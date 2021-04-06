В 2018 году компания поместила на морское дно контейнер с серверами, а теперь решила заливать их специальной жидкостью.

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Microsoft начнёт погружать серверы в специальную жидкость, чтобы повысить их производительность, пишет The Verge. Процесс погружного охлаждения существует уже несколько лет, но компания заявляет, что она «первый поставщик облачных услуг» который использует такое охлаждение в производстве.

При таком охлаждении серверные стойки погружают в специальную жидкость на основе фторуглерода, безвредную для электроники. Она отводит тепло от серверных компонентов, достигает точки кипения, конденсируется, а затем снова попадает на сервера. Это создает замкнутую систему охлаждения.

Кипящая жидкость вокруг серверов в центре обработки данных Microsoft Microsoft

Такой способ охлаждения в последние несколько лет используют во время майнинга биткоина и других криптовалют, пишет The Verge. Сейчас большинство центров обработки данных охлаждают серверы, понижая температуру воздуха с помощью испарения воды, но он требует большого расхода жидкости.

В Microsoft надеются, что так смогут не использовать воду в центрах обработки данных. Также это позволит компании более компактно располагать серверы, что сократит пространство, выделенное под них. Сейчас компания только проводит тесты с одной стойкой, но в будущем планирует расширить эксперимент.

Microsoft

Microsoft собирается изучить надёжность погружного охлаждения, а также как оно поможет справиться с нагрузками на серверы.