Приобретение было раскрыто в заявке в управление по патентам и товарным знакам США. Условия сделки неизвестны.
  • Некоторые сотрудники Dysonics изменили профили на LinkedIn, сообщает издание. Например, в профиле сооснователя и технического директора стартапа Роберта Далтона-младшего указано, что он разрабатывает «звуковое оборудование» для Google, а другой сотрудник отметил, что он теперь в команде, которая «работает над звуковыми алгоритмами для различных продуктов Google».
  • Google также принадлежат права на интеллектуальную собственность Dysonics, включая некоторые патенты на технологии бинаурального аудио — которое передаёт звук таким, каким его слышит человек.
  • Google может использовать сотрудников и технологии Dysonics для будущих версий Pixel Buds, что позволит добавить технологии объёмного звучания в устройство, предполагает издание. Google может использовать технологии для усиления звука динамиков Nest.
  • Кроме того, технологии Dysonics могут стать основой звука для будущих VR и AR-устройств Google.
  • Компания Dysonics была основана в 2011 году. Стартап сотрудничал с авиаперевозчиком Virgin America, чтобы добавить объёмный звук в развлекательную систему в полете, а также разработал программу для создания эффекта объёмного звучания для создателей VR-контента.

#новость #google

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Roman Moskovskiy

2

бинауральное аудио — которое передаёт звук таким, каким его слышит человек.

Ээээ стерео?

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Роман Габидулин

Roman
1

Нет, это другое. В бинауральной записи учитывается много анатомических параметров, которые не учитываются при обычном стерео. Т.е. запись ведётся на несколько микрофонов, которые засовываются в уши манекену, где стараются повторить анатомию уха, ушной раковины и т.д. Плюс если звук идёт под углом, то до одного уха (микрофона) он долетит раньше, чем до другого. Всё это учитывается, стараются повторить как звук обтекает голову и т.д. Там много хитростей.

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