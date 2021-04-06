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Техника
Евгения Евсеева

Microsoft начала топить серверы в жидкости для охлаждения и повышения их производительности Статьи редакции

В 2018 году компания поместила на морское дно контейнер с серверами, а теперь решила заливать их специальной жидкостью.

19 19 комментариев
1482 просмотров

Microsoft начнёт погружать серверы в специальную жидкость, чтобы повысить их производительность, пишет The Verge. Процесс погружного охлаждения существует уже несколько лет, но компания заявляет, что она «первый поставщик облачных услуг» который использует такое охлаждение в производстве.

При таком охлаждении серверные стойки погружают в специальную жидкость на основе фторуглерода, безвредную для электроники. Она отводит тепло от серверных компонентов, достигает точки кипения, конденсируется, а затем снова попадает на сервера. Это создает замкнутую систему охлаждения.

Кипящая жидкость вокруг серверов в центре обработки данных Microsoft  Microsoft

Такой способ охлаждения в последние несколько лет используют во время майнинга биткоина и других криптовалют, пишет The Verge. Сейчас большинство центров обработки данных охлаждают серверы, понижая температуру воздуха с помощью испарения воды, но он требует большого расхода жидкости.

В Microsoft надеются, что так смогут не использовать воду в центрах обработки данных. Также это позволит компании более компактно располагать серверы, что сократит пространство, выделенное под них. Сейчас компания только проводит тесты с одной стойкой, но в будущем планирует расширить эксперимент.

Microsoft

Microsoft собирается изучить надёжность погружного охлаждения, а также как оно поможет справиться с нагрузками на серверы.

В 2018 году команда Microsoft Project Natick опустила герметичный контейнер с серверами на морское дно в Шотландии на глубину почти 36 метров. Компания хотела доказать, что герметичный контейнер на дне океана может повысить надёжность работы центров обработки данных. Эксперимент подтвердил гипотезу.

#новость #microsoft

19 19 комментариев
12
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Pavel Natalia Selivanovi

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Jim Brighthead

2

.Net не тонет </java_funboy_mode>

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John Rickman

Jim
4

Funboy — это что-то из гей-порно? 🤔

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Jim Brighthead

John
0

Надеюсь, что нет. И даже не хочу знать, откуда это словосочетание в моей голове.

Ответить

Arnil Feran

0

Потом окажется, что жидкостью для охлаждения была вода. 

Ответить

Red Boy

1

Класс

Ответить

Bobo Momo

1

Т.е. на дно океана и залить этим фтороуглеродом?

Ответить

Антон Давыдов

1

У меня такое уважение к Microsoft, потому что они не просто сидят ровно и пользуются своей монополией, а продолжают развиваться. 

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Леонид Федотов

1

Не знаю как фторуглеродом, но в индустрии мало где используется погружение в воду из-за одной причины: крайне сложное обслуживание таких систем. Когда надо обслужить один сервер, надо выключить всю стойку, воду слить, все достать в комнату с полной стерильностью, стерильными руками обслужить, обратно загрузить, новую воду залить. Явно это не за 5 минут делается как в обычном датацентре. Про горячую замену вообще говорить не приходится. А если ты ошибся где-то, то у тебя вся стойка выходит из строя.

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Анатолий Зимин

Леонид
0

А что мешает не сливать воду?

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Илья Шишкунов

Леонид
0

Стоит добавить, что не понятно, как всё это будет воздействовать на различные охладительные элементы

Ответить

Семен Смирнов

1

Админам весело обслуживать сервера

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Влад Борщ

0

В майнинг фермах такое давно практикуется, а тепло отводится для отопления теплиц или домов. Читал как то об этом.

Ответить

Илья Шишкунов

Влад
0

а тепло отводится для отопления теплиц или домов

Это конечно байки полные 

Ответить

Саша Ставров

Илья
0

Не всегда

Ответить

Илья Шишкунов

0

Кстати, интересно, как влияет эта жидкость на срок службы CMOS батарейки 

Ответить

Анатолий Зимин

Илья
0

Никак

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Ярослав

0

интересно если плешивого деда утопить повысится ли его производительность .

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Поверхностный жар

0

"Глобальное потепление! Тревога!" - говорили они. В перерывах между криками погружая серверы кипятиться в океан.

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