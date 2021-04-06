серверов от Acer
Microsoft начала топить серверы в жидкости для охлаждения и повышения их производительности Статьи редакции
В 2018 году компания поместила на морское дно контейнер с серверами, а теперь решила заливать их специальной жидкостью.
Microsoft начнёт погружать серверы в специальную жидкость, чтобы повысить их производительность, пишет The Verge. Процесс погружного охлаждения существует уже несколько лет, но компания заявляет, что она «первый поставщик облачных услуг» который использует такое охлаждение в производстве.
При таком охлаждении серверные стойки погружают в специальную жидкость на основе фторуглерода, безвредную для электроники. Она отводит тепло от серверных компонентов, достигает точки кипения, конденсируется, а затем снова попадает на сервера. Это создает замкнутую систему охлаждения.
Такой способ охлаждения в последние несколько лет используют во время майнинга биткоина и других криптовалют, пишет The Verge. Сейчас большинство центров обработки данных охлаждают серверы, понижая температуру воздуха с помощью испарения воды, но он требует большого расхода жидкости.
В Microsoft надеются, что так смогут не использовать воду в центрах обработки данных. Также это позволит компании более компактно располагать серверы, что сократит пространство, выделенное под них. Сейчас компания только проводит тесты с одной стойкой, но в будущем планирует расширить эксперимент.
Microsoft собирается изучить надёжность погружного охлаждения, а также как оно поможет справиться с нагрузками на серверы.
В 2018 году команда Microsoft Project Natick опустила герметичный контейнер с серверами на морское дно в Шотландии на глубину почти 36 метров. Компания хотела доказать, что герметичный контейнер на дне океана может повысить надёжность работы центров обработки данных. Эксперимент подтвердил гипотезу.
mailru давно все серверы перевела на дно выгребных туалетов
.Net не тонет </java_funboy_mode>
Funboy — это что-то из гей-порно? 🤔
Надеюсь, что нет. И даже не хочу знать, откуда это словосочетание в моей голове.
У меня такое уважение к Microsoft, потому что они не просто сидят ровно и пользуются своей монополией, а продолжают развиваться.
Не знаю как фторуглеродом, но в индустрии мало где используется погружение в воду из-за одной причины: крайне сложное обслуживание таких систем. Когда надо обслужить один сервер, надо выключить всю стойку, воду слить, все достать в комнату с полной стерильностью, стерильными руками обслужить, обратно загрузить, новую воду залить. Явно это не за 5 минут делается как в обычном датацентре. Про горячую замену вообще говорить не приходится. А если ты ошибся где-то, то у тебя вся стойка выходит из строя.
Стоит добавить, что не понятно, как всё это будет воздействовать на различные охладительные элементы
В майнинг фермах такое давно практикуется, а тепло отводится для отопления теплиц или домов. Читал как то об этом.
а тепло отводится для отопления теплиц или домов
Это конечно байки полные
Кстати, интересно, как влияет эта жидкость на срок службы CMOS батарейки
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